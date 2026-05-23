Eladó a Pokol: 600 ezer dollárért most bárki megveheti

Eladóvá vált Hell, vagyis Pokol – mármint az amerikai Michigan államban található település. A nem önkormányzati státuszú kisvárost és a hozzá kapcsolódó üzleti vállalkozásokat 625 ezer dollárért (körülbelül 193 millió forint) kínálják megvételre – derül ki a CBS cikkéből.
A Swisher Commercial Properties ingatlanközvetítő cég hirdetése szerint egy „kivételes lehetőség” nyílt arra, hogy valaki megszerezzen mintegy 2,8 hektárnyi területet. Bár az ár 625 ezer dollár, sokak szerint a település nevéhez jobban passzolna a 666 ezer dolláros vételár – utalva a fenevad számára a Bibliából.
Innen ered a városka ördöginek hangzó elnevezése
Hell Michigan állam Livingston megyéjében található, körülbelül 32 kilométerre északnyugatra Ann Arbor városától. A település története egészen 1838-ig nyúlik vissza, amikor egy patak partján megnyílt egy gabonaőrlő malom és egy vegyesbolt – olvasható a település hivatalos honlapján.
A korabeli gazdák gyakran házi készítésű whiskeyben kapták meg a gabonájuk ellenértékét. A legenda szerint emiatt sok feleség így reagált, amikor a férje hollétéről kérdezték őket az aratási időszakban:
„Már megint a Pokolba ment.”
A mondás végül rajta maradt a helyen, Hell pedig 1841-ben hivatalosan is ezt a nevet kapta.
Welcome to hell: népszerű turistacélpont lett a szokatlan nevű kisváros
A szokatlan elnevezés idővel turisztikai látványossággá emelte a települést. Michigan állam turisztikai ajánlója is különleges úti célként tartja számon, és időnként turistabuszok is érkeznek a városkába.
„Hell egy szokatlan és kihagyhatatlan úti cél, amely ördögi humoráról és játékos attrakcióiról ismert” – olvasható Michigan állam turisztikai oldalán.
A település azoknak is különleges élményt kínál, akik szeretnének egy fényképet készíteni vagy egyszerűen csak elmondani magukról: „megjártam a Poklot és visszatértem.”
A helyszínen több egyedi szolgáltatás és látványosság is működik.
- Található itt esküvői kápolna,
- „Go to Hell” feliratú csecsebecséket árusító ajándékbolt,
- hivatalos meteorológiai állomás,
- postai kirendeltség,
- valamint egy olyan emlékhely is, ahol hamvasztott emberi maradványokat lehet elszórni.
A település külön „Hell polgármestere” programot is kínál az odalátogatóknak: az érdeklődők akár egy teljes napra, vagy csupán egy órára is megkaphatják a jelképes címet, a tisztség betöltéséről természetesen emléklapot is kap az alkalmi városvezető.
A helyiek szerint Hellnek van még egy különleges rekordja is. „Többen küldenek minket a városunkba, mint a világ bármely más településére” – fogalmaz ironikusan a település hivatalos oldala.