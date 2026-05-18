Kína megadhatja a kegyelemdöfést Amerikának – olyat épít, ami eldöntheti a háborúkat

Terjed a bizarr összeesküvés-elmélet, megszólalt az Agrárkamara – kincset ér a védelmi rendszer

A jégkármérséklő rendszer továbbra is védi az országot, a szakértők szerint nincs kapcsolat az aszály és a jégkármérséklő rendszer működése között - írja a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A kamara azzal kapcsolatban adott ki tájékoztatást, hogy időnként felerősödnek azok a hangok, melyek – vélhetően tévedésből, tájékozatlanságból fakadóan – azt állítják, hogy a jégkármérséklő rendszer működése összefüggésbe hozható a csapadékhiánnyal.
védekezés

2018 májusában kezdte meg működését a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett Országos Jégkármérséklő Rendszer (JÉGER). A 986 generátorból álló, országos lefedettségű rendszer azóta a mezőgazdasági termelők mellett a lakosság  és az ipari létesítményeket is védi a jégesők okozta károktól.

Ilyen talajgenerátorokból áll az Országos Jégkármérséklő Rendszer
Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Így működik a jégkármérséklő rendszer

Miként az Origón korábban bemutattuk, a jégkármérséklő rendszer európai viszonylatban is egyedülálló, s komoly védelemet nyújt a szélsőséges időjárási jelenségekhez köthető jégkárok jelentős része ellen. A működéshez szükséges meteorológiai adatokat a HungaroMet Zrt. biztosítja.

A JÉGER nevű rendszer működése a megelőzésen alapul. A rendszer a zivatarfelhők kialakulásának korai szakaszában ezüst-jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, amely elősegíti sok apró jégmag kialakulását. Ennek eredményeként kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye.

Fontos hangsúlyozni, hogy a rendszer:

  • nem szünteti meg a csapadékot,
  • nem idéz elő esőt,
  • kizárólag a jégszemek méretének csökkentését szolgálja.

A JÉGER működésének jogi alapját a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény adja.

A rendszer:

  • az Agrár Kárenyhítő Alap keretein belül működik,
  • központi költségvetési támogatásból finanszírozott,
  • szakmai felügyeletét az agrárminiszter látja el.

2017-ben kormánydöntéssel a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát jelölték ki az országos jégkármérséklő rendszer működtetésére.

Közel 44 százalékkal csökkent a jégkár

A kárenyhítési rendszer adatai alapján a JÉGER működését megelőző három évben évente átlagosan több mint 57 ezer hektárra jelentettek be jégkárt a gazdálkodók.

Ezzel szemben 2018 és 2025 között az éves átlag 31 514 hektárra mérséklődött, ami mintegy 44 százalékos csökkenést jelent, pedig Magyarországon is gyakoribbá váltak a szupercellás zivatarok, amelyek fokozzák a jégveszélyt.

Míg 2018 és 2025 között Európában drasztikusan, 170 százalékkal, a szomszédos országokban 139 százalékkal a 2 cm-nél nagyobb jégbejelentések száma, Magyarországon ez az arány mindössze 26 százalékkal nőtt.

Az elmúlt évek elhúzódó aszályos időszakai következtében JÉGER társadalmi megítélése az ország különböző részein jelentősen eltérővé vált.

A nyugat-magyarországi vármegyékben továbbra is alapvetően 

pozitívan tekintenek a rendszerre, és a gazdálkodók jelentős része hasznosnak, szükségesnek tartja a működését a jégesők elleni védekezésben.

Véleményük szerint a rendszer érdemi segítséget nyújt a mezőgazdasági termelők, valamint a lakossági és ipari létesítmények jégeső okozta károk elleni védelmében, ezért fenntartása indokolt.

Ezzel szemben az ország keleti, aszállyal különösen sújtott térségeiben egyre erősebbek a kritikus hangok. A kelet-magyarországi gazdálkodók egy része a tartós csapadékhiány és az ismétlődő aszályos időszakok miatt a JÉGER működését is összefüggésbe hozza a kialakult helyzettel.

Az alaptalan tévhitet – mely szerint a jégkármérséklő rendszer okozza az aszályt – a tudományos bizonyítékok és a több évtizedes működési tapasztalatok is cáfolják

– hívja fel a figyelmet a NAK. A jégszemek méretének mérséklésén túl a rendszer az időjárás egyéb paramétereit, legfőképp a csapadék eloszlását, intenzitását, a felhők kialakulását, mozgását nem tudja befolyásolni.

Idén csak elvétve kellett bekapcsolni a generátorokat

A 2021 óta tartó aszályos, tartósan forró időjárás miatt jóval kevesebb jégveszélyes zivatarfelhő tud kialakulni, ennek következtében egyre kevesebb ideig kell működtetni a generátorokat.

A JÉGER nyolc évvel ezelőtti üzembe helyezése óta soha nem működtek olyan keveset a generátorok, mint idén:

  • április 15. és május 14. között mindössze 8 napon volt szükség védekezésre, egy generátor átlagosan csupán 8 órát üzemelt;
  • több járásban egyszer sem kellett bekapcsolni a generátorokat.

A JÉGER elsődleges célja változatlan: a jégesők okozta károk mérséklése, valamint a mezőgazdasági, lakossági és ipari értékek védelme.

 

