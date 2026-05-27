100 000 forintos támogatásról beszél a kormány, szoros a határidő

100 000 forintos iskolakezdési támogatás kidolgozásáról jelent meg kormányhatározat a Magyar Közlöny legutóbbi számában. A határozat még nem a támogatás részleteiről szól, ám így is fontos lépés annak irányába. Abból ugyanis kiderült, hogy az érintett minisztereknek június 15-ig kell előállniuk a kormány elé terjeszthető javaslattal.

A mindössze néhány sorból álló, 1169/2026. (V. 26.) számon jegyzett kormányhatározat tartalma szerint a kormány az esélyegyenlőség követelményének figyelembevételével – az iskolakezdés pénzügyi terheinek könnyítése érdekében – fejezi ki egyetértését iskolakezdési támogatás bevezetésével kapcsolatban.

A határozatból az is kiderül, hogy ennek érdekében a pénzügyminiszternek – az oktatási és gyermekügyi miniszter és a szociális és családügyi miniszter bevonásával – a szükséges források bemutatásával, valamint az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítésének figyelembevételével javaslatot kell készítenie és azt a kormány részére bemutatnia az iskolakezdési támogatás bevezetéséről.

Ennek határideje: 2026. június 15.

Azaz a kormányhatározat értelmében e határidőt követően várhatóan részleteiben is megismerhető lesz az, hogy a kormány hogyan képzeli el ennek az összegnek a meghatározott célokhoz igazított biztosítását, milyen feltételrendszere lesz annak, és hogyan zajlik majd a lebonyolítás, valamint a felhasználásáról az elszámolás.

A 100 000 forintos összeget ugyanis sokféle módon rendelkezésre lehet bocsátani (közvetlen utalástól a célra felhasználható tanszerutalványokig több mód van rá).

Ám egyelőre még az sem biztos, hogy valamennyi gyermek (szülője/gondviselője) egységesen jogosult lesz rá, vagy a koncepció tartalmaz majd valamilyen bemeneti jogosultsági feltételt, például rászorultsági alapon meghatározva.

Ezekre és a technikai lebonyolítás részleteinek kérdéseire várhatóan június 15-e körül kapunk választ.