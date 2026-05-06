Európa felé tart a halálhajó, néhány nap múlva érkezik

Megkezdődött a Zöld-foki Köztársaságban a hantavírussal fertőzött személyek evakuálása, három, a feltételezések szerint a kórokozótól szenvedő személyt védőöltözéket védő egészségügyi dolgozók vezettek le az MV Hondius hajóról. Az óvatosság indokolt: a Dél-afrikai Köztársaság fertőző betegségek intézete (korábban a hajó a Jóreménység-foka felé került) azt közölte, hogy azonosították a hantavírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzset az óceánjáró két fertőzött utasán. A hajó pokoljárása még csak most kezdődhet: a Hondius eredeti célja a Zöld-foki Köztársaság lett volna, amely azonban a fertőzés kitörése nyomán megtagadta a kikötési engedélyt. Néhány órája a spanyol kormány azt közölte, hogy a hajó a Kanári-szigeteken köthet ki, de ez ellen a szigetek regionális elnöke, Fernando Clavijo tiltakozik. A hajó a Zöld-foki szigetek után várhatóan folytatja útját Európa felé, és a friss spanyol kormányzati közlés alapján szombaton érhet Tenerifére.

Az MV Hondius nevű, hantajárványtól sújtott hajóról május 3-án készített felvétel

Hantajárvány: még nincs vége a pokoljárásnak

A hatóságok és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint a hajóról evakuált három beteget nemzetközi együttműködés keretében szállítják Hollandiába orvosi ellátásra. A hajón tartózkodók helyzetéről keveset tudni: a kitört, veszélyes hantavírus okozta járványban már hárman meghaltak, az utasok a kabinjaikban próbálják átvészelni a krízist.

A WHO szerint jelenleg nyolc hantavírusos esetet azonosítottak, és hármat megerősítettek, köztük egy svájci beteget, aki egyelőre nem mutat tüneteket.

Jelenleg vizsgálják, hogy a beteg a kór továbbadásának időszakában kapcsolatba került-e másokkal, őt valószínűleg a Zürichi Egyetemi Kórházba szállítják, mert az az intézmény rendelkezik speciális felkészültséggel a viszonylag ritkán előforduló, ám rendkívül veszélyes betegségek kezelésére.

A WHO komolyan veszi a fenyegetést, és az eddig érintett országok hatóságainak bevonásával információkat oszt meg a hajón kitört járványról, életbe léptetve azokat a protokollokat, amiket az egészségügyi személyzet tagjainak, és ez esetben a hajón tartózkodóknak is be kell tartaniuk.

Az óceánjáró kálváriája nem előkép nélküli: miként arról beszámoltunk, a Covid-19 járvány kitörésekor egy óceánjáró fedélzetén 3000 ember ragadt, a hajó vesszőfutása többször vett drámai fordulatot.

Az MV Hondius fedélzetén mintegy 150 ember tartózkodik, köztük egy amerikai utazási blogger, aki a BBC-nek nyilatkozva azt mondta, mindegyik utast hazavárja családja a rémálomszerű fordulatot vett tengeri utazásról.

A koronavírus-járvány okozta óriási gazdasági kiesés egyik vesztese az óceánjárók üzemeltetésére épített turisztikai szegmens, mely akkor a hajótársaságok számára több tízmilliárd dolláros közvetlen bevételkiesést jelentett, és a kapcsolódó turisztikai szektorok is megsínylették a járványt.

Alighanem a hantavírus is hatással lesz annak teljesítményére, pusztán amiatt, mert a hantavírussal sújtott hajó miatt könnyen megrendülhet a bizalom eziránt az utazási forma iránt.