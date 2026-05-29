Indul a strandszezon: ennyivel drágulnak a jegyek a hazai fürdőkben

Hétfőtől naptárilag is belépünk a nyárba, az időjárás pedig az elmúlt napokban már kedvezett a fürdőzésnek. A strandszezon kezdetén a hazai strandfürdők többsége új attrakciókkal, megújult szolgáltatásokkal vagy felújított környezettel készül a vendégek fogadására.

Végh Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke szerint ma már egyre kevésbé jellemző, hogy minden strand május elsején nyitna meg, inkább fokozatos indulás figyelhető meg a nyári szünet kezdetéig. Több fürdő már hetekkel ezelőtt megnyitotta kültéri medencéinek egy részét, a teljes nyitás azonban sok helyen az időjárástól függ.

Jelenleg a szabadtéri strandrésszel rendelkező fürdők mintegy fele már fogad vendégeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy nem minden medence üzemel egyszerre.

A fürdők az időjárás függvényében próbálják optimalizálni működésüket és költségeiket.

Öt-tíz százalékos drágulás jöhet a strandszezonban

Végh Andor szerint tavaly is volt olyan nyári időszak, amikor a hűvös idő miatt még fűteni kellett a medencéket, ezért egy esetleges lehűlés esetén idén is dönthetnek úgy az üzemeltetők, hogy átmenetileg nem indítanak el minden kültéri medencét.

A jegyárak emelkedése idén sem kerülhető el.

A Magyar Fürdőszövetség elnöke szerint átlagosan 5–10 százalékkal nőhetnek a belépőárak a tavalyi szinthez képest, bár vannak olyan fürdők is, amelyek egyáltalán nem emelnek.

Egyes üzemeltetők már januárban végrehajtották az áremelést, mások a főszezon kezdetére időzítik azt. Olyan strandfürdő is akad, amely inkább a vendégszám növekedésében bízik, és változatlan árakkal próbálja növelni bevételeit.

A fővárosi strandok közül ugyan még csak a Palatinus tart nyitva, de napokon belül fokozatosan látogatható lesz a többi szezonális fürdő is.

A Paskál

és a Pesterzsébeti Fürdő és Strand a pünkösdi hétvégén, május 30-án nyit meg,

a Római június 14-én,

a Pünkösdfürdői Strandfürdő pedig az időjárás függvényében június 13-án vagy 20-án.

Így változnak a fővárosi strandbelépőárak

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatása szerint a fővárosi fürdők többségében átlagosan 5–8 százalékkal emelkedtek a jegyárak 2026 elején. A budapesti strandok közül a legnagyobb drágulás a Palatinust érinti, amely a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. létesítményei közül tavaly a hetedik legmagasabb vendégforgalmat érte el, 296 ezres látogatószámmal.