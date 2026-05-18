Terjed a bizarr összeesküvés-elmélet, megszólalt az Agrárkamara – kincset ér a védelmi rendszer

2018 májusában kezdte meg működését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett Országos Jégkármérséklő Rendszer (JÉGER). A 986 generátorból álló, országos lefedettségű rendszer azóta a mezőgazdasági termelők mellett a lakosság és az ipari létesítményeket is védi a jégesők okozta károktól.

Ilyen talajgenerátorokból áll az Országos Jégkármérséklő Rendszer

Így működik a jégkármérséklő rendszer

Miként az Origón korábban bemutattuk, a jégkármérséklő rendszer európai viszonylatban is egyedülálló, s komoly védelemet nyújt a szélsőséges időjárási jelenségekhez köthető jégkárok jelentős része ellen. A működéshez szükséges meteorológiai adatokat a HungaroMet Zrt. biztosítja.

A JÉGER nevű rendszer működése a megelőzésen alapul. A rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, amely elősegíti sok apró jégmag kialakulását. Ennek eredményeként kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.

Fontos hangsúlyozni, hogy a rendszer:

nem szünteti meg a csapadékot,

nem idéz elő esőt,

kizárólag a jégszemek méretének csökkentését szolgálja.

A JÉGER működésének jogi alapját a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény adja.

A rendszer:

az Agrár Kárenyhítő Alap keretein belül működik,

központi költségvetési támogatásból finanszírozott,

szakmai felügyeletét az agrárminiszter látja el.

2017-ben kormánydöntéssel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát jelölték ki az országos jégkármérséklő rendszer működtetésére.

Közel 44 százalékkal csökkent a jégkár

A kárenyhítési rendszer adatai alapján a JÉGER működését megelőző három évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók.

Ezzel szemben 2018 és 2025 között az éves átlag 31 514 hektárra mérséklődött, ami mintegy 44 százalékos csökkenést jelent, pedig Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, amelyek fokozzák a jégveszélyt.

Míg 2018 és 2025 között Európában drasztikusan, 170 százalékkal, a szomszédos országokban 139 százalékkal a 2 cm-nél nagyobb jégbejelentések száma, Magyarországon ez az arány mindössze 26 százalékkal nőtt.