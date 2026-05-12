Nem várható világjárvány a halálhajó ragályából – de miért készültek mégis erre?

Kiürítették a Hondius óceánjárót Tenerifén, melynek fedélzetén a hantavírus emberről emberre terjedő változata jelent meg és követelt több halálos áldozatot. Az óceánjáró utasainak kálváriája ezzel nem zárult le, mert a vírus okozta betegségnek viszonylag hosszú a lappangási ideje, ezért az Egészségügyi Világszervezet, a WHO június 21-ig otthoni vagy intézményi karantént ajánl a tüneteket nem produkáló utasoknak is, szoros utánkövetés mellett. A világjárvány esélye ugyanakkor igen kicsi – hangsúlyozzák szakértők, a piacok egy-egy szegmensében viszont mégis mintha arra készültek volna napokon át.

Nagyon kevés az esély arra, hogy hantavírus-járvány bontakozzon ki az óceánjárón megjelent fertőzést követően (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Nem a járványtól való félelem miatt száguldott a Moderna

„Jelenleg semmi sem utal nagyobb járványra, de lehetséges, hogy a következő hetekben további eseteket fogunk észlelni” – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója madridi sajtótájékoztatón, arra alapozva a kijelentést, hogy a hantavírus hosszú lappangási ideje 6-8 hét, a most evakuált hajón pedig csak április 30-án vezettek be óvintézkedéseket, miután beigazolódott a vírus jelenléte. Ugyanakkor a főigazgató mellett más releváns megszólalók is az igyekeztek hangsúlyozni: nem várható néhány évvel a Covid-19 után egy újabb világjárvány, legalábbis nem a hantavírus miatt.

Mégis úgy tűnik, egyes szegmensekben arra készülhetnek, hogy akár egy nagyobb járvány is kialakuhat a mostani eseményből, és ezért a Moderna amerikai gyógyszergyár készülő, hantavírus elleni vakciánájára fogadnak. Az ebbe vetett bizalom jele, hogy a Moderna részvényei pénteken 12, hétfőn pedig további 4 százalékot erősödtek a kereskedésben.

Az emelkedés mögött az áll, hogy a gyártó pozitív 1. fázisú adatokat jelentett be az mRNS hantavírus vakcinájával kapcsolatban.

Az eredmények azt mutatták, hogy a vakcina jól tolerálható volt, és erős immunválaszt váltott ki minden dózisszinten, ami jelentős eredmény, tekintve, hogy az Egyesült Államokban nincs az állami hatóságok által jóváhagyott hantavírus-vakcina. Márpedig a betegség viszonylag jól ismert az Egyesült Államokban, és a most kiürített hajó kapcsán is legalább egy amerikai fertőzöttett már azonosítottak, aki azóta otthonában, karantéban van.