Alig változik a toplista élmezőnye – továbbra is ide utaznak a magyarok legszívesebben a hosszú hétvégén

A hosszú hétvégék évek óta kulcsszerepet játszanak a hazai turizmus teljesítményében: rövid idő alatt koncentrált kereslet jelenik meg, ami jól mutatja az utazási trendeket és a fogyasztói preferenciák változását. A május 1-jei hosszúhétvége foglalási adatai szerint a magyar utazók továbbra is a jól ismert belföldi úti célokat részesítik előnyben, miközben a rövidebb tartózkodások és a mérsékeltebb költési szintek dominálnak – derül ki a Szallas.hu legfrissebb számaiból.

Budapest ezen a mostani hosszúhétvége nyertese is, ezúttal is vezeti a toplistát / Fotó: Liana Dudnik

Ezek a május 1-jei hosszúhétvége kedvenc úti céljai

A Szallas.hu foglalási számai alapján az látszik, hogy

a toplista élén a főváros áll, amelyet Eger és Balatonfüred követ. A tízes lista további szereplői között Pécs, Nyíregyháza, Gyula és Miskolc is helyet kapott, de Siófok, Hajdúszoboszló és Szeged is sok utazót vonz a hosszú hétvégén.

A sorrend jól mutatja, hogy a klasszikus turisztikai központok mellett a fürdővárosok és a vidéki nagyvárosok is stabilan tartják pozíciójukat.

A régiós megoszlás alapján

Észak-Magyarország a legkeresettebb térség, ide a foglalások húsz százaléka érkezett.

A Balaton régió a második helyen áll tizenhét százalékkal,

míg a Nyugat-Dunántúl,

Budapest és környéke,

valamint a Dél-Alföld egyaránt tizenegy százalék körüli részesedést tudhat magáénak.

A Dél-Dunántúl tíz százalékkal,

a Közép-Dunántúl kilenc százalékkal,

az Észak-Alföld nyolc százalékkal követi őket,

míg a Tisza-tó három százalékos aránnyal zárja a sort.

A szállástípusok közül továbbra is a vendégházak és az apartmanok dominálnak: előbbiek a foglalások 28,4 százalékát, utóbbiak 28,1 százalékát adják. A hotelek részesedése 25,9 százalék, míg a panziók 12,4 százalékkal szerepelnek, az egyéb szállástípusok aránya 5,2 százalék.

Ennyit maradnak és költenek honfitársaink most belföldön

A tartózkodási idő tekintetében a rövidebb kikapcsolódások dominálnak. Minden második foglalás két éjszakára szól, míg közel egyharmaduk egy éjszakás. A három éjszakás tartózkodások aránya tizenöt százalék, a négy vagy annál több éjszakát felölelő foglalások pedig 12,61 százalékot tesznek ki.