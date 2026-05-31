Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

híd

20 milliárd dollárból épült fel a világ leghosszabb tengeri hídja – fotók

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Gyöngy-folyó deltáján átívelő 55 kilométer hosszú Hongkong-Csuhaj-Makaó híd a világ leghosszabb tengeri átkelőhelye. A rekorder átjáró Hongkong és Kína között húzódik, Csuhaj és Makaó városokkal köti össze a szigetekre épült, különleges övezetnek számító városállamot. Látványos képeken a 20 milliárd dollárból felépült híd.
Link másolása
Vágólapra másolva!
hídHonkongKína

A kilenc év alatt elkészült híd összekapcsolja az ázsiai metropoliszokat a dél-kínai Kuangtung tartomány fejlődő területével, ezzel egy nagy gazdasági régiót hozva létre a Gyöngy-folyó deltájában.

A Hongkong-Csuhaj-Makaó híd négy és fél óráról 40 percre csökkenti az utazási időt Hongkongtól Kína szárazföldjéig. Fotó: Xinhua via AFP
A Hongkong-Csuhaj-Makaó híd négy és fél óráról 40 percre csökkenti az utazási időt Hongkongtól Kína szárazföldjéig. Fotó: Xinhua via AFP

A Hongkong-Csuhaj-Makaó híd négy és fél óráról 40 percre csökkenti az utazási időt Hongkongtól Kína szárazföldjéig 

Az átkelő egy hosszan kígyózó hídból és két mesterséges sziget között egy 6,7 kilométeres víz alatti alagútból áll. A hídon naponta közel 40 000 jármű halad át. A 2018-ban átadott szerkezet 420 000 tonna acélból készült. Az objektumot úgy tervezték, hogy az kibírjon akár óránként 200 kilométeres széllökéseket, a Richter-skálán 8-as erősségű földrengést és egy akár 300 ezer tonnás hajóval való ütközést is  – számolt be róla az Express.

image
(251022) -- GUANGZHOU, Oct. 22, 2025 (Xinhua) -- An aerial drone photo taken on Oct. 19, 2025 shows cruise ships passing under the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge in south China. More than 93.34 million inbound and outbound passenger trips had been recorded through the Zhuhai port of the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge as of Wednesday, seven years after the bridge opened to traffic. According to the bridge's border inspection station, they handled 12.88 million passenger trips in 2019 and 860,000 vehicle trips that year. These numbers rose to 27 million and 5.55 million, respectively, in 2024 -- and have exceeded 25.1 million and 5.46 million, respectively, so far this year, up 17 and 25 percent year on year, respectively. (Xinhua/Deng Hua) (Photo by Deng Hua / Xinhua via AFP)
Fotó: Xinhua via AFP
(241124) -- ZHUHAI, Nov. 24, 2024 (Xinhua) -- This aerial photo shows cyclists competing across the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge during the 2024 Guangdong-Hong Kong-Macao Road Cycling Race and the test event for China's 15th National Games in Zhuhai, south China's Guangdong Province, Nov. 24, 2024. (Xinhua/Liu Dawei) (Photo by Liu Dawei / Xinhua via AFP)
Fotó: Xinhua via AFP
A general view is showing the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge in Hong Kong, China, on June 13, 2024. (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto) (Photo by Vernon Yuen / NurPhoto via AFP)
Fotó: Vernon Yuen / NurPhoto via AFP
(251121) -- GUANGZHOU, Nov. 21, 2025 (Xinhua) -- Cyclists compete across the Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge during the men's road race of cycling road at China's 15th National Games in south China's Guangdong Province, Nov. 8, 2025. (Xinhua/Liang Xu) (Photo by Liang Xu / Xinhua via AFP)
Fotó: Xinhua via AFP

Kína egységének szimbólumaként tartják számon, amelynek építése Peking grandiózus terveinek egyike volt Hongkong és Kína gazdaságának még szorosabb összekapcsolására. Ugyanakkor a hétmilliós lakosú volt brit gyarmaton, Hongkongban sokan csak „Peking trójai falovának” csúfolják a beruházást, amely még tovább növelte Kína befolyását a különleges közigazgatási területként számon tartott városban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!