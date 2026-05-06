Átadták az M7 felett átívelő új hidat – látványos fotók

Karcsú szerkezetével látványosságnak is beillik az M7-es fölé tervezett gyalogos-kerékpáros híd. A Velencei pihenőnél megépülő szerkezet kétszer öt sávot ível át.

Különleges látványt nyújt a Velence közelében épült gyalogos-kerékpáros híd. Fotó: Nagy Norbert/Fejér Megyei Hírlap



Ezek a munkák zajlanak a híd bontása előtt:

Az új híd megnyitásával megkezdődik a régi híd elbontása. Az MKIF a mai naptól, azaz május 6-tól a bontás végéig, május 17-ig részletesen ismerteti a forgalmi rend változásait (lásd lentebb). Lényeges elem, hogy az első hétvégi éjszakán teljes pályazár lesz az M7-es érintett szakaszán, míg a második hétvégi éjszakán a Budapest felé vezető pályát zárják le, a Balaton felé vezető oldalon marad a forgalom a tervek szerint.

A teljes zárás előtti forgalomkorlátozásokra a bontáshoz szükséges előkészítő munkálatok miatt van szükség. Többek közt ekkor zajlik majd:

az emelési pontok előkészítése,

az ideiglenes feszítő horgonyok elhelyezése

és az autódaruk talpalása, valamint azok összeszerelése is.

Így alakul a forgalmi rend

A munkálatokhoz szükséges zárásokat az elmúlt évek forgalmi adatai alapján tervezték. Így a Balaton irányába a két sáv szombaton 14.00-ig biztosítva lesz, a főváros felé haladók pedig a teljes zárást leszámítva mind szombaton, mind vasárnap két sávon közlekedhetnek majd Budapest irányába.

A forgalmi rend változásait napi bontásban ezen a linken lehet elérni.

Képeken a Főmterv Zrt. által tervezett hibrid szerkezetű műtárgy, amely nemzetközi szakmai elismerést is kapott: