iráni háború

Robbanó profitok: kiderült, kik az iráni háború fő haszonélvezői

A közel-keleti konfliktusnak és a Hormuzi-szoros lezárásának globálisan számos rendkívül negatív hatása van, több iparág azonban rekordnyereséget termel a válságból. Összegyűjtöttük, hogy mely ágazatok az iráni háború nagy nyertesei.
Az iráni háború nemcsak gazdasági válságot okoz: egyes vállalatok rekordbevételeket értek el miatta – a BBC nyomán a Világgazdaság összeszedte azokat az iparágakat, amelyek kifejezetten örülnek annak, hogy Izrael és az Egyesült Államok megtámadta Iránt.

iráni háború, This video grab taken from images released by the Iranian state broadcaster (IRIB) on March 26, 2026, shows what it says is the second phase of the 82nd wave of missiles launched against Israel and US bases in the United Arab Emirates and Kuwait. The US president warned Iran on March 26, to engage in talks to end the Middle East war "before it is too late", after Tehran publicly spurned US overtures to resolve the nearly four-week conflict. On February 28, Israel and the United States launched strikes on Iran killing its supreme leader and triggering a war that spread across the Middle East and unleashed chaos across global markets and sent oil prices soaring. (Photo by IRIB TV / AFP) / - Israel OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP - SOURCE: IRIB - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE - NO ACCESS ISRAEL MEDIA/PERSIAN LANGUAGE TV STATIONS OUTSIDE IRAN/ STRICTLY NO ACCESS BBC PERSIAN/ VOA PERSIAN/ MANOTO-1 TV/ IRAN INTERNATIONAL/RADIO FARDA - AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT=====Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem, and several neighboring countries. Since the start of the conflict, journalists have been working under increasingly restrictive conditions. Authorities in several countries have limited reporters' movements, photo and live video coverage from sensitive locations. Some governments and armed groups have banned images of missile or drone strikes and other security-related sites. /
Az olaj- és gázipari óriások, a nagybankok, a hadiipari beszállítók és a megújulóenergia-cégek is az iráni háború nyertesei közé tartoznak
Iráni háború: nyerésben az olaj- és gázipar

A világ olaj- és gázszállításainak mintegy ötöde a Hormuzi-szoroson halad át, ezek a szállítmányok azonban február végén gyakorlatilag leálltak. Emiatt az energiapiacokon erősen hullámzó ármozgások indultak el, amiből a világ legnagyobb olaj- és gázipari vállalatai közül több is megtömte a zsebét.

  • A BP nyeresége több mint kétszeresére, 3,2 milliárd dollárra, vagyis 2,4 milliárd fontra nőtt az év első három hónapjában, miután a cég szerint kereskedési részlege kivételes teljesítményt nyújtott.
  • A Shell szintén felülmúlta az elemzői várakozásokat, amikor első negyedéves nyeresége 6,92 milliárd dollárra emelkedett.
  • Egy másik nemzetközi óriás, a TotalEnergies profitja csaknem harmadával, 5,4 milliárd dollárra ugrott 2026 első negyedévében, amit az olaj- és energiapiacok volatilitása hajtott.
  • Az amerikai ExxonMobil és Chevron eredményei ugyan csökkentek az előző év azonos időszakához képest a közel-keleti ellátási zavarok miatt, de mindkét cég felülmúlta az elemzői várakozásokat, és arra számítanak, hogy profitjuk tovább nő az év folyamán, mivel az olaj ára továbbra is jóval magasabb, mint a háború kitörésekor volt.

Bankszféra

A legnagyobb bankok közül többnek is megdobta a profitját az iráni háború.

A JPMorgan kereskedési üzletága rekordnak számító, 11,6 milliárd dolláros bevételt ért el 2026 első három hónapjában, amivel a bank összességében története második legnagyobb negyedéves profitját könyvelhette el. A többi nagy banknál – Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs, Wells Fargo és JP Morgan – szintén jócskán emelkedtek a profitok az év első negyedében.

Összességében ezek a bankok 47,7 milliárd dollár nyereségről számoltak be 2026 első három hónapjára.

Hadiipar

Minden konfliktus egyik legközvetlenebb nyertese a védelmi ipar.

  • A többek között F–35-ös vadászgépekhez alkatrészeket gyártó BAE Systems csütörtöki kereskedési frissítésében azt közölte, hogy idén erős árbevétel- és profitnövekedésre számít. A vállalat szerint a világszerte erősödő „biztonsági fenyegetések” növelik a kormányzati védelmi kiadásokat, ami kedvező környezetet teremt a cég számára.
  • A világ három legnagyobb védelmi beszállítója közé tartozó Lockheed Martin, Boeing és Northrop Grumman egyaránt rekordnagyságú rendelésállományról számolt be 2026 első negyedévének végén.

Megújuló energia

A háború miatt a megújulóenergia-beruházásokat egyre inkább a stabilitás és a sokkokkal szembeni ellenálló képesség szempontjából tartják fontosnak.

  • Az egyik nyertes a floridai székhelyű NextEra Energy, amelynek részvényei idén eddig 17 százalékkal emelkedtek, ahogy a befektetők egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a vállalat küldetése iránt.
  • A dán szélenergia-óriások, a Vestas és az Orsted, szintén megugró profitokról számoltak be, ami azt mutatja, hogy az iráni háború következményei a megújulóenergia-cégeket is erősítik.
  • Az Egyesült Királyságban az Octopus Energy nemrég azt mondta a BBC-nek, hogy a háború „hatalmas lökést” adott a napelemek és hőszivattyúk értékesítésének: a napelemeladások február vége óta 50 százalékkal nőttek.

A benzinárak megugrása az elektromos autók iránti keresletet is növelte, amiből különösen a kínai gyártók igyekeznek a lehető legtöbbet kihozni.

