Használtautó-vásárlás: így szűrhetjük ki a megbízhatatlan kereskedéseket

Használtautó-vásárláskor mindenekelőtt érdemes tisztában lenni azzal, hogy a JSZP-n, azaz a Jármű Szolgáltatási Platformon ingyenesen le tudjuk kérdezni az autó rendszáma alapján a kilométeróra állást és az eredetet.

Használtautó-vásárláskor a kereskedést is érdemes leinformálni a döntés meghozatala előtt

A megbízható kereskedést az alábbiak jellemzik:

Lekérdezhető az autó előélete: azonnal rendelkezésre bocsátják az alvázszámot, nem titkolóznak.

Állapotfelmérés: engedik, hogy független szervizbe vigyük az autót.

Garancia: nem bújnak el a szavatossági kötelezettség elől.

Rendezett telep: az autók nem a sárban állnak, és nem csak „eladásra” vannak kipofozva.

Használtautó-vásárlás: így csökkenthetjük a kockázatokat

A Hóvége összeállítása felhívja a figyelmet arra, hogy mielőtt elindulnánk, nézzük meg a felkeresni szándékozott autókereskedésről a véleményeket az interneten. Ha egy használtautó-kereskedés oldalán túl sok a negatív kritika, inkább keressünk tovább. Ne feledjük: a túl olcsó ajánlat szinte mindig gyanús!

Érdemes olyan helyet választani, ahol nemcsak eladni akarják az autót, hanem segítenek a hitelügyintézésben és az átírásban is.

Persze egy használt autó vásárlásakor soha nem lehet kizárni egy előtte nem ismert rejtett hiba előkerülését a kocsi megvételét követően. Ilyen még a legmegbízhatóbb kereskedőtől származó autó esetében is előfordulhat. Minden kereskedésnél kifogható egy rosszabb autó, de vannak olyan budapesti és főváros-környéki telepek, amelyek évek óta stabil, jó hírnévvel rendelkeznek, és nem a „trükközésről” ismertek.

Az alábbi kereskedésekben találunk a legnagyobb eséllyel megbízható autót (ez persze nem azt jelenti, hogy Budapesten és környékén nincs több megbízható kereskedés, van bőven ezeken kívül is):

Nagyobb, tőkeerős cégek. Ezek a hálózatok garanciát vállalnak, és minden autót alaposan átvizsgálnak beszámításkor. Itt kisebb a kockázat, de az árak éppen ezért magasabbak lehetnek. Ilyen például a Weltauto, a Porsche Hungária hálózata. Főleg beszámított, magyarországi, végig vezetett szervizkönyves autókat árulnak, valódi garanciával.

Márkaképviseletek használtautó-részlegei. Ha például egy megbízható Volkswagent vagy Fordot keresünk, érdemes a márkakereskedések (pl. Schiller Autó, Wallis, Duna Autó) használt részlegeit felkeresni. Itt gyakran az első tulajdonostól beszámított, leinformálható kocsik vannak. Nem ritkák a flottás autók sem, amiknek előnye lehet, hogy általában időben megkapnak minden szükséges szervizt.

Szakosodott autókereskedők. Vannak olyan kisebb kereskedések, amelyek egy-egy márkára specializálódtak.

