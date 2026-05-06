Bedurrant a magyar ipar, márciusban megtörtént az elrugaszkodás

A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. Az első negyedévben az ipari termelés 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában – közölte a KSH.

Nagyott nőtt márciusban a magyar ipar termelése (illusztráció)

Magára talált az ipar

A magyar ipar a februári gyengélkedést követően magára talált, és márciusban érdemben bővülni tudott. Sőt, mi több, az elmúlt évek egyik legnagyobb pozitív meglepetését könyvelhetjük el. Azt már az első negyedéves GDP-adatból sejteni lehetett, hogy erős lehetett a márciusi ipari teljesítmény, hiszen a KSH az ahhoz fűzött kommentárjában az ipart pozitív hozzájárulóként emelte ki. Számokra lefordítva, havi alapon 3,1 százalékkal bővült a termelés volumene, így a munkanaphatással kiigazított éves bázisú index is jelentősen, szintén 3,7 százalékra ugrott - írja kommentárjában Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza. Az elemző szerint az elmúlt négy hónapból tehát háromban növekedés volt megfigyelhető, ami jól látszik a fix bázisú adatsoron is.

A 2025 novemberi mélypont után egy tartósabb, felfelé ívelő trend van kibontakozóban.

Ugyanakkor az ágazat kibocsátási volumene még mindig 4,1 százalékkal elmarad a 2021. évi átlagtól.

Az, hogy meddig tarthat ki ez a pozitív trend, az nagyban múlik majd a közel-keleti háborún, a Hormuzi-szoros blokádján, valamint az ebből fakadó energiapiaci és ellátási láncokat érintő sokkokon.

– írja az elemző.

Mivel előzetes adatközlésről van szó, a KSH sok részletet még nem ismertetett, ugyanakkor az elemző szerint a szűkszavú kommentár alapján egy fontos újdonsággal szembesülhetünk: a feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene éves bázison.

Meglepetés a márciusi ipari adat, a folytatás a külső kereslettől és az iráni háború alakulásától függ

Jelentős meglepetést okozott a márciusi ipari adat – bár már az első negyedéves GDP-adatok közlésekor is feltűnő volt a KSH azon megjegyzése, hogy az ipar teljesítménye hosszú idő után pozitívan befolyásolta a GDP növekedését, hiszen a januári és februári adatokból ez csak negyedéves szinten következett, éves összehasonlításban nem - kommentálta az adatokat Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.