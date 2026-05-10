A patás ördögnek tartják, mégis hozzá szaladnak az országok a bajban – ők most a legnagyobb IMF-hitelt görgetők

Érdekes összeállítás jelent a Visual Capitalist oldalán, mely a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2026 áprilisi adatai alapján mutatja be az országonként fennálló IMF-hiteleket. A legnagyobb összegű hitellel Argentína rendelkezik, ám az országok nemcsak hitelösszeg alapján rangsorolhatók (ez esetben az említett dél-amerikai ország áll az élen), hanem például az alapján is, hogy a hitelösszeg milyen arányt képvisel az ország GDP-jében. Mutatjuk!
A legnagyobb IMF-hitelfelvevők
Argentína nem csupán a legnagyobb IMF-adós – gyakorlatilag külön ligában játszik, hiszen közel négyszer annyival tartozik, mint a második helyezett ország.
A több mint 60 milliárd dolláros fennálló hitelállomány egy hosszú, évtizedekre visszanyúló ciklus eredménye, amelyet inflációs válságok, valutaingadozás és ismétlődő IMF-programok jellemeznek.
Az alábbi táblázat a tizenöt, legmagasabb hitelösszeggel rendelkező országot rangsorolja 83 országból:
|Helyezés
|Ország
|IMF-tartozás (millió USD)
|1
|Argentína
|60 176
|2
|Ukrajna
|15 481
|3
|Egyiptom
|10 669
|4
|Pakisztán
|10 500
|5
|Ecuador
|10 082
|6
|Elefántcsontpart
|5 189
|7
|Kenya
|4 216
|8
|Banglades
|4 157
|9
|Ghána
|3 947
|10
|Angola
|3 510
|11
|Kongói Demokratikus Köztársaság
|3 201
|12
|Costa Rica
|2 555
|13
|Etiópia
|2 541
|14
|Srí Lanka
|2 537
|15
|Jordánia
|2 371
Az adatok globális bontása alapján a következő legnagyobb hitelfelvevők Ukrajna, Egyiptom és Pakisztán. Ezzel szemben több tucat ország – különösen Afrikában – 1 milliárd dollárnál kisebb összeggel tartozik. Ezért érdemes megnézni azt, hogy melyek azok az országok, melyek hitelállománya jelenleg a legnagyobb arányú a GDP-hez képest. Ezt az alábbi táblázatban lehet látni:
|Helyezés
|Ország
|IMF-tartozás a GDP arányában (%)
|1.
|Suriname
|10,5
|2.
|Argentína
|8,7
|3.
|Közép-afrikai Köztársaság
|8,6
|4.
|Gambia
|7,8
|5.
|Ecuador
|7,3
|6.
|Ukrajna
|6,9
|7.
|Barbados
|6,8
|8.
|Seychelle-szigetek
|6,6
|9.
|Dél-Szudán
|6,2
|10.
|Sierra Leone
|6,1
|11.
|Jamaica
|5,6
|12.
|Elefántcsontpart
|5,3
|13.
|Ruanda
|4,8
|14.
|Libéria
|4,7
|15.
|Madagaszkár
|4,7
A lista első helyén álló Suriname esete inkább a viszonylagosság miatt figyelemre méltó, nem abszolút számokban.
A dél-amerikai ország rendelkezik a legmagasabb IMF-adóssággal a GDP arányában, ami a 2020-as évek elején kibontakozó súlyos gazdasági válság következménye.
Az évekig tartó fiskális fegyelmezetlenség, az olajbevételek csökkenése és a növekvő külső adósság következtében Suriname 2020-ban államcsődöt jelentett. Ez egy IMF által támogatott átalakítási programhoz vezetett, amelynek célja az államháztartás stabilizálása és az infláció megfékezése volt. Az alkalmazkodási folyamat jelentős megszorító intézkedésekkel és a valuta leértékelődésével járt – az IMF segítségnyújtásának általában a gazdasági folyamatokat átalakító, és a lakosság körében népszerűtlen, politikailag pedig kihívást jelenti intézkedések az árai.
Miért fordulnak az országok az IMF-hez?
Az országok jellemzően gazdasági nehézségek idején vesznek fel hitelt az IMF-től. Ezek a helyzetek többnyire néhány gyakori kategóriába sorolhatók. Nézzük ezeket jellemzőikkel együtt:
- Fizetési mérleg megbillenése: amikor egy ország nem képes finanszírozni importját vagy törleszteni külső adósságát.
- Valuta instabilitás: az ország fizetőeszközének hirtelen leértékelődése vagy a devizatartalékok kimerülése.
- Költségvetési egyensúlytalanság: nagy államháztartási hiány és növekvő államadósság.
Argentína például ismételten az IMF-hez fordult inflációs és devizaválságok idején, míg olyan országok, mint Srí Lanka vagy Pakisztán, súlyos külső adósságnyomás alatt kértek segítséget.
Az IMF-finanszírozás eltér a hagyományos hitelektől: azt úgynevezett különleges lehívási jogokban (SDR) tartják nyilván, amely egy nemzetközi tartalékeszköz. 1969-ben hozták létre, és értékét nem egy bizonyos pénznem, hanem több, a világgazdaságban jelentős valuta kosarán alapul. Ezek:
- amerikai dollár,
- euró,
- kínai jüan,
- japán jen,
- brit font.
Az országok SDR-allokációt vagy hitelt kapnak, amelyet később átválthatnak „kemény” valutára. A jelen adatsor esetében az IMF számait amerikai dollárra váltották (megközelítőleg: 1 SDR = 1,44 dollár).
Afrika szerepe a hitelfelvevők között
A kontinens nem a felvett IMF-hitelek nagysága, hanem azok elterjedtsége miatt emelkedik ki. A kontinensen található a legtöbb hitelfelvevő ország, ami tartós strukturális problémákra utal.
Ezek közé tartozik például:
- a nyugati vállalatok által keresett nyersanyagoktól való függőség,
- a korlátozott költségvetési mozgástér,
- a külső gazdasági sokkoknak való kitettség.
Bár sok afrikai ország viszonylag kisebb összegeket vesz fel, az IMF-támogatásra való ráutaltság széles körben jellemző a kontinensen.
Noha az IMF fontos pénzügyi védőhálót jelenthet a bajba jutott országoknak, működését gyakran éri kritika a hitelprogramokhoz kötött feltételek miatt. Ezek a programok rendszerint gazdasági reformokat – például megszorítóintézkedéseket – írnak elő, amelyek politikailag és társadalmilag is nehezen elfogadhatók. A bírálók szerint ezek a feltételek lassíthatják a gazdasági növekedést vagy növelhetik az egyenlőtlenségeket, míg a támogatók úgy vélik, hogy elengedhetetlenek a hosszú távú stabilitás megteremtéséhez.