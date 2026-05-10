A patás ördögnek tartják, mégis hozzá szaladnak az országok a bajban – ők most a legnagyobb IMF-hitelt görgetők

Világszerte több tucat ország szorul jelenleg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) támogatására, miközben a gazdasági nyomás egyre nagyobb terhet ró az egyes államháztartásokra. Bár a hitelfelvétel széles körben elterjedt – és bár gyengélkedő gazdaságról árulkodik, de egyáltalán nem ördögtől való –, az adatok szerint néhány ország aránytalanul nagy részt képvisel az összes IMF-tartozásból. Az élen Argentína áll, amely messze kiemelkedik a mezőnyből.
Érdekes összeállítás jelent a Visual Capitalist oldalán, mely a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 2026 áprilisi adatai alapján mutatja be az országonként fennálló IMF-hiteleket. A legnagyobb összegű hitellel Argentína rendelkezik, ám az országok nemcsak hitelösszeg alapján rangsorolhatók (ez esetben az említett dél-amerikai ország áll az élen), hanem például az alapján is, hogy a hitelösszeg milyen arányt képvisel az ország GDP-jében. Mutatjuk!

Az IMF emblémája
A legnagyobb IMF-hitelfelvevők

Argentína nem csupán a legnagyobb IMF-adós – gyakorlatilag külön ligában játszik, hiszen közel négyszer annyival tartozik, mint a második helyezett ország.

A több mint 60 milliárd dolláros fennálló hitelállomány egy hosszú, évtizedekre visszanyúló ciklus eredménye, amelyet inflációs válságok, valutaingadozás és ismétlődő IMF-programok jellemeznek.

Az alábbi táblázat a tizenöt, legmagasabb hitelösszeggel rendelkező országot rangsorolja 83 országból:

HelyezésOrszágIMF-tartozás (millió USD)
1Argentína60 176
2Ukrajna15 481
3Egyiptom10 669
4Pakisztán10 500
5Ecuador10 082
6Elefántcsontpart5 189
7Kenya4 216
8Banglades4 157
9Ghána3 947
10Angola3 510
11Kongói Demokratikus Köztársaság3 201
12Costa Rica2 555
13Etiópia2 541
14Srí Lanka2 537
15Jordánia2 371

Az adatok globális bontása alapján a következő legnagyobb hitelfelvevők Ukrajna, Egyiptom és Pakisztán. Ezzel szemben több tucat ország – különösen Afrikában – 1 milliárd dollárnál kisebb összeggel tartozik. Ezért érdemes megnézni azt, hogy melyek azok az országok, melyek hitelállománya jelenleg a legnagyobb arányú a GDP-hez képest. Ezt az alábbi táblázatban lehet látni:

HelyezésOrszágIMF-tartozás a GDP arányában (%)
1.Suriname10,5
2.Argentína8,7
3.Közép-afrikai Köztársaság8,6
4.Gambia7,8
5.Ecuador7,3
6.Ukrajna6,9
7.Barbados6,8
8.Seychelle-szigetek6,6
9.Dél-Szudán6,2
10.Sierra Leone6,1
11.Jamaica5,6
12.Elefántcsontpart5,3
13.Ruanda4,8
14.Libéria4,7
15.Madagaszkár4,7

A lista első helyén álló Suriname esete inkább a viszonylagosság miatt figyelemre méltó, nem abszolút számokban. 

A dél-amerikai ország rendelkezik a legmagasabb IMF-adóssággal a GDP arányában, ami a 2020-as évek elején kibontakozó súlyos gazdasági válság következménye. 

Az évekig tartó fiskális fegyelmezetlenség, az olajbevételek csökkenése és a növekvő külső adósság következtében Suriname 2020-ban államcsődöt jelentett. Ez egy IMF által támogatott átalakítási programhoz vezetett, amelynek célja az államháztartás stabilizálása és az infláció megfékezése volt. Az alkalmazkodási folyamat jelentős megszorító intézkedésekkel és a valuta leértékelődésével járt – az IMF segítségnyújtásának általában a gazdasági folyamatokat átalakító, és a lakosság körében népszerűtlen, politikailag pedig kihívást jelenti intézkedések az árai.

Miért fordulnak az országok az IMF-hez?

Az országok jellemzően gazdasági nehézségek idején vesznek fel hitelt az IMF-től. Ezek a helyzetek többnyire néhány gyakori kategóriába sorolhatók. Nézzük ezeket jellemzőikkel együtt:

  • Fizetési mérleg megbillenése: amikor egy ország nem képes finanszírozni importját vagy törleszteni külső adósságát.
  • Valuta instabilitás: az ország fizetőeszközének hirtelen leértékelődése vagy a devizatartalékok kimerülése.
  • Költségvetési egyensúlytalanság: nagy államháztartási hiány és növekvő államadósság.

Argentína például ismételten az IMF-hez fordult inflációs és devizaválságok idején, míg olyan országok, mint Srí Lanka vagy Pakisztán, súlyos külső adósságnyomás alatt kértek segítséget.

Az IMF-finanszírozás eltér a hagyományos hitelektől: azt úgynevezett különleges lehívási jogokban (SDR) tartják nyilván, amely egy nemzetközi tartalékeszköz. 1969-ben hozták létre, és értékét nem egy bizonyos pénznem, hanem több, a világgazdaságban jelentős valuta kosarán alapul. Ezek:

  • amerikai dollár,
  • euró,
  • kínai jüan,
  • japán jen,
  • brit font.

Az országok SDR-allokációt vagy hitelt kapnak, amelyet később átválthatnak „kemény” valutára. A jelen adatsor esetében az IMF számait amerikai dollárra váltották (megközelítőleg: 1 SDR = 1,44 dollár).

Afrika szerepe a hitelfelvevők között

A kontinens nem a felvett IMF-hitelek nagysága, hanem azok elterjedtsége miatt emelkedik ki. A kontinensen található a legtöbb hitelfelvevő ország, ami tartós strukturális problémákra utal.

Ezek közé tartozik például:

  • a nyugati vállalatok által keresett nyersanyagoktól való függőség,
  • a korlátozott költségvetési mozgástér,
  • a külső gazdasági sokkoknak való kitettség.

Bár sok afrikai ország viszonylag kisebb összegeket vesz fel, az IMF-támogatásra való ráutaltság széles körben jellemző a kontinensen.

Noha az IMF fontos pénzügyi védőhálót jelenthet a bajba jutott országoknak, működését gyakran éri kritika a hitelprogramokhoz kötött feltételek miatt. Ezek a programok rendszerint gazdasági reformokat – például megszorítóintézkedéseket – írnak elő, amelyek politikailag és társadalmilag is nehezen elfogadhatók. A bírálók szerint ezek a feltételek lassíthatják a gazdasági növekedést vagy növelhetik az egyenlőtlenségeket, míg a támogatók úgy vélik, hogy elengedhetetlenek a hosszú távú stabilitás megteremtéséhez.

 

