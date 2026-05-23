Eladó a Pokol: 600 ezer dollárért most bárki megveheti

Eladóvá vált Hell, vagyis Pokol – mármint az amerikai Michigan államban található település. A nem önkormányzati státuszú kisvárost és a hozzá kapcsolódó üzleti vállalkozásokat 625 ezer dollárért (körülbelül 193 millió forint) kínálják megvételre – derül ki a CBS cikkéből.

Gates Of Hell, azaz a Pokol kapui a Michigan állambeli Hell városkában/Fotó: Facebook/Go to Hell, Michigan

A Swisher Commercial Properties ingatlanközvetítő cég hirdetése szerint egy „kivételes lehetőség” nyílt arra, hogy valaki megszerezzen mintegy 2,8 hektárnyi területet. Bár az ár 625 ezer dollár, sokak szerint a település nevéhez jobban passzolna a 666 ezer dolláros vételár – utalva a fenevad számára a Bibliából.

Innen ered a városka ördöginek hangzó elnevezése

Hell Michigan állam Livingston megyéjében található, körülbelül 32 kilométerre északnyugatra Ann Arbor városától. A település története egészen 1838-ig nyúlik vissza, amikor egy patak partján megnyílt egy gabonaőrlő malom és egy vegyesbolt – olvasható a település hivatalos honlapján.

A korabeli gazdák gyakran házi készítésű whiskeyben kapták meg a gabonájuk ellenértékét. A legenda szerint emiatt sok feleség így reagált, amikor a férje hollétéről kérdezték őket az aratási időszakban:

„Már megint a Pokolba ment.”

A mondás végül rajta maradt a helyen, Hell pedig 1841-ben hivatalosan is ezt a nevet kapta.

Welcome to hell: népszerű turistacélpont lett a szokatlan nevű kisváros

A szokatlan elnevezés idővel turisztikai látványossággá emelte a települést. Michigan állam turisztikai ajánlója is különleges úti célként tartja számon, és időnként turistabuszok is érkeznek a városkába.

„Hell egy szokatlan és kihagyhatatlan úti cél, amely ördögi humoráról és játékos attrakcióiról ismert” – olvasható Michigan állam turisztikai oldalán.

A település azoknak is különleges élményt kínál, akik szeretnének egy fényképet készíteni vagy egyszerűen csak elmondani magukról: „megjártam a Poklot és visszatértem.”

A helyszínen több egyedi szolgáltatás és látványosság is működik.

Található itt esküvői kápolna,

„Go to Hell” feliratú csecsebecséket árusító ajándékbolt,

hivatalos meteorológiai állomás,

postai kirendeltség,

valamint egy olyan emlékhely is, ahol hamvasztott emberi maradványokat lehet elszórni.

A település külön „Hell polgármestere” programot is kínál az odalátogatóknak: az érdeklődők akár egy teljes napra, vagy csupán egy órára is megkaphatják a jelképes címet, a tisztség betöltéséről természetesen emléklapot is kap az alkalmi városvezető.