Egy mondatban döntötte romba a Tisza kommunikációját a kiválasztott külügyminisztere

Nem várható világjárvány a halálhajó ragályából – de miért készültek mégis erre?

Nagyon kevés az esélye annak, hogy a Tenerifén kikötött Hondius óceánjáró fedélzetén megjelent hantavírus-variánsból, emberről emberre terjedni képes andoki törzsből járvány legyen – jelezték az elmúlt két hétben a hajó miatt tapinthatóvá vált aggodalom kapcsán szakemberek és különféle hatóságok tisztviselői. Azonban úgy tűnik, mintha egyes helyeken mégis egy új járványra készültek volna, legalábbis ez látszik a Moderna amerikai gyógyszergyártó tőzsdei szereplésén.
Kiürítették a Hondius óceánjárót Tenerifén, melynek fedélzetén a hantavírus emberről emberre terjedő változata jelent meg és követelt több halálos áldozatot. Az óceánjáró utasainak kálváriája ezzel nem zárult le, mert a vírus okozta betegségnek viszonylag hosszú a lappangási ideje, ezért az Egészségügyi Világszervezet, a WHO június 21-ig otthoni vagy intézményi karantént ajánl a tüneteket nem produkáló utasoknak is, szoros utánkövetés mellett. A világjárvány esélye ugyanakkor igen kicsi hangsúlyozzák szakértők, a piacok egy-egy szegmensében viszont mégis mintha arra készültek volna napokon át.

Nagyon kevés az esély arra, hogy hantavírus-járvány bontakozzon ki az óceánjárón megjelent fertőzést követően (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Nem a járványtól való félelem miatt száguldott a Moderna

„Jelenleg semmi sem utal nagyobb járványra, de lehetséges, hogy a következő hetekben további eseteket fogunk észlelni” – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója madridi sajtótájékoztatón, arra alapozva a kijelentést, hogy a hantavírus hosszú lappangási ideje 6-8 hét, a most evakuált hajón pedig csak április 30-án vezettek be óvintézkedéseket, miután beigazolódott a vírus jelenléte. Ugyanakkor a főigazgató mellett más releváns megszólalók is az igyekeztek hangsúlyozni: nem várható néhány évvel a Covid-19 után egy újabb világjárvány, legalábbis nem a hantavírus miatt.

Mégis úgy tűnik, egyes szegmensekben arra készülhetnek, hogy akár egy nagyobb járvány is kialakuhat a mostani eseményből, és ezért a Moderna amerikai gyógyszergyár készülő, hantavírus elleni vakciánájára fogadnak. Az ebbe vetett bizalom jele, hogy a Moderna részvényei pénteken 12, hétfőn pedig további 4 százalékot erősödtek a kereskedésben. 

Az emelkedés mögött az áll, hogy a gyártó pozitív 1. fázisú adatokat jelentett be az mRNS hantavírus vakcinájával kapcsolatban. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a vakcina jól tolerálható volt, és erős immunválaszt váltott ki minden dózisszinten, ami jelentős eredmény, tekintve, hogy az Egyesült Államokban nincs az állami hatóságok által jóváhagyott hantavírus-vakcina. Márpedig a betegség viszonylag jól ismert az Egyesült Államokban, és a most kiürített hajó kapcsán is legalább egy amerikai fertőzöttett már azonosítottak, aki azóta otthonában, karantéban van.

Így bármilyen ellentmondásosan – bár egyáltalán nem szokatlanul – hangzik: a hajón azonosított több, hantavírusos eset csak erősítette a befektetők bizalmát a Moderna mRNS-termékcsaládja iránt, mely cég szerint öt éven belül akár 15 különböző, a technológiára alapuló oltás piacra dobását is lehetővé teszik. Ugyanakkor az elemzők hangsúlyozták, hogy 

a részvény mozgását a teszteredmények és a felülvizsgált árcélok vezérelték, nem pedig a járványhoz kapcsolódó közvetlen kereskedelmi várakozások.

A Moderna esetében ezek az adatok igazolják platformja azon képességét, hogy különféle vírusos betegségekre lehessen vakcinát fejleszteni arra alapozva, ez pedig elengedhetetlen a Covid-19 utáni bevételcsökkenés kompenzálására. Emlékezetes: a BioNTech gyártó, melynek a magyar Nobel-díjas Karikó Katalin egy ideig alelnöke is volt, a Covid-19 világjárvány kapcsán a tőzsdék egyik legnagyobb sztárja volt, ahol a szükség (a koronavírus elleni, forradalmi technológiát jelentő vakcinaalap) és a kereskedelmi szükséglet találkozott. Most viszont a cég komoly leépítéseket visz véghez, mert annyira megcsappant a koronavírus-vakcinák miatti kereslet.

This aerial view shows health personnel assisting patients onto a boat from the cruise ship MV Hondius, while stationary off the port of Praia, the capital of Cape Verde, on May 6, 2026. Evacuations were taking place on May 6, 2026 from a cruise ship stricken with a deadly outbreak of hantavirus, the World Health Organization said, as experts confirmed a rare strain that can be transmitted between humans. Three people, two crew members and one other person, thought to be infected with the virus were being taken off the MV Hondius, anchored off Cape Verde, the WHO said. (Photo by AFP)
Ez a légi felvétel azt mutatja, ahogy az egészségügyi személyzet betegekek segít leszállni az MV Hondius hajóról, miközben az a Zöld-foki-szigetek fővárosának, Praiának a kikötőjében áll 2026. május 6-án
Fotó: - / AFP

Nem várható átütő kereskedelmi siker a hantavírustól védő oltástól

Bár az elemzői értékelések szerint a Moderna erősödése nem elsősorban a várható hantavírus-vakcinára vonatkozó keresletnek tudható be (hiszen még évek telhetnek el addig, amíg engedélyt kap), hanem a kedvező teszteredményeknek, ezt némileg árnyalja, hogy más egészségügyi vállalatok papírjai – a Novavax, az Inovio és az Emergent BioSolutions is – emelkedést produkáltak. Amint ugyanakkor a hatóságok – ezekben az órákban, a hajó evakuációját követően – világossá tették, hogy nincs reális veszélye egy világjárványnak, a Moderna részvényárfolyamának emelkedése hirtelen megtorpant. A Barron's cikke szerint a hatóságok lényegében megnyugtatták a piacokat, az emelkedés azonnal elillant. A hétfői kereskedési nap végére a Moderna árfolyama megfordult, és 3,6 százalékos mínuszban zárt. Hasonlóan jártak a szektor többi spekulatív szereplői is, mint az Inovio Pharmaceuticals és a Novavax.

A megtorpanás oka az lehet, hogy – és ezt emelték ki az Evercore ISI elemzői is –, hogy a piaci szereplők belátták: a hantavírus egy strukturálisan szűk, rendkívül alacsony esetszámú piacot jelent. 

Mivel nem várható belőle érdemi bevétel, a Monderna-rali kizárólag a kisbefektetői helyzetértékelésre épült, nem pedig fundamentális értékre.

Ez nem tőzsdei nyelvezettel megfogalmazva nagyjából azt jelenti, hogy a kisbefektetők a hantavírustól sújtott hajó kapcsán abban bíztak, hogy a vakcinaprogramot vívő Moderna papírjai rövid idő alatt sok bevételt hozhatnak, ám ez a két vetület nem kapcsolódott egybe, nem volt megalapozó hatása a vállalat papírjainak tartós erősödésére. Azt, hogy az amerikai gyógyszergyártó egy ideje hantavírus elleni oltáson dolgozik, ismert körülmény.

A leendő hantavírus-vakcina (vakcinák) kereskedelmi kihívásait erősíti az EnsiliTech vakcinafejlesztő cég társalapítójának, Matt Slade-nek a nyilatkozata is, amit az NBC-nek adott. Az EnsiliTech fejlesztése a hírvivő RNS techonlógiára épül, mint a Covid-19 elleni oltások egy része. Az oltóanyag egy hantavírus törzset, a hantaan vírust célozza meg, amely elsősorban Kelet-Ázsiában található meg, és 

  • belső vérzést, valamint
  • vesekárosodást okozhat, amit orvosi nyelven vesebetegséggel járó vérzéses láznak neveznek. 

A cég egyik törekvése, hogy a vakcinájuk szobahőmérsékleten is szállítható legyen (a Pfizer és a Moderna Covid-19 elleni vakcináit nagyon hideg hőmérsékleten kellett szállítani, ami megnehezítette az oltások globális bevezetését). Matt Slade elmondta, hogy tud néhány másik hantavírus-vakcináról is, amelyek szintén a preklinikai szakaszban vannak, de egyik sem jutott el az emberi vizsgálatokig. 

Bár a hantavírusra készülő amerikai vakcináknál elvi lehetőség van arra, hogy a fejlesztési protokollokat – vészhelyzetre hivatkozva – lerövidítsék, de ha ez nem történik meg, még évekre van szüksége minden vállalatnak a végső engedélyezésig, és ha ez meg is történik, valószínűleg nem ebből gazdagodnak meg a gyógyszergyártók. Még a hantavírus sújtotta óceánjáró miatt megújult érdeklődés ellenére is „erős kereskedelmi érveknek kell lenniük ezek mellett az oltások mellett” – mondta Slade.

A hantavírusok általában a világ azon részein endemikusak, ahol nincs igazán megfelelő anyagi támogatás az oltásokra

– mondta a szakember arra utalva, hogy a hantavírusra fejlesztett vakcináktól nem várható olyan átütő siker, mint a Covid-19 esetén rövid ideig tapasztalható volt. Vakcinákat egyébként Kínában és Dél-Koreában is fejlesztenek, de nincsenek még megnyugtató eredmények azokkal kapcsoltban, és más országokban nem is érhetők el.

 

