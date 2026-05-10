A patás ördögnek tartják, mégis hozzá szaladnak az országok a bajban – ők most a legnagyobb IMF-hitelt görgetők

Érdekes összeállítás jelent a Visual Capitalist oldalán, mely a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2026 áprilisi adatai alapján mutatja be az országonként fennálló IMF-hiteleket. A legnagyobb összegű hitellel Argentína rendelkezik, ám az országok nemcsak hitelösszeg alapján rangsorolhatók (ez esetben az említett dél-amerikai ország áll az élen), hanem például az alapján is, hogy a hitelösszeg milyen arányt képvisel az ország GDP-jében. Mutatjuk!

A legnagyobb IMF-hitelfelvevők

Argentína nem csupán a legnagyobb IMF-adós – gyakorlatilag külön ligában játszik, hiszen közel négyszer annyival tartozik, mint a második helyezett ország.

A több mint 60 milliárd dolláros fennálló hitelállomány egy hosszú, évtizedekre visszanyúló ciklus eredménye, amelyet inflációs válságok, valutaingadozás és ismétlődő IMF-programok jellemeznek.

Az alábbi táblázat a tizenöt, legmagasabb hitelösszeggel rendelkező országot rangsorolja 83 országból:

Helyezés Ország IMF-tartozás (millió USD) 1 Argentína 60 176 2 Ukrajna 15 481 3 Egyiptom 10 669 4 Pakisztán 10 500 5 Ecuador 10 082 6 Elefántcsontpart 5 189 7 Kenya 4 216 8 Banglades 4 157 9 Ghána 3 947 10 Angola 3 510 11 Kongói Demokratikus Köztársaság 3 201 12 Costa Rica 2 555 13 Etiópia 2 541 14 Srí Lanka 2 537 15 Jordánia 2 371

Az adatok globális bontása alapján a következő legnagyobb hitelfelvevők Ukrajna, Egyiptom és Pakisztán. Ezzel szemben több tucat ország – különösen Afrikában – 1 milliárd dollárnál kisebb összeggel tartozik. Ezért érdemes megnézni azt, hogy melyek azok az országok, melyek hitelállománya jelenleg a legnagyobb arányú a GDP-hez képest. Ezt az alábbi táblázatban lehet látni:

Helyezés Ország IMF-tartozás a GDP arányában (%) 1. Suriname 10,5 2. Argentína 8,7 3. Közép-afrikai Köztársaság 8,6 4. Gambia 7,8 5. Ecuador 7,3 6. Ukrajna 6,9 7. Barbados 6,8 8. Seychelle-szigetek 6,6 9. Dél-Szudán 6,2 10. Sierra Leone 6,1 11. Jamaica 5,6 12. Elefántcsontpart 5,3 13. Ruanda 4,8 14. Libéria 4,7 15. Madagaszkár 4,7

A lista első helyén álló Suriname esete inkább a viszonylagosság miatt figyelemre méltó, nem abszolút számokban.

A dél-amerikai ország rendelkezik a legmagasabb IMF-adóssággal a GDP arányában, ami a 2020-as évek elején kibontakozó súlyos gazdasági válság következménye.

Az évekig tartó fiskális fegyelmezetlenség, az olajbevételek csökkenése és a növekvő külső adósság következtében Suriname 2020-ban államcsődöt jelentett. Ez egy IMF által támogatott átalakítási programhoz vezetett, amelynek célja az államháztartás stabilizálása és az infláció megfékezése volt. Az alkalmazkodási folyamat jelentős megszorító intézkedésekkel és a valuta leértékelődésével járt – az IMF segítségnyújtásának általában a gazdasági folyamatokat átalakító, és a lakosság körében népszerűtlen, politikailag pedig kihívást jelenti intézkedések az árai.