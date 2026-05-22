Egyre népszerűbb ez az állás a nyugdíjasok körében, havi százezreket lehet vele keresni

Az iskolaőri állás kedvező lehetőség lehet a dolgozni kívánó nyugdíjasoknak a pluszjövedelem mellett azért is, mert közösségben vannak és az aktív életmód segít megőrizni a fizikai frissességet is. Emellett nincs éjszakai műszak és értelemszerűen az iskolai szünetekben és a hétvégéken sem kell dolgozni. Esetleg még étkezést is biztosítanak a számukra a menzán, amivel adott esetben sokat takaríthatnak meg.

Kedvező lehetőséget jelenthet a dolgozni kívánó nyugdíjasok számára az iskolaőri állás

Az iskolaőr feladata, hogy jelenlétével és szükség esetén intézkedéseivel biztosítsa az iskola nyugalmát és biztonságát – írja a Hóvége. Tanítási időben az intézmény területén jogosult fellépni, ha olyan helyzet alakul ki, amely veszélyezteti a diákok, a pedagógusok vagy az iskola működését.

Mennyit keres egy iskolaőr?

Az ilyen állásra való jelentkezéshez általában motivációs levelet, önéletrajzot és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló dokumentumot kell mellékelni. Ezek után le kell tenni egy alkalmassági vizsgát, amelynek keretein belül felmérik a jelentkező fizikai és pszichológiai állapotát.

Az iskolaőri fizetés bruttó 320-350 ezer forint körül mozog, emellett pedig 200 ezer forint bruttó cafetéria jár hozzá évente.

A munkába járást is támogatják: tömegközlekedés esetén a költségek 86 százalékát vissza lehet igényelni, ha pedig valaki autóval közlekedik, annak egy bizonyos összeget ítélnek meg kilométerenként.

Nagy előny lehet a rendvédelmi, illetve nevelői-oktatói végzettség vagy tapasztalat.

Hogyan lehet nyugdíj mellett dolgozni?

Az öregségi nyugdíj melletti munkavégzés tekintetében bizonyos eltérések vannak aszerint, hogy a verseny- vagy a közszféráról, illetve egyéni vagy társas vállalkozásról van-e szó.

A munkavállalás korlátlanul megengedett a versenyszférában: a nyugdíj folyósítása mellett időkorlát vagy jövedelemkorlát nélkül lehet dolgozni.

A munkabérből csupán a 15 százalékos személyi jövedelemadót vonják le, és a munkabér után sem a munkavállalónak, sem a munkáltatónak nem kell járulékokat, azaz a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot és a 13 százalékos szociális hozzájárulási adót fizetnie.