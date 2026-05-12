Penészes, romlott gyümölcsöt árulókra csapott le a hatóság – súlyos veszélyforrást számoltak fel

A hatóságok az NKFH tájékoztatása szerint összesen kilenc árus mintegy három tonna termékét vizsgálták meg, amelyek döntő többsége elsősorban szamóca és áfonya volt. Az ellenőrzések eredményeként több mint 2,6 tonna áru forgalomból történő kivonására és megsemmisítésére került sor. Az intézkedésre részben súlyos minőségi hibák – például penészedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények –, részben pedig jelentős nyomonkövethetőségi hiányosságok miatt került sor. Az illegális árusok portékája akár komoly kockázatot is jelenthet.

Illegális gyümölcsárusokra csapott le az NKFH, több mint 2,5 tonna árut vontak be

Akár súlyos élelmiszer-biztonsági kockázatot is jelenthet az illegális gyümölcsárusítás

A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tételazonosítók is.

Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszer-biztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára.

Az illegális közterületi árusítás jelentős versenyhátrányt okoz

a szabályosan működő őstermelőknek,

kereskedőknek, és

piaci árusoknak, akik a jogszabályi előírásokat betartva, adófizetési és élelmiszer-biztonsági kötelezettségeiknek eleget téve végzik tevékenységüket.

Az engedélyek, regisztrációk, higiéniai feltételek és nyomonkövethetőségi szabályok figyelmen kívül hagyása torzítja a piacot és aláássa a tisztességes vállalkozások működési lehetőségeit.

Olykor gyanúsan alacsony árakat látni az útszéli árusoknál

Az útszéli árusok gyakran feltűnően alacsony árakkal próbálják vonzóvá tenni termékeiket, azonban a kedvező ár sok esetben komoly kockázatokat rejt. A nem megfelelő hőmérsékleten, sokszor közvetlen napsütésben vagy poros, szennyezett környezetben tárolt gyümölcsök gyorsan romolhatnak, és akár egészségügyi kockázatot is jelenthetnek.

Ezért arra kérjük a vásárlókat, hogy zöldség- és gyümölcstermékeket lehetőség szerint ellenőrzött, szabályosan működő kereskedelmi egységekben, piacokon vagy üzletekben vásároljanak, ahol biztosított az élelmiszerek nyomonkövethetősége és az alapvető higiéniai követelmények teljesülése.

– írja az NKFH.