Terjed a bizarr összeesküvés-elmélet, megszólalt az Agrárkamara – kincset ér a védelmi rendszer

2018 májusában kezdte meg működését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett Országos Jégkármérséklő Rendszer (JÉGER). A 986 generátorból álló, országos lefedettségű rendszer azóta a mezőgazdasági termelők mellett a lakosság és az ipari létesítményeket is védi a jégesők okozta károktól.
Így működik a jégkármérséklő rendszer
Miként az Origón korábban bemutattuk, a jégkármérséklő rendszer európai viszonylatban is egyedülálló, s komoly védelemet nyújt a szélsőséges időjárási jelenségekhez köthető jégkárok jelentős része ellen. A működéshez szükséges meteorológiai adatokat a HungaroMet Zrt. biztosítja.
A JÉGER nevű rendszer működése a megelőzésen alapul. A rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, amely elősegíti sok apró jégmag kialakulását. Ennek eredményeként kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.
Fontos hangsúlyozni, hogy a rendszer:
- nem szünteti meg a csapadékot,
- nem idéz elő esőt,
- kizárólag a jégszemek méretének csökkentését szolgálja.
A JÉGER működésének jogi alapját a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény adja.
A rendszer:
- az Agrár Kárenyhítő Alap keretein belül működik,
- központi költségvetési támogatásból finanszírozott,
- szakmai felügyeletét az agrárminiszter látja el.
2017-ben kormánydöntéssel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát jelölték ki az országos jégkármérséklő rendszer működtetésére.
Közel 44 százalékkal csökkent a jégkár
A kárenyhítési rendszer adatai alapján a JÉGER működését megelőző három évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók.
Ezzel szemben 2018 és 2025 között az éves átlag 31 514 hektárra mérséklődött, ami mintegy 44 százalékos csökkenést jelent, pedig Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, amelyek fokozzák a jégveszélyt.
Míg 2018 és 2025 között Európában drasztikusan, 170 százalékkal, a szomszédos országokban 139 százalékkal a 2 cm-nél nagyobb jégbejelentések száma, Magyarországon ez az arány mindössze 26 százalékkal nőtt.
Az elmúlt évek elhúzódó aszályos időszakai következtében JÉGER társadalmi megítélése az ország különböző részein jelentősen eltérővé vált.
A nyugat-magyarországi vármegyékben továbbra is alapvetően
pozitívan tekintenek a rendszerre, és a gazdálkodók jelentős része hasznosnak, szükségesnek tartja a működését a jégesők elleni védekezésben.
Véleményük szerint a rendszer érdemi segítséget nyújt a mezőgazdasági termelők, valamint a lakossági és ipari létesítmények jégeső okozta károk elleni védelmében, ezért fenntartása indokolt.
Ezzel szemben az ország keleti, aszállyal különösen sújtott térségeiben egyre erősebbek a kritikus hangok. A kelet-magyarországi gazdálkodók egy része a tartós csapadékhiány és az ismétlődő aszályos időszakok miatt a JÉGER működését is összefüggésbe hozza a kialakult helyzettel.
Az alaptalan tévhitet – mely szerint a jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt – a tudományos bizonyítékok és a több évtizedes működési tapasztalatok is cáfolják.
– hívja fel a figyelmet a NAK. A jégszemek méretének mérséklésén túl a rendszer az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni.
Idén csak elvétve kellett bekapcsolni a generátorokat
A 2021 óta tartó aszályos, tartósan forró időjárás miatt jóval kevesebb jégveszélyes zivatarfelhő tud kialakulni, ennek következtében egyre kevesebb ideig kell működtetni a generátorokat.
A JÉGER nyolc évvel ezelőtti üzembe helyezése óta soha nem működtek olyan keveset a generátorok, mint idén:
- április 15. és május 14. között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt;
- több járásban egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.
A JÉGER elsődleges célja változatlan: a jégesők okozta károk mérséklése, valamint a mezőgazdasági, lakossági és ipari értékek védelme.