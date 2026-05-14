El tud képzelni 1 milliárd hordó kőolajat? A hónap végéig ennyire nő a kínálati hiány

Fogynak a hordók: az iráni háborúhoz kapcsolódó összesített olajkiesés (azaz a kínálatban jelentkező hiány) az elmúlt napokban elérte a 782 millió hordót, május végére közelítheti az 1 milliárdot. A Közel-Kelet nyersolaj- és kondenzátum-termelésében jelentkező fennakadások az elmúlt hetekben tovább gyorsultak – derül ki a Kpler globális árupiaci és szállítmányozási elemzővállalat friss összegzéséből.
Stabilizálódik az iráni háborúhoz kapcsolódó olajkiesés heti mértéke
Ahogy lapunkban megírtuk, az iráni háborúhoz minden eddiginél nagyobb energiaválság kialakulása köthető, s bár rendszersen hangzanak el főként amerikai részről a közeli békekötést előre vetítő, piacnyugtató kijelentések, az egyensúlyzavarok még akkor is legalább hónapokig fennállnának a magas energiaárak mellett, ha valóban hamar megtörténne a konfliktus lezárása. Az árupiaci és -forgalmi adatok szerint pedig az ellátás és a szállítások normalizálódásának nincs jele, sőt, nemrég az iráni kőolaj Kharg-szigeten zajló rakodása is leállt, ami komoly kihívás elé állíthatja Teheránt.
Bár a közel-keleti nyersolaj- és kondenzátum-termelés kiesése az utóbbi hetekben nagyjából napi 12,5 millió hordó körül stabilizálódott – mivel a legtöbb termelő már a belföldi kereslethez és az exportkapacitások korlátaihoz igazodva működik –, az elmúlt két hétben a zavarok tovább súlyosbodtak a Kpler megállapítása szerint. Ez elsősorban Iránhoz köthető, ahol az amerikai blokád jelentősen visszafogja az ország exportlehetőségeit, és gyors termeléscsökkentésre kényszeríti a hazai szereplőket – cikkünket a téméról itt találja.
A leállások mérséklése érdekében Irán a Perzsa-öböl térségében megmaradt ballaszttankereket úszó tárolóként használja, ám a rendelkezésre álló kapacitás gyors ütemben fogy.
Ez a következő hetekben további termeléscsökkenéshez vezethet.
Közben az iráni szárazföldi nyersolajkészleteket is egyre intenzívebben használják fel, miközben a készletek tovább növekedtek május során. Az állomány május 7-ére elérte a 66 millió hordót, ami mintegy 6 millió hordós emelkedést jelent április vége óta.
Az alábbi grafikonon a Kpler adatai alapján látható, hogyan halmozódott a kínálati kiesés országonként mostanáig (magyarázat: 1. EAE = Egyesült Arab Emírségek 2. semleges zóna = a térség demilitarizált, főként Izraelt a szomszédaitól elválasztó zónákra, ütközősávokra utaló kifejezés):
Új egyensúlyi helyzet alakul ki az iráni háború nyomán
Bár az alapeseti forgatókönyv továbbra is azzal számol, hogy a Hormuzi-szoros fokozatosan újra megnyílik a hónap végére, a közel-keleti kínálatkiesések jelentősen átalakították a globális nyersolajpiac egyensúlyát a háború előtti állapotokhoz. Valójában a globális nyersolaj-mérleg márciusban és áprilisban jelentős többlet mellett ingadozott.
A súlyos ellátási zavarok ellenére a márciusi és áprilisi kínálati hiány kevésbé bizonyult drámainak: átlagosan napi mintegy 2 millió hordó körül alakult. Ebben szerepet játszott a finomítói feldolgozás visszaesése – különösen Ázsiában –, valamint a gyengébb kereslet és a kereslet részleges visszaesése is, amelyek részben ellensúlyozták a kínálati sokkot.
A hiányok nagyjából összhangban vannak az elmúlt hónapok készletcsökkenésével:
- a globális szárazföldi nyersolajkészletek március vége óta 60 millió hordóval csökkentek,
- így jelenleg körülbelül 3 milliárd hordón állnak.
Ez az elmúlt két hónapban átlagosan napi mintegy 2 millió hordós készletleépülési ütemet jelent.