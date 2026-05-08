Olajkonvoj bukkant fel a civilizáció bölcsőjében, ősi városok közelében haladt el

Iraki kitermelésű olajat szállító tartálykocsik, illetve azok üzemeltetői átvágták a gordiuszi csomót: figyelmen kívül hagyva a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanságot, az olajat közúti teherjárművekbe töltve, a Rabia-határátkelőn keresztül küldik az olajat Szíriába, azon keresztül a nemzetközi piacokra.

Irak tartálykocsikon, Szírián át kezdte megszervezni olajexportját a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt egy korábban lezárt határátkelőn (korábban készült felvétel)

Fotó: AFP

Elindultak az iraki olajkonvojok a kulcsfontosságú határátkelőn

Az AP és az Africanews beszámolója szerint a ninivei tartományban található Rabia-határátkelő iraki oldalán még a hét elején hosszú sorban várakoztak a tartálykocsik, miközben a sofőrök a kilépési dokumentumok lepecsételésére vártak.

A hivatalos tájékoztatás szerint a járművek többsége a kirkuki, színijjai és baidzsi olajmezőkről és finomítókból, valamint a kurd területen lévő erbíli Kar finomítóból származó olajtermékeket szállított.

„Az összes ilyen helyszínről induló kamion a Jarubíja-kapu felé tart” – mondta Ahmad Hamdi tartálykocsivezető. „Az al-Valíd átkelő pedig a Doura és Shuaiba finomítóiból érkező szállítmányokat fogadja.”

Az iraki olajügyi minisztérium ingyenes dízelüzemanyagot biztosított a Szíria banyasi kikötőjébe tartó konvojok támogatására.

Baszim Sith Mohammed, a Rabia határátkelő helyettes igazgatója közölte, hogy az első konvoj 70 tartálykocsiból állt, és további szállítmányok érkezésére számítanak. „Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a lehető legtöbb teherautót indítsuk útnak az állami bevételek növelése érdekében” – fogalmazott.

Folyamatossá válhatnak a szállítások

A szállítmányok egy nagyobb erőfeszítés részét képezik, amelynek célja az iraki olajexport fenntartása azt követően, hogy Irán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost. Emiatt Irak kénytelen szárazföldi útvonalon, Szírián keresztül továbbítani az olajat, mielőtt azt európai piacokra szállítanák. Miként az Origón megírtuk, Irak számára az olaj kulcsfontosságú, a bagdadi kormány bevételeinek 90 százalékát adó forrás. Az iráni háború szinte lenullázta az iraki olajexportot, az irakiak szerint viszont tartós geopolitikai stabilitás esetén néhány héten belül napi 3 millió hordó fölé tudnák emelni a termelést.