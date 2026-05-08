Alig emelkedtek az árak idén áprilisban az előző év azonos időszakához képest. 2026. áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Havi összehasonlításban, vagyis egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékkal nőtt az infláció – közölte friss gyorsjelentésében a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

infláció: a várakozásoknak megflelelően alakultak a fogyasztói árak

Az élelmiszerek ára 1,5%-kal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,9%-kal csökkent), ezen belül az egyéb sütőipari termékeké 10,5, a büféáruké 8,2, a friss hazai és déligyümölcsé 7, a cukorka, mézé 6,9, az éttermi étkezésé 6,1 és a fűszerek, ételízesítőké 3,5 százalékkal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 28,2, a vaj, vajkrémé 11,6, a burgonyáé 11,4, a sertéshúsé 8,5, a száraztésztáé 7,4, a sajté 6,2, a tejé 6 százalékkal mérséklődött.

A szolgáltatások 4 százalékkal drágultak, ezen belül a színház 18,3, a külföldi üdülés 15,5, a teherszállítás 13,7, a belföldi üdülés 5,9, a sport, múzeumi belépők 8,7, a testápolási szolgáltatás 7,8, valamint a járműjavítás és karbantartás 7,5 százalékkal drágult.

A háztartási energiáért 0,4, ezen belül a vezetékes gázért 3,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,1%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7%-kal emelkedett. A gyógyszer, gyógyáruk 1,9, a járműüzemanyagok 0,1%-kal drágultak.

Infláció: mit léphet az MNB?

Amennyiben az éppen kedvezően alakuló közel-keleti fejlemények tartósak maradnak, és az olajárak csökkenése fennmarad, a jegybank átnézhet az idei évi megugró infláción, ugyanakkor óvatosnak is kell lennie a másodkörös hatások miatt – értékelte a legfrissebb KSH adatokat Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója. Éppen ezért úgy vélte, hogy marad az adatvezérelt monetáris politika, ahol minden eszköz az asztalon van, és egyelőre kivárás várható, 2-3 hónapos időtávon nem számítunk a kamatok változására.

Az Origo korábban megírta, hogy az iráni háború miatt kialakult magas energiaárak az eurózónában már éreztetik hatásukat az inflációban is. Magyarországon egyelőre a rezsicsökkentés és az árstopok akadályozzák a drágulást, de a jegybank előrejelzése alapján így is várnál magasabb inflációra számíthatunk. Ez pedig a magyar nyugdíjak reálértékére is hatással lesz.

