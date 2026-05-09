A második világháború előtti pompájában születhet újjá a Petőfi híd

A Petőfi híd a város egyik legforgalmasabb átkelője, naponta kilencven-százezer jármű halad át rajta. A híd 1937-ben készült el, ekkor még Horthy Miklós kormányzó nevét viselve. A Budapest déli területeinek összekötését biztosító átkelőt a II. világháború végén felrobbantották. Csak hosszan elhúzódó viták után újították fel, és adták át a forgalomnak 1952 novemberében immár Petőfi híd néven. Az 1960-as évek derekán, majd 1979-80-ban felújították és átépítették a hídpályát, 1996-ban a Nagykörút felújításához kapcsolódóan cserélték ki a budai pillér saruit, és ekkor építették át a villamosvágányokat és újították az útburkolatot is. Két évtized elteltével azonban sürgetővé vált a híd átfogó felújítása.

Komplex felújítást készítenek elő a Petőfi hídon

A BKK Zrt. keretmegállapodást kötne a nyertes ajánlattevővel a Petőfi híd felújításának tervezési feladatainak elvégzésére. A kiírás szerint három részre tagolták a munkát. Az ajánlatkérő kiemeli, hogy a Petőfi híd megbonthatatlan műszaki egységet alkot, tekintettel arra, hogy egybefüggő, komplex szerkezet, így sem szerkezetileg, sem technológiailag nem megoldható az, hogy külön-külön szerződések keretében kerüljenek megtervezésre. A nyertes ajánlattevőnek a teljes és a részleges felújítás dokumentációját is el kell készítenie − számolt be róla a Magyar Építők.

A megújuló híd díszvilágítást is kaphat, ennek terveit is el kell készítenie a nyertes ajánlattevőnek. A megrendelő elvárása az 1937-es arculat visszaállítása. A megbízást elnyerő cég szakembereinek a hídfelújítás ütemezését, a közlekedés fenntartásának lehetőségeit is meg kell vizsgálniuk.

A Petőfi híd teljes hossza 500 méter, felülete 14 415 négyzetméter. A 378 méter hosszú mederhíd négynyílású, folytatólagos rácsos gerendahíd vasbeton bordás pályalemezzel; ehhez kapcsolódik a budai oldali rakparti nyílás, a pesti oldali parti nyílás, valamint a hídfők és kapcsolódó aluljárók, felüljárók szerkezete is. A későbbi kivitelezéshez kapcsolódóan a tervezői művezetés is a feladat része lehet, akár teljes körű, akár részleges felújítás valósul meg.