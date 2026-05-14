Már régen meglehetne a pusztító vírus elleni vakcina, de valamit nagyon elszúrtak

María Inés Barría chilei virológus és csapata jó egy évtizeddel ezelőtt már jó ideje dolgoztak a hantavírus ellenszerének megtalálásán, amely a megfertőződöttek körülbelül egyharmadát megöli. 2016 körül áttörést értek el, amikor egy árulkodó, fluoreszkáló zöld fény, amely a vírus jelenlétét jelezte, egyszer csak eltűnt a mikroszkóp alatt. A Concepcióni Egyetem immunvirológiai laboratóriumában kifejlesztett antitestek láthatólag semlegesítették a kórokozót.

A Hondius óceánjárón tört ki a hantavírusjárvány, amely világszerte aggodalmat okoz

A Covid-járvány a hantavírus elleni szer kifejlesztésének is betett

A későbbi állatkísérletekben elért sikerek után a laboratórium készen állt arra, hogy nemzetközi partnerekkel együttműködve embereken is elkezdje a tesztelést. Aztán kifogytak a pénzből.

A Bloomberg cikke kitér arra is, hogy a chilei tudósok többek között az egyesült államokbeli Rocky Mountain Laboratories, a németországi Robert Koch Intézet és a New York-i Ichor Biologics együttműködésével Barría 2014-ben kezdték meg a munkát túlélők vérmintáinak felhasználásával.

2018-ban publikálták egy olyan tanulmány eredményeit, amelyben két, a vírus semlegesítésére képes monoklonális antitestet izoláltak és írtak le – amelyek közül az egyik a későbbi, nemzetközi partnerekkel végzett állatkísérletekben képes volt teljesen eltávolítani a fertőzést a tüdőből.

2021-ben a készítmény megkapta a gyógyszerminősítést az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalától (FDA), amelynek célja a fejlesztés felgyorsítása volt.

Az emberi vizsgálatok azonban jelentős beruházást igényeltek, körülbelül 7 millió dollárt. Nemzetközi finanszírozást kértek, de a Covid-járvány alatt a folyamat elakadt, hiszen akkor át kellett csoportosítani az erőforrásokat.

Most ez a hantavírustörzs, amelyről ismert, hogy emberről emberre terjed, világszerte kiemelt figyelmet kap az Argentínából Európába tartó Hondius óceánjáróhoz köthető fertőzési hullám miatt, amely több ember halálát és súlyos megbetegedéseket okozott.

Sok mindent elölről kellene kezdeni a fejlesztésben

Most pedig Barría becslései szerint – még ha a finanszírozást sikerülne is biztosítani –

12-24 hónapba telne, mire a fejlesztésben visszajuthatnának ugyanabba a stádiumba, mint ahol korábban tartottak.

A chilei kutatókon kívül Kartik Chandran, az Albert Einstein Orvostudományi Egyetem professzora is a vírus elleni vakcina és antitestkezelés kifejlesztésén dolgozik. A kutatás még korai szakaszban van. De az antitest – az immunrendszer által termelt sejtek egy változata, amely a fertőzés leküzdésére szolgál – hatékonyan véd az andoki vírus ellen az állatkísérletek szerint, és az antitest készen áll az emberi vizsgálatokra.