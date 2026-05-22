Egyre népszerűbb ez az állás a nyugdíjasok körében, havi százezreket lehet vele keresni

Az iskolaőri állás kedvező lehetőség lehet a dolgozni kívánó nyugdíjasoknak a pluszjövedelem mellett azért is, mert közösségben vannak és az aktív életmód segít megőrizni a fizikai frissességet is. Emellett nincs éjszakai műszak és értelemszerűen az iskolai szünetekben és a hétvégéken sem kell dolgozni. Esetleg még étkezést is biztosítanak a számukra a menzán, amivel adott esetben sokat takaríthatnak meg.
Az iskolaőr feladata, hogy jelenlétével és szükség esetén intézkedéseivel biztosítsa az iskola nyugalmát és biztonságát – írja a Hóvége. Tanítási időben az intézmény területén jogosult fellépni, ha olyan helyzet alakul ki, amely veszélyezteti a diákok, a pedagógusok vagy az iskola működését.
Mennyit keres egy iskolaőr?
Az ilyen állásra való jelentkezéshez általában motivációs levelet, önéletrajzot és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumot kell mellékelni. Ezek után le kell tenni egy alkalmassági vizsgát, amelynek keretein belül felmérik a jelentkező fizikai és pszichológiai állapotát.
Az iskolaőri fizetés bruttó 320-350 ezer forint körül mozog, emellett pedig 200 ezer forint bruttó cafetéria jár hozzá évente.
A munkába járást is támogatják: tömegközlekedés esetén a költségek 86 százalékát vissza lehet igényelni, ha pedig valaki autóval közlekedik, annak egy bizonyos összeget ítélnek meg kilométerenként.
Nagy előny lehet a rendvédelmi, illetve nevelői-oktatói végzettség vagy tapasztalat.
Hogyan lehet nyugdíj mellett dolgozni?
Az öregségi nyugdíj melletti munkavégzés tekintetében bizonyos eltérések vannak aszerint, hogy a verseny- vagy a közszféráról, illetve egyéni vagy társas vállalkozásról van-e szó.
A munkavállalás korlátlanul megengedett a versenyszférában: a nyugdíj folyósítása mellett időkorlát vagy jövedelemkorlát nélkül lehet dolgozni.
A munkabérből csupán a 15 százalékos személyi jövedelemadót vonják le, és a munkabér után sem a munkavállalónak, sem a munkáltatónak nem kell járulékokat, azaz a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót fizetnie.
Szabadságot is ki lehet venni, hiszen a nyugdíjas munkavállalót szintén megilletik a Munka Törvénykönyve szerinti jogok, így a maximális, akár évi 30 napos szabadság is (az életkor után járó pótszabadsággal együtt).
Egy kicsit más a helyzet a közszférában munkát vállaló nyugdíjasok esetében, ugyanis
- a közalkalmazotti,
- kormánytisztviselői
- és hasonló közszférás jogviszonyokban a nyugdíj folyósítását a munkavégzés idejére főszabály szerint szüneteltetni kell.
Ez alól kivételt képezhetnek a nyugdíjkorhatárt betöltött tanárok vagy egészségügyi dolgozók meghatározott esetekben.
Egyéni vagy társas vállalkozásoknál pedig az az alapszabály, hogy saját jogú nyugdíjasként az egyéni vállalkozás folytatása is járulékmentes, azaz a szochót és a tb-t sem kell megfizetni.
A pontos adózási kötelezettségekkel vagy a folyósítással kapcsolatos ügyintézéssel kapcsolatban tájékozódni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár oldalain lehet.