„Ez rosszabb, mint a Covid“ – az utasok még repülnének, de a másik oldalon már pánik van

Érdekes, és csak látszólagosan ellentmondó adatokra lehet felfigyelni a Heathrow repülőtér forgalma kapcsán, mely Európa egyik legfontosabb reptereként az egyik referenciája lehet annak, hogyan zajlik, illetve milyen fázisban van most az iráni háború nyomán kibontakozó kerozinválság. Azok körében ugyanis, akik kifejezetten ebbe a térségbe utaztak volna, a Heathrow forgalma drámai, 50 százalékos zuhanást mutatott, Ennek ellenére az év első négy hónapjában az utasforgalom továbbra is szerény, 1,2 százalékos növekedést mutatott. Ez azt mutatja, hogy az európai utazási kedv továbbra is nagy, és az utasok a bizonytalanság ellenére el is indulnak.

A kerozinválsággal és annak következményeivel az Origón folyamatosan foglalkozunk, a helyzetértékeléshez érdemes megnézni a CityAm adatgyűjtését is. Ezek szerint az átszálló utasok száma áprilisban tíz százalékkal emelkedett, mivel sok utazó Heathrow-n keresztül próbált eljutni Ázsiába és Óceániába, részben ellensúlyozva a Közel-Keletre irányuló közvetlen utak visszaesését.

Az ázsiai útvonalak továbbra is a növekedés fő motorjai maradtak: áprilisban 5,6 százalékos, éves összevetésben pedig 10,6 százalékos bővülést mértek.

„Tudjuk, hogy az utasok kiszámíthatóságot szeretnének, amikor a nehezen megkeresett pénzből finanszírozott nyári szabadságukat tervezik, ezért támogatjuk a kormányt és a légitársaságokat abban, hogy az utasok biztonságosan eljuthassanak úti céljukhoz” – mondta Thomas Woldbye, a Heathrow vezérigazgatója. Woldbye hozzátette: „Bár tapasztaltunk rövid távú fennakadásokat a közel-keleti konfliktus következtében, az utazási kereslet továbbra is erős, és a jelenlegi üzemanyag-ellátás stabil.”

Vagyis az utazási kedv nem csökken, szemben a rendelkezésre álló üzemanyagok mennyiségével.

A repülőgép-üzemanyag válsága „rosszabb”, mint a Covid

S míg az utasok egyelőre optimisták és a nyaralási szezonra készülnek, az iráni háború miatt kialakult repülőgép-üzemanyaghiány körüli növekvő aggodalmak megrázták az utazási iparágat. Tony Fernandes, az AirAsia vezérigazgatója nemrég így fogalmazott: „Azt hittem, a Covid alatt már mindent láttam […] de most, hogy a repülőgép-üzemanyag ára közel a háromszorosára emelkedett, ez sokkal rosszabb.”