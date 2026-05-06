Európa felé tart a halálhajó, néhány nap múlva érkezik

Orbán Viktor megtörte a csendet, váratlan üzenetet tett közzé

Megkezdődött a Zöld-foki Köztársaságban a hantavírussal fertőzött személyek evakuálása az MV Hondius nevű hajórók, de ez csak a kezdete lehet egy sokkal rosszabbnak. A hantavírus ugyanis még jelen van a fedélzeten, a hajó pedig hamarosan Európába érkezhet. A körülötte lévő bizonytalanság és aggodalom pedig a Covid-19 járvány idején az óceánjárókra épülő turizmus szektorában látottakat idézi.
Megkezdődött a Zöld-foki Köztársaságban a hantavírussal fertőzött személyek evakuálása, három, a feltételezések szerint a kórokozótól szenvedő személyt védőöltözéket védő egészségügyi dolgozók vezettek le az MV Hondius hajóról. Az óvatosság indokolt: a Dél-afrikai Köztársaság fertőző betegségek intézete (korábban a hajó a Jóreménység-foka felé került) azt közölte, hogy azonosították a hantavírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzset az óceánjáró két fertőzött utasán. A hajó pokoljárása még csak most kezdődhet: a Hondius eredeti célja a Zöld-foki Köztársaság lett volna, amely azonban a fertőzés kitörése nyomán megtagadta a kikötési engedélyt. Néhány órája a spanyol kormány azt közölte, hogy a hajó a Kanári-szigeteken köthet ki, de ez ellen a szigetek regionális elnöke, Fernando Clavijo tiltakozik. A hajó a Zöld-foki szigetek után várhatóan folytatja útját Európa felé, és a friss spanyol kormányzati közlés alapján szombaton érhet Tenerifére.

This aerial picture shows a general view of the cruise ship MV Hondius stationary off the port of Praia, the capital of Cape Verde, on May 3, 2026. An outbreak of "severe acute respiratory illness" on board a cruise ship in the Atlantic has left two people dead and a third in intensive care in Johannesburg, South Africa's health ministry told AFP on May 3, 2026. The outbreak occurred on the MV Hondius, travelling from Ushuaia in Argentina to Cape Verde. The patient being treated in Johannesburg tested positive for a hantavirus, a family of viruses that can cause hemorrhagic fever, South African spokesperson Foster Mohale said. (Photo by AFP)
Az MV Hondius nevű, hantajárványtól sújtott hajóról május 3-án készített felvétel
Fotó: - / AFP

Hantajárvány: még nincs vége a pokoljárásnak

A hatóságok és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint a hajóról evakuált három beteget nemzetközi együttműködés keretében szállítják Hollandiába orvosi ellátásra. A hajón tartózkodók helyzetéről keveset tudni: a kitört, veszélyes hantavírus okozta járványban már hárman meghaltak, az utasok a kabinjaikban próbálják átvészelni a krízist.

A WHO szerint jelenleg nyolc hantavírusos esetet azonosítottak, és hármat megerősítettek, köztük egy svájci beteget, aki egyelőre nem mutat tüneteket.

Jelenleg vizsgálják, hogy a beteg a kór továbbadásának időszakában kapcsolatba került-e másokkal, őt valószínűleg a Zürichi Egyetemi Kórházba szállítják, mert az az intézmény rendelkezik speciális felkészültséggel a viszonylag ritkán előforduló, ám rendkívül veszélyes betegségek kezelésére.

A WHO komolyan veszi a fenyegetést, és az eddig érintett országok hatóságainak bevonásával információkat oszt meg a hajón kitört járványról, életbe léptetve azokat a protokollokat, amiket az egészségügyi személyzet tagjainak, és ez esetben a hajón tartózkodóknak is be kell tartaniuk. 

Az óceánjáró kálváriája nem előkép nélküli: miként arról beszámoltunk, a Covid-19 járvány kitörésekor egy óceánjáró fedélzetén 3000 ember ragadt, a hajó vesszőfutása többször vett drámai fordulatot. 

Az MV Hondius fedélzetén mintegy 150 ember tartózkodik, köztük egy amerikai utazási blogger, aki a BBC-nek nyilatkozva azt mondta, mindegyik utast hazavárja családja a rémálomszerű fordulatot vett tengeri utazásról.

A koronavírus-járvány okozta óriási gazdasági kiesés egyik vesztese az óceánjárók üzemeltetésére épített turisztikai szegmens, mely akkor a hajótársaságok számára több tízmilliárd dolláros közvetlen bevételkiesést jelentett, és a kapcsolódó turisztikai szektorok is megsínylették a járványt. 

Alighanem a hantavírus is hatással lesz annak teljesítményére, pusztán amiatt, mert a hantavírussal sújtott hajó miatt könnyen megrendülhet a bizalom eziránt az utazási forma iránt.

Hantavirus (Hantaan virus) membrane fusion glycoprotein Gc, asymmetric unit, computer illustration. The surface molecule which is responsible for virus entry into the cell. (Photo by KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO / Science Photo Library via AFP)
A hantavírus mortalitási rátája akár 40 százalékos is lehet
Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA / KKO

Hantavírus: ezek a munkavállalók a legveszélyeztetebbek

Az akár 40-50 százalékos halálozási rátával járó, rágcsálókhoz köthető fertőzésnek ugyanakkor komoly gazdasági következményei lehetnek, különösen akkor, ha esetleg a fertőzést nem sikerül a hajóban karanténban tartani (jegyezzük meg, hogy az egészségügyi intézkedések alapján a karanténban tartásra minden esély megvan, kérdés persze, a fedélzeten milyen mértékben terjed el a fertőzés).

Ha pedig Európa felé tart a hantavírussal sújtott hajó, érdemes itt jelezni: az Environmental Research folyóiratban 2026 márciusában jelent meg egy tanulmány, melynek szerzői a betegségkockázat megállapítása érdekében összeállították a mai napig legrészletesebb európai hantavírus-fertőzéses adatkészletet (2011–2021), amely nagytömegű adatokat kombinál az éghajlati, környezeti, biológiai sokféleséggel kapcsolatos és társadalmi-gazdasági szempontokkal, hogy azonosítani lehessen az emberi hantavírus-átvitel fő mozgatórugóit. 

Az elemzési eredmények azt mutatták, hogy a földrajzi-éghajlati szempontból a

  • negyedik negyedévi maximális hőmérséklet, 
  • az egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP), és 
  • az élőhelyek gazdagsága jelentek meg az emberi hantavírus-betegség kockázatának legerősebb mozgatórugóiként (ez utóbbi meglepő módon csökkentette a kockázatot.

Érdekes tehát, hogy míg a változatos természeti környezet mérsékli a kockázatot, addig a magasabb nomináli GDP növeli, mivel könnyebbé teszi a főként állatról emberre terjedő vírus terjedését, az ehhez szükséges ember-állat találkozások létrejöttét.

A hantavírus, bár globálisan viszonylag ritka más fertőző betegségekhez képest, jelentős gazdasági és egészségügyi terheket ró, különösen a magas halálozási arány miatt az amerikai kontinensen (20-40 százalék), valamint Ázsiában a magas esetszámok következtében, ahol évente több ezer megbetegedést regisztrálnak.

A hantavírus gazdasági hatásai alapvetően két nagy területen jelentkeznek:

  • a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban (mint munkaegészségügyi kockázat), 
  • valamint az idegenforgalomban, ahol a váratlan járványkitörések jelentős közvetlen és közvetett károkat okozhatnak.

A gazdasági hatást nagyrészt a súlyos akut légzőszervi szindróma (HPS) vagy a veseszindrómával járó vérzéses láz (HFRS) okozza, melyeket a hantavírusok képesek kiváltani.

A kórházi költségek pedig igen magasak lehetnek. Az elérhető adatok szerint az amerikai kontinensen a hantavírus okozta tüdőszindróma (HPS) gyakran intenzív osztályos ellátást igényel. Kínában a HFRS-esetek jelentős, helyi szinten magas egészségügyi kiadásokat eredményeznek, amelyek esetenként meghaladhatják a fejenkénti átlagosan 2 millió foritntnak megfelelő összeget.

Munkaerő-termelékenység csökkenése: a betegség gyakran érinti a mezőgazdasági dolgozókat, erdészeti munkásokat és az üzemeltetéssel foglalkozó dolgozókat (karbantartók, kártevőirtók), és vizsgálatok szerint a magas kockázatú foglalkozási csoportokban 3,7-3,8 százalékos előfordulási aránya figyelhető meg a betegségnek. Azaz minden 100 dolgozóból 3,7 dolgozó elkaphatja a fertőzést.

S ezekre rakódnak rá a regionális gazdasági zavarok: a járványkitörések ideiglenes létesítménybezárásokhoz vezethetnek – például az említett 2026-os óceánjáró-hajó incidens esetében –, és a helyi mezőgazdasági tevékenységeket is befolyásolhatják a rágcsálóirtási intézkedések és a fertőzéstől való félelem miatt.

 

