Sokkoló, mennyibe kerül a szeretet: ezt jobb tudni, mielőtt kutyát, vagy macskát fogad be

A háziállat mára sok családban teljes jogú családtagként van jelen, a kutya vagy a macska érkezése azonban nemcsak érzelmi, hanem komoly pénzügyi döntés is. Az eledel, az állatorvosi ellátás, az oltások, a féreghajtás, a bolha- és kullancsvédelem, illetve macskák esetében az alom, kutyáknál pedig a felszerelések és esetleges kozmetikai költségek évről évre jelentős kiadást jelenthetnek.
Miközben sokan elsősorban az örökbefogadás vagy vásárlás egyszeri költségével számolnak, valójában a tartás folyamatos terhe az, ami hosszú távon igazán megmutatja, mennyire felelős döntés egy háziállat befogadása. Egy kutya éves ellátása akár több százezer forintba is kerülhet, de egy benti macska tartása sem elhanyagolható tétel, különösen akkor, ha minőségi eledellel, rendszeres állatorvosi kontrollal és váratlan betegségek költségeivel is számolunk. Nem elhanyagolható a hazi kedvencek kiválasztásakkor az a kérdés sem, hogy mennyi időt tudunk rájuk szánni, mivel például a kutyáknak elemi igényük a mozgás, vagyis a sétáltatás. Márpedig gyakori tapasztalat, hogy a beszerzett kutya sajnos naphosszat lakásba zárva várják a gazdikat, akik munkájuk mellett végül csak pár perces sétákra tudnak kimozdulni, ami némely fajta esetében felér az állatkínzással.
Egy átlagos magyar háztartásnak egy kutya tartása nagyjából évi 250–600 ezer forint, egy benti macska tartása pedig évi 180–400 ezer forint körüli kiadást jelenthet, ha nincs komolyabb betegség vagy műtét. Ez havi szinten:
|Háziállat
|Várható havi költség
|Várható éves költség
|Macska
|kb. 15–35 ezer forint
|kb. 180–400 ezer forint
|Közepes testű kutya
|kb. 25–50 ezer forint
|kb. 300–600 ezer forint
|Nagytestű kutya
|kb. 40–80 ezer forint
|kb. 500–900 ezer forint
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi, 2026. februári adata szerint a nettó átlagkereset 509 200 forint, a nettó mediánkereset pedig 417 100 forint volt, vagyis egy átlagos kutya havi tartása a mediánkeresetből élőknél akár a havi jövedelem 6–12 százalékát is elviheti.
Mennyibe kerül évente egy háziállat?
Egy közepes testű kutyánál a legnagyobb tétel az eledel. A piaci árak alapján a száraz kutyatápoknál nagy a szórás: például a Zoopluson egy 2×14 kilós Briantos csomag 22 790 forint, vagyis 815 Ft/kg, míg egy Royal Canin Medium Adult akciós 18 kilós kiszerelése 27 090 forint, vagyis kilonkénti 1505 forint.
Egy közepes testű kutya éves száraz tápigénye nagyjából 80–120 kilogramm, így csak az etetés 70–180 ezer forint lehet évente, prémium táppal vagy nedves eledellel ennél jóval több.
Kutyatartás éves bontásban
|Költségelem
|Éves becslés
|Eledel
|100–250 ezer Ft
|Oltások, alapvizsgálat
|25–50 ezer Ft
|Féreghajtás, bolha- és kullancsvédelem
|30–100 ezer Ft
|Játék, póráz, nyakörv, fekhely, tálak, pótlások
|20–80 ezer Ft
|Kozmetika, fürdetés, karomvágás – fajtától függően
|0–100 ezer Ft
|Váratlan állatorvosi tartalék
|50–200 ezer Ft
Összesen: egy egészséges, közepes testű kutya tartása évi 300–600 ezer forint körül alakulhat. Egy kisebb kutyánál ez inkább 200–400 ezer, nagytestű kutyánál viszont könnyen 500–900 ezer forint is lehet.
Fontos, hogy kutyánál a mikrochip és a veszettség elleni oltás nem opcionális: a Nébih tájékoztatója szerint a kutyákat kötelező mikrochippel megjelölni, és nem chipezett kutya nem oltható veszettség ellen. Macskánál a chip és a veszettségoltás nem kötelező, de ajánlott.
Az állatorvosi díjakban is nagy a szórás: egy alapvizsgálat jellemzően 10 000–16 500 forint, a kutya veszettség elleni oltása 11 000–16 000 forint, a macska kombinált oltása pedig 9500–15 000 forint között mozoghat.
Mennyibe kerül évente egy macska?
A macska általában olcsóbb, mint a kutya, de a különbség nem akkora, mint sokan gondolják. A macskánál az eledel mellett a macskaalom a nagy rendszeres költség. Az Árukeresőn a 10 literes almoknál több jellemző ár is látható: például Sandboxx 10 liter 4390 forinttól, BioSand 10 liter 5090 forinttól, Sanicat 10 liter 3590 forinttól.
Egy benti macska havonta gyakran 1–2 zsák almot is elhasználhat, vagyis csak az alom évente 45–120 ezer forint lehet. Ehhez jön az eledel, ami száraz és nedves táppal együtt reálisan 80–180 ezer forint évente.
Macskatartás éves bontásban
|Költségelem
|Éves becslés
|Eledel
|80–180 ezer Ft
|Macskaalom
|45–120 ezer Ft
|Oltás, alapvizsgálat
|20–40 ezer Ft
|Féreghajtás, bolha elleni védelem
|10–40 ezer Ft
|Kaparófa, játék, hordozó, tálak, pótlások
|20–70 ezer Ft
|Váratlan állatorvosi tartalék
|30–150 ezer Ft
Összesen: egy egészséges, benti macska tartása évi 180–400 ezer forint körül lehet. Prémium eledellel, több nedves táppal, drágább alommal vagy betegséggel ez 500 ezer forint fölé is mehet.
Az első év különösen drága
Az első évben a költségek magasabbak, mert egyszerre kell megvenni az alapfelszerelést, és sokszor ekkor merül fel az ivartalanítás is. Egy budapesti állatorvosi árlista szerint kutyáknál a petefészek- és méheltávolítás testmérettől függően 65–85 ezer forint, macskánál pedig 38–42 ezer forint körüli tétel lehet.
Ezért az első évben reálisabb így számolni:
|Állat
|Első éves költség
|Macska
|kb. 250–550 ezer Ft
|Közepes kutya
|kb. 400–800 ezer Ft
|Nagytestű kutya
|akár 700 ezer–1 millió Ft felett
Az állattartás nem aprópénz
A háziállattartás ma már nem aprópénz, hanem rendszeres családi kiadás Magyarországon:
- egy macska éves tartása nagyjából 180–400 ezer forint,
- egy átlagos kutyáé pedig 300–600 ezer forint lehet,
de egy nagytestű vagy beteg állat ennél jóval többe kerülhet. A legnagyobb állandó tétel az eledel, macskánál ehhez jön az alom, kutyánál pedig a méret miatt emelkedhetnek meg látványosan az etetési és állatorvosi költségek.