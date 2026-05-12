Nem várható világjárvány a halálhajó ragályából – de miért készültek mégis erre?

Kiürítették a Hondius óceánjárót Tenerifén, melynek fedélzetén a hantavírus emberről emberre terjedő változata jelent meg és követelt több halálos áldozatot. Az óceánjáró utasainak kálváriája ezzel nem zárult le, mert a vírus okozta betegségnek viszonylag hosszú a lappangási ideje, ezért az Egészségügyi Világszervezet, a WHO június 21-ig otthoni vagy intézményi karantént ajánl a tüneteket nem produkáló utasoknak is, szoros utánkövetés mellett. A világjárvány esélye ugyanakkor igen kicsi – hangsúlyozzák szakértők, a piacok egy-egy szegmensében viszont mégis mintha arra készültek volna napokon át.
Nem a járványtól való félelem miatt száguldott a Moderna
„Jelenleg semmi sem utal nagyobb járványra, de lehetséges, hogy a következő hetekben további eseteket fogunk észlelni” – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója madridi sajtótájékoztatón, arra alapozva a kijelentést, hogy a hantavírus hosszú lappangási ideje 6-8 hét, a most evakuált hajón pedig csak április 30-án vezettek be óvintézkedéseket, miután beigazolódott a vírus jelenléte. Ugyanakkor a főigazgató mellett más releváns megszólalók is az igyekeztek hangsúlyozni: nem várható néhány évvel a Covid-19 után egy újabb világjárvány, legalábbis nem a hantavírus miatt.
Mégis úgy tűnik, egyes szegmensekben arra készülhetnek, hogy akár egy nagyobb járvány is kialakuhat a mostani eseményből, és ezért a Moderna amerikai gyógyszergyár készülő, hantavírus elleni vakciánájára fogadnak. Az ebbe vetett bizalom jele, hogy a Moderna részvényei pénteken 12, hétfőn pedig további 4 százalékot erősödtek a kereskedésben.
Az emelkedés mögött az áll, hogy a gyártó pozitív 1. fázisú adatokat jelentett be az mRNS hantavírus vakcinájával kapcsolatban.
Az eredmények azt mutatták, hogy a vakcina jól tolerálható volt, és erős immunválaszt váltott ki minden dózisszinten, ami jelentős eredmény, tekintve, hogy az Egyesült Államokban nincs az állami hatóságok által jóváhagyott hantavírus-vakcina. Márpedig a betegség viszonylag jól ismert az Egyesült Államokban, és a most kiürített hajó kapcsán is legalább egy amerikai fertőzöttett már azonosítottak, aki azóta otthonában, karantéban van.
Így bármilyen ellentmondásosan – bár egyáltalán nem szokatlanul – hangzik: a hajón azonosított több, hantavírusos eset csak erősítette a befektetők bizalmát a Moderna mRNS-termékcsaládja iránt, mely cég szerint öt éven belül akár 15 különböző, a technológiára alapuló oltás piacra dobását is lehetővé teszik. Ugyanakkor az elemzők hangsúlyozták, hogy
a részvény mozgását a teszteredmények és a felülvizsgált árcélok vezérelték, nem pedig a járványhoz kapcsolódó közvetlen kereskedelmi várakozások.
A Moderna esetében ezek az adatok igazolják platformja azon képességét, hogy különféle vírusos betegségekre lehessen vakcinát fejleszteni arra alapozva, ez pedig elengedhetetlen a Covid-19 utáni bevételcsökkenés kompenzálására. Emlékezetes: a BioNTech gyártó, melynek a magyar Nobel-díjas Karikó Katalin egy ideig alelnöke is volt, a Covid-19 világjárvány kapcsán a tőzsdék egyik legnagyobb sztárja volt, ahol a szükség (a koronavírus elleni, forradalmi technológiát jelentő vakcinaalap) és a kereskedelmi szükséglet találkozott. Most viszont a cég komoly leépítéseket visz véghez, mert annyira megcsappant a koronavírus-vakcinák miatti kereslet.
Nem várható átütő kereskedelmi siker a hantavírustól védő oltástól
Bár az elemzői értékelések szerint a Moderna erősödése nem elsősorban a várható hantavírus-vakcinára vonatkozó keresletnek tudható be (hiszen még évek telhetnek el addig, amíg engedélyt kap), hanem a kedvező teszteredményeknek, ezt némileg árnyalja, hogy más egészségügyi vállalatok papírjai – a Novavax, az Inovio és az Emergent BioSolutions is – emelkedést produkáltak. Amint ugyanakkor a hatóságok – ezekben az órákban, a hajó evakuációját követően – világossá tették, hogy nincs reális veszélye egy világjárványnak, a Moderna részvényárfolyamának emelkedése hirtelen megtorpant. A Barron's cikke szerint a hatóságok lényegében megnyugtatták a piacokat, az emelkedés azonnal elillant. A hétfői kereskedési nap végére a Moderna árfolyama megfordult, és 3,6 százalékos mínuszban zárt. Hasonlóan jártak a szektor többi spekulatív szereplői is, mint az Inovio Pharmaceuticals és a Novavax.
A megtorpanás oka az lehet, hogy – és ezt emelték ki az Evercore ISI elemzői is –, hogy a piaci szereplők belátták: a hantavírus egy strukturálisan szűk, rendkívül alacsony esetszámú piacot jelent.
Mivel nem várható belőle érdemi bevétel, a Monderna-rali kizárólag a kisbefektetői helyzetértékelésre épült, nem pedig fundamentális értékre.
Ez nem tőzsdei nyelvezettel megfogalmazva nagyjából azt jelenti, hogy a kisbefektetők a hantavírustól sújtott hajó kapcsán abban bíztak, hogy a vakcinaprogramot vívő Moderna papírjai rövid idő alatt sok bevételt hozhatnak, ám ez a két vetület nem kapcsolódott egybe, nem volt megalapozó hatása a vállalat papírjainak tartós erősödésére. Azt, hogy az amerikai gyógyszergyártó egy ideje hantavírus elleni oltáson dolgozik, ismert körülmény.
A leendő hantavírus-vakcina (vakcinák) kereskedelmi kihívásait erősíti az EnsiliTech vakcinafejlesztő cég társalapítójának, Matt Slade-nek a nyilatkozata is, amit az NBC-nek adott. Az EnsiliTech fejlesztése a hírvivő RNS techonlógiára épül, mint a Covid-19 elleni oltások egy része. Az oltóanyag egy hantavírus törzset, a hantaan vírust célozza meg, amely elsősorban Kelet-Ázsiában található meg, és
- belső vérzést, valamint
- vesekárosodást okozhat, amit orvosi nyelven vesebetegséggel járó vérzéses láznak neveznek.
A cég egyik törekvése, hogy a vakcinájuk szobahőmérsékleten is szállítható legyen (a Pfizer és a Moderna Covid-19 elleni vakcináit nagyon hideg hőmérsékleten kellett szállítani, ami megnehezítette az oltások globális bevezetését). Matt Slade elmondta, hogy tud néhány másik hantavírus-vakcináról is, amelyek szintén a preklinikai szakaszban vannak, de egyik sem jutott el az emberi vizsgálatokig.
Bár a hantavírusra készülő amerikai vakcináknál elvi lehetőség van arra, hogy a fejlesztési protokollokat – vészhelyzetre hivatkozva – lerövidítsék, de ha ez nem történik meg, még évekre van szüksége minden vállalatnak a végső engedélyezésig, és ha ez meg is történik, valószínűleg nem ebből gazdagodnak meg a gyógyszergyártók. Még a hantavírus sújtotta óceánjáró miatt megújult érdeklődés ellenére is „erős kereskedelmi érveknek kell lenniük ezek mellett az oltások mellett” – mondta Slade.
A hantavírusok általában a világ azon részein endemikusak, ahol nincs igazán megfelelő anyagi támogatás az oltásokra
– mondta a szakember arra utalva, hogy a hantavírusra fejlesztett vakcináktól nem várható olyan átütő siker, mint a Covid-19 esetén rövid ideig tapasztalható volt. Vakcinákat egyébként Kínában és Dél-Koreában is fejlesztenek, de nincsenek még megnyugtató eredmények azokkal kapcsoltban, és más országokban nem is érhetők el.