20 milliárd dollárból épült fel a világ leghosszabb tengeri hídja – fotók

A kilenc év alatt elkészült híd összekapcsolja az ázsiai metropoliszokat a dél-kínai Kuangtung tartomány fejlődő területével, ezzel egy nagy gazdasági régiót hozva létre a Gyöngy-folyó deltájában.

A Hongkong-Csuhaj-Makaó híd négy és fél óráról 40 percre csökkenti az utazási időt Hongkongtól Kína szárazföldjéig. Fotó: Xinhua via AFP

Az átkelő egy hosszan kígyózó hídból és két mesterséges sziget között egy 6,7 kilométeres víz alatti alagútból áll. A hídon naponta közel 40 000 jármű halad át. A 2018-ban átadott szerkezet 420 000 tonna acélból készült. Az objektumot úgy tervezték, hogy az kibírjon akár óránként 200 kilométeres széllökéseket, a Richter-skálán 8-as erősségű földrengést és egy akár 300 ezer tonnás hajóval való ütközést is – számolt be róla az Express.

Kína egységének szimbólumaként tartják számon, amelynek építése Peking grandiózus terveinek egyike volt Hongkong és Kína gazdaságának még szorosabb összekapcsolására. Ugyanakkor a hétmilliós lakosú volt brit gyarmaton, Hongkongban sokan csak „Peking trójai falovának” csúfolják a beruházást, amely még tovább növelte Kína befolyását a különleges közigazgatási területként számon tartott városban.