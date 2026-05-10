Robbanó profitok: kiderült, kik az iráni háború fő haszonélvezői

Az iráni háború nemcsak gazdasági válságot okoz: egyes vállalatok rekordbevételeket értek el miatta – a BBC nyomán a Világgazdaság összeszedte azokat az iparágakat, amelyek kifejezetten örülnek annak, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

Az olaj- és gázipari óriások, a nagybankok, a hadiipari beszállítók és a megújulóenergia-cégek is az iráni háború nyertesei közé tartoznak

Fotó: IRIB TV

Iráni háború: nyerésben az olaj- és gázipar

A világ olaj- és gázszállításainak mintegy ötöde a Hormuzi-szoroson halad át, ezek a szállítmányok azonban február végén gyakorlatilag leálltak. Emiatt az energiapiacokon erősen hullámzó ármozgások indultak el, amiből a világ legnagyobb olaj- és gázipari vállalatai közül több is megtömte a zsebét.

A BP nyeresége több mint kétszeresére, 3,2 milliárd dollárra, vagyis 2,4 milliárd fontra nőtt az év első három hónapjában, miután a cég szerint kereskedési részlege kivételes teljesítményt nyújtott.

A Shell szintén felülmúlta az elemzői várakozásokat, amikor első negyedéves nyeresége 6,92 milliárd dollárra emelkedett.

Egy másik nemzetközi óriás, a TotalEnergies profitja csaknem harmadával, 5,4 milliárd dollárra ugrott 2026 első negyedévében, amit az olaj- és energiapiacok volatilitása hajtott.

Az amerikai ExxonMobil és Chevron eredményei ugyan csökkentek az előző év azonos időszakához képest a közel-keleti ellátási zavarok miatt, de mindkét cég felülmúlta az elemzői várakozásokat, és arra számítanak, hogy profitjuk tovább nő az év folyamán, mivel az olaj ára továbbra is jóval magasabb, mint a háború kitörésekor volt.

Bankszféra

A legnagyobb bankok közül többnek is megdobta a profitját az iráni háború.

A JPMorgan kereskedési üzletága rekordnak számító, 11,6 milliárd dolláros bevételt ért el 2026 első három hónapjában, amivel a bank összességében története második legnagyobb negyedéves profitját könyvelhette el. A többi nagy banknál – Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo és JP Morgan – szintén jócskán emelkedtek a profitok az év első negyedében.

Összességében ezek a bankok 47,7 milliárd dollár nyereségről számoltak be 2026 első három hónapjára.

Hadiipar

Minden konfliktus egyik legközvetlenebb nyertese a védelmi ipar.

A többek között F–35-ös vadászgépekhez alkatrészeket gyártó BAE Systems csütörtöki kereskedési frissítésében azt közölte, hogy idén erős árbevétel- és profitnövekedésre számít. A vállalat szerint a világszerte erősödő „biztonsági fenyegetések” növelik a kormányzati védelmi kiadásokat, ami kedvező környezetet teremt a cég számára.

A világ három legnagyobb védelmi beszállítója közé tartozó Lockheed Martin, Boeing és Northrop Grumman egyaránt rekordnagyságú rendelésállományról számolt be 2026 első negyedévének végén.

Megújuló energia

A háború miatt a megújulóenergia-beruházásokat egyre inkább a stabilitás és a sokkokkal szembeni ellenálló képesség szempontjából tartják fontosnak.

Az egyik nyertes a floridai székhelyű NextEra Energy, amelynek részvényei idén eddig 17 százalékkal emelkedtek, ahogy a befektetők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a vállalat küldetése iránt.

A dán szélenergia-óriások, a Vestas és az Orsted, szintén megugró profitokról számoltak be, ami azt mutatja, hogy az iráni háború következményei a megújulóenergia-cégeket is erősítik.

Az Egyesült Királyságban az Octopus Energy nemrég azt mondta a BBC-nek, hogy a háború „hatalmas lökést” adott a napelemek és hőszivattyúk értékesítésének: a napelemeladások február vége óta 50 százalékkal nőttek.

A benzinárak megugrása az elektromos autók iránti keresletet is növelte, amiből különösen a kínai gyártók igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.