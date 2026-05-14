Sokkoló, mennyibe kerül a szeretet: ezt jobb tudni, mielőtt kutyát, vagy macskát fogad be

A háziállat mára sok családban teljes jogú családtagként van jelen, a kutya vagy a macska érkezése azonban nemcsak érzelmi, hanem komoly pénzügyi döntés is. Az eledel, az állatorvosi ellátás, az oltások, a féreghajtás, a bolha- és kullancsvédelem, illetve macskák esetében az alom, kutyáknál pedig a felszerelések és esetleges kozmetikai költségek évről évre jelentős kiadást jelenthetnek.

A háziállat tartása komoly pénzügyi döntés is, nem csak érzelmi Fotó: Bachkova Natalia / Shutterstock

Miközben sokan elsősorban az örökbefogadás vagy vásárlás egyszeri költségével számolnak, valójában a tartás folyamatos terhe az, ami hosszú távon igazán megmutatja, mennyire felelős döntés egy háziállat befogadása. Egy kutya éves ellátása akár több százezer forintba is kerülhet, de egy benti macska tartása sem elhanyagolható tétel, különösen akkor, ha minőségi eledellel, rendszeres állatorvosi kontrollal és váratlan betegségek költségeivel is számolunk. Nem elhanyagolható a hazi kedvencek kiválasztásakkor az a kérdés sem, hogy mennyi időt tudunk rájuk szánni, mivel például a kutyáknak elemi igényük a mozgás, vagyis a sétáltatás. Márpedig gyakori tapasztalat, hogy a beszerzett kutya sajnos naphosszat lakásba zárva várják a gazdikat, akik munkájuk mellett végül csak pár perces sétákra tudnak kimozdulni, ami némely fajta esetében felér az állatkínzással.

Egy átlagos magyar háztartásnak egy kutya tartása nagyjából évi 250–600 ezer forint, egy benti macska tartása pedig évi 180–400 ezer forint körüli kiadást jelenthet, ha nincs komolyabb betegség vagy műtét. Ez havi szinten:

Háziállat Várható havi költség Várható éves költség Macska kb. 15–35 ezer forint kb. 180–400 ezer forint Közepes testű kutya kb. 25–50 ezer forint kb. 300–600 ezer forint Nagytestű kutya kb. 40–80 ezer forint kb. 500–900 ezer forint

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi, 2026. februári adata szerint a nettó átlagkereset 509 200 forint, a nettó mediánkereset pedig 417 100 forint volt, vagyis egy átlagos kutya havi tartása a mediánkeresetből élőknél akár a havi jövedelem 6–12 százalékát is elviheti.

Mennyibe kerül évente egy háziállat?

Egy közepes testű kutyánál a legnagyobb tétel az eledel. A piaci árak alapján a száraz kutyatápoknál nagy a szórás: például a Zoopluson egy 2×14 kilós Briantos csomag 22 790 forint, vagyis 815 Ft/kg, míg egy Royal Canin Medium Adult akciós 18 kilós kiszerelése 27 090 forint, vagyis kilonkénti 1505 forint.