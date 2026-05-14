El tud képzelni 1 milliárd hordó kőolajat? A hónap végéig ennyire nő a kínálati hiány

Fogynak a hordók: az iráni háborúhoz kapcsolódó összesített olajkiesés (azaz a kínálatban jelentkező hiány) az elmúlt napokban elérte a 782 millió hordót, május végére közelítheti az 1 milliárdot. A Közel-Kelet nyersolaj- és kondenzátum-termelésében jelentkező fennakadások az elmúlt hetekben tovább gyorsultak – derül ki a Kpler globális árupiaci és szállítmányozási elemzővállalat friss összegzéséből.

Az iráni háborúhoz köthető olajpiaci kiesés egyre nagyobb mértékű (illusztráció)

Stabilizálódik az iráni háborúhoz kapcsolódó olajkiesés heti mértéke

Ahogy lapunkban megírtuk, az iráni háborúhoz minden eddiginél nagyobb energiaválság kialakulása köthető, s bár rendszersen hangzanak el főként amerikai részről a közeli békekötést előre vetítő, piacnyugtató kijelentések, az egyensúlyzavarok még akkor is legalább hónapokig fennállnának a magas energiaárak mellett, ha valóban hamar megtörténne a konfliktus lezárása. Az árupiaci és -forgalmi adatok szerint pedig az ellátás és a szállítások normalizálódásának nincs jele, sőt, nemrég az iráni kőolaj Kharg-szigeten zajló rakodása is leállt, ami komoly kihívás elé állíthatja Teheránt.

Bár a közel-keleti nyersolaj- és kondenzátum-termelés kiesése az utóbbi hetekben nagyjából napi 12,5 millió hordó körül stabilizálódott – mivel a legtöbb termelő már a belföldi kereslethez és az exportkapacitások korlátaihoz igazodva működik –, az elmúlt két hétben a zavarok tovább súlyosbodtak a Kpler megállapítása szerint. Ez elsősorban Iránhoz köthető, ahol az amerikai blokád jelentősen visszafogja az ország exportlehetőségeit, és gyors termeléscsökkentésre kényszeríti a hazai szereplőket – cikkünket a téméról itt találja.

A leállások mérséklése érdekében Irán a Perzsa-öböl térségében megmaradt ballaszttankereket úszó tárolóként használja, ám a rendelkezésre álló kapacitás gyors ütemben fogy.

Ez a következő hetekben további termeléscsökkenéshez vezethet.

Közben az iráni szárazföldi nyersolajkészleteket is egyre intenzívebben használják fel, miközben a készletek tovább növekedtek május során. Az állomány május 7-ére elérte a 66 millió hordót, ami mintegy 6 millió hordós emelkedést jelent április vége óta.