Elképesztő fordulat! Atomreaktorokat szállíthatott Észak-Koreába a rejtélyes körülmények között elsüllyedt orosz hajó

Az orosz teherszállító hajó, amely még 2024 decemberében süllyedt el a Földközi-tengeren Spanyolország és Algéria között, két, valószínűleg Észak-Koreába szánt tengeralattjáró nukleáris reaktorának alkatrészeit szállította.

A rejtélyes körülmények közt elsüllyedt Ursa Major orosz hajó Fotó: Portugál Légierő

Rejtélyes körülmények között süllyedt el az orosz hajó

Az Ursa Major 2024. december 11-én indult el Szentpétervárról, és két orosz hadihajó, az Ivan Gren és az Alekszandr Otrakovszkij kísérte, miközben az európai vizeken haladt át. Az Ursa Major december 23-án süllyedt el, fedélzetén 16 legénységi taggal.

December 22-én a hajó a spanyol vizeken hirtelen lelassult. Legénysége ekkor még azt közölte a spanyol mentőszolgálatokkal, hogy a jármű nincs veszélyben. Körülbelül 24 órával később azonban a hajó letért az útvonaláról, és sürgős segítséget kért. A spanyol vizsgálat szerint három robbanás történt a hajó jobb oldalán, valószínűleg a gépház közelében, két legénységi tag életét vesztette, a hajó pedig megdőlt és mozgásképtelenné vált. A legénység tizennégy túlélő tagját a spanyol hatóságok mentőcsónakokkal evakuálták. Később egy spanyol hadihajó is érkezett a mentéshez, az Ivan Gren kísérőhajó azonban elrendelte, hogy az maradjon szigorúan két tengeri mérföld távolságban.

A túlélő legénység tagjait Cartagenába szállították, ahol spanyol nyomozók kihallgatták, majd később visszaküldték őket Oroszországba.

Oroszország terrortámadásnak minősítette az esetet

A hajót az Oboronlogisztyika üzemeltette, amely az orosz védelmi minisztérium tulajdonában lévő vállalat. A hajó tulajdonosa pár nappal az incidens után „célzott terrortámadásnak” nevezte annak elsüllyesztést, és közölte, hogy szándékos robbantás történt. A vizsgálatok szerint egy 50 centiméter x 50 centiméteres lyukat találtak a hajótesten, és a fedélzetet repeszek borították.

Az Origo is beszámolt róla, hogy az incidens után az orosz védelmi minisztériumtól függő, de polgári szállítási és logisztikai szolgáltatásokat is nyújtó Oboronlogisztyika vállalat még úgy nyilatkozott, hogy a hajó új jégtörőgépek alkatrészeit, valamint speciális kikötői darukat szállított, amelyeket Vlagyivosztokban telepítettek volna. A most napvilágra jutott jelentések alapján azonban ez valószínűleg nem fedte a valóságot.

A spanyol nyomozók most már úgy vélik, hogy a hajót szándékosan süllyeszthette el egy nyugati hadsereg, egy speciális torpedóval, azért, hogy megakadályozza Oroszországot abban, hogy fejlett nukleáris technológiát szállítson Észak-Koreának

– jelentette a CNN.