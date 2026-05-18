Egyre nagyobb bajban van az IKEA, kíméletlen lépéseket jelentett be

A svéd bútor kiskereskedelmi lánc globális franchise-jogait birtokló Inter IKEA 850 dolgozót bocsát el költségcsökkentési programja keretében. A lépésre a kereslet visszaesése miatt kerül sor, a hatékonyság növelése és az árak csökkentése érdekében.

Jelentős létszámleépítés kezdődik az IKEA-nál

Az IKEA a növekvő költségek és az amerikai vámok következtében jelenleg nehéz helyzetben van, miközben stratégiaváltást hajt végre: a hatalmas, elővárosi áruházak helyett a könnyebben megközelíthető, kisebb méretű, városközponti helyszínekre koncentrál, így próbálja meg visszacsábítani a vásárlókat.

Az átalakulás részét képezi emellett, hogy mind az Inter IKEA, mind legnagyobb franchise-partnere, az Ingka Group, amely világszerte a legtöbb IKEA-áruházat birtokolja, vezérigazgató-cserét hajtott végre a tavalyi év végén, miután az IKEA a második egymást követő évben csökkenő eladásokról számolt be.

Az Ingka Group márciusban szintén elbocsátásokat jelentett be: 800 munkahelyet szüntet meg az adminisztratív állományon belül. Henrik Elm, az Inter IKEA pénzügyi igazgatója a Reutersnek adott interjúban elmondta, hogy a fogyasztói kereslet már jó ideje tartó visszaesését az iráni háború felgyorsította. A közel-keleti konfliktus meredeken felhajtotta az üzemanyagárakat, ami károsan hatott a háztartások költségvetésére: visszafogják a nem létfontosságú kiadásokat, például a lakásfelújítást vagy az új bútorok vásárlását.

A pénzügyi igazgató úgy véli:

egy olyan időszakban, amikor sok fogyasztó rendelkezésre álló jövedelme jelentősen visszaesik, az árcsökkentés jelentheti a megoldást, hogy ismét megengedhessék maguknak az IKEA termékeket. Ezt pedig a költségek lefaragásával lehet elérni.

A 850 fős létszámleépítés 300 svéd munkavállalót érint, és az elbocsátások összességében az Inter IKEA 27.500 alkalmazottjának körülbelül 3 százalékát jelentik.