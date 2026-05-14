Már régen meglehetne a pusztító vírus elleni vakcina, de valamit nagyon elszúrtak

Sokan aggodalommal követik figyelemmel a Hondius óceánjáró luxushajón kitört hantavírusjárvány fejleményeit. Talán kevesen tudják, de kutatók jó egy évtizeddel ezelőtt már nagyon közel jártak az ellenszérum kifejlesztéséhez, azonban finanszírozási gondok miatt akkor a folyamat elakadt.
María Inés Barría chilei virológus és csapata jó egy évtizeddel ezelőtt már jó ideje dolgoztak a hantavírus ellenszerének megtalálásán, amely a megfertőződöttek körülbelül egyharmadát megöli. 2016 körül áttörést értek el, amikor egy árulkodó, fluoreszkáló zöld fény, amely a vírus jelenlétét jelezte, egyszer csak eltűnt a mikroszkóp alatt. A Concepcióni Egyetem immunvirológiai laboratóriumában kifejlesztett antitestek láthatólag semlegesítették a kórokozót.

hantavírus, An aerial view of the cruise ship MV Hondius stationary off the port of Praia, the capital of Cape Verde, on May 5, 2026. Two seriously ill crew members on a cruise ship stricken by a deadly hantavirus outbreak will be evacuated via Cape Verde to the Netherlands, allowing the vessel to sail on to Spain's Canary Islands, the ship operator said Tuesday.The MV Hondius has been at the centre of an international health scare since Saturday, when WHO was informed that the rare disease -- usually spread from infected rodents typically through urine, droppings and saliva -- was suspected of being behind the deaths of three of its passengers.As others fell ill, passengers and crew have been in isolation after Cape Verde authorities barred the ship from docking, and as health authorities scrambled to find a port that would take the Hondius. (Photo by AFP)
A Hondius óceánjárón tört ki a hantavírusjárvány, amely világszerte aggodalmat okoz
A Covid-járvány a hantavírus elleni szer kifejlesztésének is betett

A későbbi állatkísérletekben elért sikerek után a laboratórium készen állt arra, hogy nemzetközi partnerekkel együttműködve embereken is elkezdje a tesztelést. Aztán kifogytak a pénzből.

A Bloomberg cikke kitér arra is, hogy a chilei tudósok többek között az egyesült államokbeli Rocky Mountain Laboratories, a németországi Robert Koch Intézet és a New York-i Ichor Biologics együttműködésével Barría 2014-ben kezdték meg a munkát túlélők vérmintáinak felhasználásával. 

2018-ban publikálták egy olyan tanulmány eredményeit, amelyben két, a vírus semlegesítésére képes monoklonális antitestet izoláltak és írtak le – amelyek közül az egyik a későbbi, nemzetközi partnerekkel végzett állatkísérletekben képes volt teljesen eltávolítani a fertőzést a tüdőből. 

2021-ben a készítmény megkapta a gyógyszerminősítést az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalától (FDA), amelynek célja a fejlesztés felgyorsítása volt.

Az emberi vizsgálatok azonban jelentős beruházást igényeltek, körülbelül 7 millió dollárt. Nemzetközi finanszírozást kértek, de a Covid-járvány alatt a folyamat elakadt, hiszen akkor át kellett csoportosítani az erőforrásokat.

Most ez a hantavírustörzs, amelyről ismert, hogy emberről emberre terjed, világszerte kiemelt figyelmet kap az Argentínából Európába tartó Hondius óceánjáróhoz köthető fertőzési hullám miatt, amely több ember halálát és súlyos megbetegedéseket okozott.  

Sok mindent elölről kellene kezdeni a fejlesztésben

Most pedig Barría becslései szerint – még ha a finanszírozást sikerülne is biztosítani – 

12-24 hónapba telne, mire a fejlesztésben visszajuthatnának ugyanabba a stádiumba, mint ahol korábban tartottak.

A chilei kutatókon kívül Kartik Chandran, az Albert Einstein Orvostudományi Egyetem professzora is a vírus elleni vakcina és antitestkezelés kifejlesztésén dolgozik. A kutatás még korai szakaszban van. De az antitest – az immunrendszer által termelt sejtek egy változata, amely a fertőzés leküzdésére szolgál – hatékonyan véd az andoki vírus ellen az állatkísérletek szerint, és az antitest készen áll az emberi vizsgálatokra.

A hantavírus kezelésének megtalálása egyre sürgetőbb, mert Chilében például az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint 2026-ban már 39 fertőzést regisztráltak, köztük 13 halálesetet. Argentínában pedig idén május 7-ig 42 fertőzést diagnosztizáltak. Nem beszélve a Hondius óceánjáróhoz köthető esetekről. 

 

 

