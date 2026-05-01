Rendkívüli

Hiába a peckes pózolás? Kínos részletek Magyar Péter brüsszeli útjáról

Figyelem!

Nyugdíj: csendben változtak a szabályok – ezeket önnek is tudnia kell

turizmus

Alig változik a toplista élmezőnye – továbbra is ide utaznak a magyarok legszívesebben a hosszú hétvégén

A május elsejei hosszú hétvége ismét megmozgatta a belföldi turizmust, a foglalási adatok alapján jól kirajzolódik, merre indulnak a magyarok pihenni. A Szallas.hu adatai szerint a legnépszerűbb úti célok élmezőnye idén is stabil, a jól bevált desztinációk dominálnak a mostani hosszúhétvége utazásának megszervezésénél is.
A hosszú hétvégék évek óta kulcsszerepet játszanak a hazai turizmus teljesítményében: rövid idő alatt koncentrált kereslet jelenik meg, ami jól mutatja az utazási trendeket és a fogyasztói preferenciák változását. A május 1-jei hosszúhétvége foglalási adatai szerint a magyar utazók továbbra is a jól ismert belföldi úti célokat részesítik előnyben, miközben a rövidebb tartózkodások és a mérsékeltebb költési szintek dominálnak – derül ki a Szallas.hu legfrissebb számaiból.

Budapest ezen a mostani hosszúhétvége nyertese is, ezúttal is vezeti a toplistát / Fotó: Liana Dudnik

Ezek a május 1-jei hosszúhétvége kedvenc úti céljai

A Szallas.hu foglalási számai alapján az látszik, hogy 

a toplista élén a főváros áll, amelyet Eger és Balatonfüred követ. A tízes lista további szereplői között Pécs, Nyíregyháza, Gyula és Miskolc is helyet kapott, de Siófok, Hajdúszoboszló és Szeged is sok utazót vonz a hosszú hétvégén. 

A sorrend jól mutatja, hogy a klasszikus turisztikai központok mellett a fürdővárosok és a vidéki nagyvárosok is stabilan tartják pozíciójukat.

A régiós megoszlás alapján 

Észak-Magyarország a legkeresettebb térség, ide a foglalások húsz százaléka érkezett. 

  • A Balaton régió a második helyen áll tizenhét százalékkal, 
  • míg a Nyugat-Dunántúl, 
  • Budapest és környéke, 
  • valamint a Dél-Alföld egyaránt tizenegy százalék körüli részesedést tudhat magáénak. 
  • A Dél-Dunántúl tíz százalékkal, 
  • a Közép-Dunántúl kilenc százalékkal, 
  • az Észak-Alföld nyolc százalékkal követi őket, 
  • míg a Tisza-tó három százalékos aránnyal zárja a sort.

A szállástípusok közül továbbra is a vendégházak és az apartmanok dominálnak: előbbiek a foglalások 28,4 százalékát, utóbbiak 28,1 százalékát adják. A hotelek részesedése 25,9 százalék, míg a panziók 12,4 százalékkal szerepelnek, az egyéb szállástípusok aránya 5,2 százalék.

Ennyit maradnak és költenek honfitársaink most belföldön

A tartózkodási idő tekintetében a rövidebb kikapcsolódások dominálnak. Minden második foglalás két éjszakára szól, míg közel egyharmaduk egy éjszakás. A három éjszakás tartózkodások aránya tizenöt százalék, a négy vagy annál több éjszakát felölelő foglalások pedig 12,61 százalékot tesznek ki.

A költési hajlandóság is jól kirajzolódik: 

a foglalások hatvan százaléka legfeljebb hetvenezer forintos értékű. A vendégek harmada hetvenezer és százhetvenezer forint közötti összeget költ, míg ennél magasabb kiadás csak az esetek 7,36 százalékában fordul elő.

Érdekes különbség látható az utazási szokásokban is. A gyerek nélkül utazó párok elsősorban Budapestet, Balatonfüredet és Egert választják, míg a családosok körében Nyíregyháza, Eger és Gyula számít a legnépszerűbb célpontnak – derült ki a számokból. Összességében a hosszú hétvége adatai azt mutatják, hogy a magyarok továbbra is a jól bevált desztinációkat keresik, de a választásnál egyre inkább számít az ár-érték arány és a rövid, intenzív kikapcsolódás lehetősége is.

 

