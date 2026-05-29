Indul a strandszezon: ennyivel drágulnak a jegyek a hazai fürdőkben

Hétfőtől naptárilag is belépünk a nyárba, az időjárás pedig az elmúlt napokban már kedvezett a fürdőzésnek. A strandszezon kezdetén a hazai strandfürdők többsége új attrakciókkal, megújult szolgáltatásokkal vagy felújított környezettel készül a vendégek fogadására.
Végh Andor, a Magyar Fürdőszövetség elnöke szerint ma már egyre kevésbé jellemző, hogy minden strand május elsején nyitna meg, inkább fokozatos indulás figyelhető meg a nyári szünet kezdetéig. Több fürdő már hetekkel ezelőtt megnyitotta kültéri medencéinek egy részét, a teljes nyitás azonban sok helyen az időjárástól függ.
Jelenleg a szabadtéri strandrésszel rendelkező fürdők mintegy fele már fogad vendégeket, ugyanakkor előfordulhat, hogy nem minden medence üzemel egyszerre.
A fürdők az időjárás függvényében próbálják optimalizálni működésüket és költségeiket.
Öt-tíz százalékos drágulás jöhet a strandszezonban
Végh Andor szerint tavaly is volt olyan nyári időszak, amikor a hűvös idő miatt még fűteni kellett a medencéket, ezért egy esetleges lehűlés esetén idén is dönthetnek úgy az üzemeltetők, hogy átmenetileg nem indítanak el minden kültéri medencét.
A jegyárak emelkedése idén sem kerülhető el.
A Magyar Fürdőszövetség elnöke szerint átlagosan 5–10 százalékkal nőhetnek a belépőárak a tavalyi szinthez képest, bár vannak olyan fürdők is, amelyek egyáltalán nem emelnek.
Egyes üzemeltetők már januárban végrehajtották az áremelést, mások a főszezon kezdetére időzítik azt. Olyan strandfürdő is akad, amely inkább a vendégszám növekedésében bízik, és változatlan árakkal próbálja növelni bevételeit.
A fővárosi strandok közül ugyan még csak a Palatinus tart nyitva, de napokon belül fokozatosan látogatható lesz a többi szezonális fürdő is.
- A Paskál
- és a Pesterzsébeti Fürdő és Strand a pünkösdi hétvégén, május 30-án nyit meg,
- a Római június 14-én,
- a Pünkösdfürdői Strandfürdő pedig az időjárás függvényében június 13-án vagy 20-án.
Így változnak a fővárosi strandbelépőárak
A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tájékoztatása szerint a fővárosi fürdők többségében átlagosan 5–8 százalékkal emelkedtek a jegyárak 2026 elején. A budapesti strandok közül a legnagyobb drágulás a Palatinust érinti, amely a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. létesítményei közül tavaly a hetedik legmagasabb vendégforgalmat érte el, 296 ezres látogatószámmal.
Bár egész évben üzemel, ennek a vendégszámnak a zömét a nyári strandszezon idején éri el. Nem véletlenül, hiszen rendkívül széles a szabadtéri medenceválasztéka, összesen 11 kinti és 4 fedett medencével rendelkeznek, amelyből négy már most is üzemel.
Több más budapesti fürdővel ellentétben a Palatinusnál szezonális jegyárakat alkalmaznak, a jó hír az, hogy idén csak június 13-tól jön az áremelés, igaz az azért elég komoly különbséget jelent.
- A hétköznapi felnőttjegy ára 3600 forintról 6000-re, a hétvégi 3900-ról 6500-ra,
- A kétórás jegy hétköznap 2500-ról 4400 forintra, hétvégén 2800-ról 4800-ra,
- A 4 fős családi jegyek hétköznap 9600-ról 16500-ra, hétvégén 10400 forintról 18 ezerre drágulnak.
A legnagyobb mértékben a hétköznapi nyugdíjas-, gyermek- és diákjegyek árai emelkednek: 88 százalékkal, 2400 forintról 4500-ra, valamint ugyanez hétvégén, több mint 92 százalékkal 2600-ról 5000 forintra.
A fővárosi fürdők ugyanakkor több árengedményt is biztosítanak, például diák-, nyugdíjas- és családi tarifákat, valamint kedvező árú bérleteket.