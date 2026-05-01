Alig változik a toplista élmezőnye – továbbra is ide utaznak a magyarok legszívesebben a hosszú hétvégén

A hosszú hétvégék évek óta kulcsszerepet játszanak a hazai turizmus teljesítményében: rövid idő alatt koncentrált kereslet jelenik meg, ami jól mutatja az utazási trendeket és a fogyasztói preferenciák változását. A május 1-jei hosszúhétvége foglalási adatai szerint a magyar utazók továbbra is a jól ismert belföldi úti célokat részesítik előnyben, miközben a rövidebb tartózkodások és a mérsékeltebb költési szintek dominálnak – derül ki a Szallas.hu legfrissebb számaiból.
Ezek a május 1-jei hosszúhétvége kedvenc úti céljai
A Szallas.hu foglalási számai alapján az látszik, hogy
a toplista élén a főváros áll, amelyet Eger és Balatonfüred követ. A tízes lista további szereplői között Pécs, Nyíregyháza, Gyula és Miskolc is helyet kapott, de Siófok, Hajdúszoboszló és Szeged is sok utazót vonz a hosszú hétvégén.
A sorrend jól mutatja, hogy a klasszikus turisztikai központok mellett a fürdővárosok és a vidéki nagyvárosok is stabilan tartják pozíciójukat.
A régiós megoszlás alapján
Észak-Magyarország a legkeresettebb térség, ide a foglalások húsz százaléka érkezett.
- A Balaton régió a második helyen áll tizenhét százalékkal,
- míg a Nyugat-Dunántúl,
- Budapest és környéke,
- valamint a Dél-Alföld egyaránt tizenegy százalék körüli részesedést tudhat magáénak.
- A Dél-Dunántúl tíz százalékkal,
- a Közép-Dunántúl kilenc százalékkal,
- az Észak-Alföld nyolc százalékkal követi őket,
- míg a Tisza-tó három százalékos aránnyal zárja a sort.
A szállástípusok közül továbbra is a vendégházak és az apartmanok dominálnak: előbbiek a foglalások 28,4 százalékát, utóbbiak 28,1 százalékát adják. A hotelek részesedése 25,9 százalék, míg a panziók 12,4 százalékkal szerepelnek, az egyéb szállástípusok aránya 5,2 százalék.
Ennyit maradnak és költenek honfitársaink most belföldön
A tartózkodási idő tekintetében a rövidebb kikapcsolódások dominálnak. Minden második foglalás két éjszakára szól, míg közel egyharmaduk egy éjszakás. A három éjszakás tartózkodások aránya tizenöt százalék, a négy vagy annál több éjszakát felölelő foglalások pedig 12,61 százalékot tesznek ki.
A költési hajlandóság is jól kirajzolódik:
a foglalások hatvan százaléka legfeljebb hetvenezer forintos értékű. A vendégek harmada hetvenezer és százhetvenezer forint közötti összeget költ, míg ennél magasabb kiadás csak az esetek 7,36 százalékában fordul elő.
Érdekes különbség látható az utazási szokásokban is. A gyerek nélkül utazó párok elsősorban Budapestet, Balatonfüredet és Egert választják, míg a családosok körében Nyíregyháza, Eger és Gyula számít a legnépszerűbb célpontnak – derült ki a számokból. Összességében a hosszú hétvége adatai azt mutatják, hogy a magyarok továbbra is a jól bevált desztinációkat keresik, de a választásnál egyre inkább számít az ár-érték arány és a rövid, intenzív kikapcsolódás lehetősége is.