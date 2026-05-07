Járattörlésekbe menekül a horvát légitársaság, ennyi vonalat vágnak vissza

Hiába nő az utasforgalom, komoly válságba került a Croatia Airlines. A horvát légitársaság ritkítja a menetrendet, mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt a következő negyedévben – tudta meg az MTI. Szakértők szerint a járattörlések egyelőre nem fenyegetik a nyári szezont.

Az MTI Slaven Zabót, a Croatia Airlines kereskedelmi igazgatóját idézte, aki a Poslovni Dnevnik horvát gazdasági napilapnak arról beszélt, hogy

a betervezett 27 ezer járat hozzávetőleg öt százalékát törlik, mivel a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta a kerozin ára a duplájára emelkedett.

Mint mondta, a jelenlegi üzemanyagárak több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságok számára. A részben állami tulajdonban lévő társaság ezért válságkezelő intézkedéseket vezetett be, és működésének optimalizálásába kezdett: átalakítja járathálózatát, visszafogja kapacitásait, valamint hatékonyabb működésre áll át.

Járattörlések, jegyáremelés következik

Zabo szerint a jegyárak alakulását az üzemanyagár mellett a repülőtéri költségek emelkedése is befolyásolja. A zágrábi repülőtér június 1-jétől 20 százalékkal emeli díjait. A légitársaság egyelőre nem közölt becslést a jegyárak várható változásáról. A Croatia Airlines szerint a turisztikai szezon egyelőre nincs veszélyben: az év első négy hónapjában 23 százalékkal nőtt az utasok száma, ami csaknem százezerrel több utast jelent az előző év azonos időszakához képest.

Mint ismert, a Croatia Airlines már áprilisban jelezte, hogy a közel-keleti konfliktus és a kerozin drágulása miatt „több millió eurós veszteségre” számít.

Slaven Zabo akkor 29,9 millió eurós veszteségről beszélt, amely közel duplája az egy évvel korábbinak.

Az üzemeltetési költségek 26 százalékkal nőttek, miközben az árbevétel csak hat százalékkal emelkedett. A veszteséget tovább növeli a flottacsereprogram is. A légitársaság jelenleg Airbus A220-asokra cseréli régi gépeit, ami egyszerre jelent magasabb képzési, karbantartási és lízingköltségeket.

A többi európai légitársaság is bajban van

A Croatia Airlines nincs egyedül: egész Európában járatritkítások indultak a kerozinválság miatt. A Lufthansa például húszezer rövid távú járatot vágott ki a menetrendből, a KLM és a Transavia szintén törléseket jelentett be. Az iparági háttérhez fontos, hogy az IATA adatai szerint Európában a repülőgép-üzemanyag ára több mint száz százalékkal emelkedett az elmúlt évben a Hormuzi-szoros körüli konfliktus miatt.