100 000 forintos támogatásról beszél a kormány, szoros a határidő

100 000 forintos iskolakezdési támogatás kidolgozásáról jelent meg kormányhatározat a Magyar Közlöny legutóbbi számában. A határozat még nem a támogatás részleteiről szól, ám így is fontos lépés annak irányába. Abból ugyanis kiderült, hogy az érintett minisztereknek június 15-ig kell előállniuk a kormány elé terjeszthető javaslattal.
Ez derül ki a kormányhatározatból az iskolakezdési támogatás előkészítéséről
A mindössze néhány sorból álló, 1169/2026. (V. 26.) számon jegyzett kormányhatározat tartalma szerint a kormány az esélyegyenlőség követelményének figyelembevételével – az iskolakezdés pénzügyi terheinek könnyítése érdekében – fejezi ki egyetértését iskolakezdési támogatás bevezetésével kapcsolatban.
A határozatból az is kiderül, hogy ennek érdekében a pénzügyminiszternek – az oktatási és gyermekügyi miniszter és a szociális és családügyi miniszter bevonásával – a szükséges források bemutatásával, valamint az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésének figyelembevételével javaslatot kell készítenie és azt a kormány részére bemutatnia az iskolakezdési támogatás bevezetéséről.
Ennek határideje: 2026. június 15.
Azaz a kormányhatározat értelmében e határidőt követően várhatóan részleteiben is megismerhető lesz az, hogy a kormány hogyan képzeli el ennek az összegnek a meghatározott célokhoz igazított biztosítását, milyen feltételrendszere lesz annak, és hogyan zajlik majd a lebonyolítás, valamint a felhasználásáról az elszámolás.
A 100 000 forintos összeget ugyanis sokféle módon rendelkezésre lehet bocsátani (közvetlen utalástól a célra felhasználható tanszerutalványokig több mód van rá).
Ám egyelőre még az sem biztos, hogy valamennyi gyermek (szülője/gondviselője) egységesen jogosult lesz rá, vagy a koncepció tartalmaz majd valamilyen bemeneti jogosultsági feltételt, például rászorultsági alapon meghatározva.
Ezekre és a technikai lebonyolítás részleteinek kérdéseire várhatóan június 15-e körül kapunk választ.
Emlékezetes: a Tisza Párt ígérete az, hogy 2026 augusztusától minden rászoruló család 100 000 forintos támogatást kap majd (azaz akkor még úgy gondolták, a támogatás nem alanyi jogon jár minden iskolás gyereknek). A párt szerint a koncepció megvalósításával
- 700 ezer nehéz sorsú család kaphat így közvetlen segítséget, ami
- 70 milliárd forintos költségvetési terhet jelent (tegyük hozzá, hogy a lebonyolításnál felmerülhetnek további kiadások, melyek ezen felül értendők).
Ebből ugyanakkor az látszik, hogy nem gyerekek után, hanem családonként jelentkezne az összeg.
Egyelőre tehát nem látni pontosan azt, milyen formában képzeli el a kormány a támogatás bevezetését, ám a szoros határidő kapcsán erre alighanem hamarosan fény derül. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint egyébként a 2024/2025-ös tanév előzetes adatai szerint Magyarországon az általános iskolai nappali rendszerű oktatásban mintegy 715 ezer diák tanul. A középfokú oktatásban (gimnázium, technikum, szakgimnázium, szakképző iskola) további 548 ezer diák részesül nevelés-oktatásban.