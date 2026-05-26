Itt a magyarok százeurós kérdése: drágább vagy olcsóbb lesz idén a horvát nyaralás?

Rekordközeli szezont várnak 2026-ban Horvátországban: az év első négy hónapjában már 10 százalékkal több magyar turista érkezett az Adriára, mint egy évvel korábban. A Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti igazgatója, Ivana Herceg április végi közlése szerint április 25-ig mintegy 39 ezer magyar látogatott Horvátországba, összesen 110 ezer vendégéjszakát eltöltve. Tavaly közel 785 ezer magyar turista utazott az országba, akik összesen 3,76 millió vendégéjszakát töltöttek el ott. A horvát nyaralások népszerűségét a forint erősödése is előmozdíthatja. Míg 2025 elején egy euró árfolyama még meghaladta a 400 forintot, jelenleg kedvezőbb szinten mozog a magyar fizetőeszköz. A kérdés azonban továbbra is aktuális: mennyibe kerül(het) idén egy horvátországi vakáció?

Spilt városa az egyik legnépszerűbb horvátországi úticél a nyaralók, így a magyarok körében is

Már melegszik a horvát tengervíz, de mi van az árakkal?

A horvátországi turisztikai lehetőségekkel, költségekkel foglalkozó oldalak aktuális gyűjtései szerint Horvátország ha nem is minden vonatkozásban, de kicsit drágább lesz az oda látogatóknak, mint tavaly - persze gyorsan hozzá kell tenni azt is, hogy a jó időzítéssel végrehajtott euróvásárlással sokat spórolhatunk a költségeken (cikkünket itt találja), ahogy azt is, hogy a költéseket legalább a konkrét célrégió vagy város, illetve egyéni igényeink is nagyban meghatározzák.

Akik spórolnának, azoknak június vége és július eleje lehet az egyik legjobb időszak az utazásra. Sok hotel már május végétől szükség szerint fűtött medencével várja a vendégeket.

A tapasztalatok szerint már júniusban is ideális az időjárás: június 20-a után a tenger hőmérséklete már kellemes fürdőzéshez. A leggyorsabban Pula környékén melegszik fel a víz, mivel ott sekélyebb a tenger.

A legkedveltebb magyar úti célok között továbbra is szerepel Krk, Rab és Zadar térsége, ezeken a részeken átszámítva a 30-40 ezer forint közötti sávból indulnak a közékategóriás, 3 csillagos szálláshelyek éjszakánkénti árai.

Krk szigete különösen népszerű a magyar turisták körében, hiszen ez található a legközelebb Magyarországhoz, ráadásul a környéken számos látnivaló várja az utazókat. Rab szigete mediterrán hangulatával és homokos strandjaival kedvelteti meg magát, míg Pula környékén a római kori emlékek, a Kamenjak-félsziget és a Brijuni-szigetek számítanak népszerű kirándulóhelynek.

Mennyibe kerül az élelmiszer?

Az elmúlt években jelentősen fejlődött a horvát élelmiszerlánc-hálózat: ma már szinte minden településen található legalább egy Konzum üzlet, a nagyobb városokban pedig Plodine és Lidl áruházak is működnek.