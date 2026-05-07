Hamarosan megszülethet a zene történetének egyik legnagyobb üzlete – csillagászati összeg forog kockán

Úgy nekiestek Zelenszkijnek, mint részeg a kocsmaajtónak – mutatjuk!

A Sony Music iparági források szerint véglegesítette azt a megállapodást, amelynek keretében megvásárolja a Blackstone zenei katalógusát. Ezzel többek között Justin Bieber és Neil Young műveinek szerzői jogai is a japán kiadóvállalathoz kerülnek.
A Sony Music – az ügyhöz közel álló források szerint – véglegesítette a Blackstone zenei katalógusának megvásárlására irányuló megállapodást, amely egyebek között Justin Bieber és Neil Young műveit is tartalmazza – ez a zenetörténet egyik legnagyobb ilyen jellegű üzlete.

Justin Bieber, INDIO, CALIFORNIA - APRIL 11: (Exclusive Coverage) (FOR EDITORIAL USE ONLY) (NOT TO BE LICENSED FOR ANY STANDALONE OR SPECIAL INTEREST BOOK PUBLISHING USE CONCERNING THE COACHELLA MUSIC FESTIVAL AND/OR STAGECOACH MUSIC FESTIVAL) Justin Bieber performs at the Coachella Stage during the 2026 Coachella Valley Music and Arts Festival at Empire Polo Club on April 11, 2026 in Indio, California. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Coachella)
Justin Bieber a Coachella Valley fesztiválon
Fotó: Kevin Mazur/Getty Images

A Sony kizárólagos tárgyalásokat folytat a Recognition Music Group felvásárlásáról, amely több mint 45.000 dal jogait birtokolja vagy kezeli. A Sony a GIC szingapúri állami vagyonalappal közös vállalkozáson keresztül tervezi megvásárolni a Recognitiont, amelyért 3,5 és 4 milliárd dollár közötti összeget fizet – értesült a Bloomberg. A Blackstone és a Sony Music nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Az érdekelt felek a következő héten megpróbálják lezárni az üzletet. Korábban már mások is megpróbálták megvásárolni a Recognitiont, a Blackstone azonban elutasította ezeket az ajánlatokat.

A Sonyval kötött megállapodás lenne a harmadik, több milliárd dolláros zenei üzlet az elmúlt néhány hónapban, a Concord és a BMG egyesülését, valamint a Kobalt Primary Wave Musicnak történő eladását követően. 

Hozzá kell azonban tenni, hogy miközben dollármilliárdokat fektetnek a zenei katalógusokba, a globális zenei piac növekedése lelassult.

A Blackstone az elmúlt évtizedben jelentős zenei szerzői jogokat tartalmazó portfóliót halmozott fel, amelynek nagy részét korábban az Egyesült Királyságban működő Hipgnosis Songs Management birtokolta. A Hipgnosis több mint 200 millió dollárért vásárolta meg például Bieber katalógusát, és Justin Timberlake dalait is megszerezte egy állítólag több mint 100 millió dolláros üzlet keretében.

A három nagy zenei kiadóvállalat – a Universal Music Group, a Sony Music és a Warner Music Group – a pénzügyi befektetők, mint például a Blackstone, az Apollo Global Management Inc. és a KKR & Co. által támasztott kihívásokra úgy reagált, hogy közös vállalkozásokat hozott létre befektetőkkel katalógusok megszerzésére. A Sony idén év elején hozta létre a közös vállalkozást a GIC-vel.

Justin Bieber mellett más sztárok is a Sonyhoz kerültek

Arról is beszámoltunk, hogy a Sony 2024-ben végrehajtotta a zeneipar addigi legnagyobb felvásárlását, amikor rekordösszeget, egymilliárd fontot fizetett a Queen teljes katalógusáért. 

A Queen katalógusa tartalmazta a zenekar összes dalát, logókat, klipeket, merchandise-termékeket és minden egyéb szellemi tulajdont.

De továbbra is a hasonló tranzakcióknál maradva: korábban Bruce Springsteen életművéért fizetett 500 millió dollárt a Sony, Michael Jackson katalógusának az 50 százalékát pedig körülbelül 600 millió dollárért adták el. A csomagban nemcsak a pop királyának zenéi, hanem olyan előadók anyagai is szerepeltek, mint Jerry Lee Lewis, Ray Charles, valamint más ismert zenészek felvételei.

 

