Hamarosan megszülethet a zene történetének egyik legnagyobb üzlete – csillagászati összeg forog kockán

A Sony Music – az ügyhöz közel álló források szerint – véglegesítette a Blackstone zenei katalógusának megvásárlására irányuló megállapodást, amely egyebek között Justin Bieber és Neil Young műveit is tartalmazza – ez a zenetörténet egyik legnagyobb ilyen jellegű üzlete.

Justin Bieber a Coachella Valley fesztiválon

Fotó: Kevin Mazur/Getty Images

A Sony kizárólagos tárgyalásokat folytat a Recognition Music Group felvásárlásáról, amely több mint 45.000 dal jogait birtokolja vagy kezeli. A Sony a GIC szingapúri állami vagyonalappal közös vállalkozáson keresztül tervezi megvásárolni a Recognitiont, amelyért 3,5 és 4 milliárd dollár közötti összeget fizet – értesült a Bloomberg. A Blackstone és a Sony Music nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

Az érdekelt felek a következő héten megpróbálják lezárni az üzletet. Korábban már mások is megpróbálták megvásárolni a Recognitiont, a Blackstone azonban elutasította ezeket az ajánlatokat.

A Sonyval kötött megállapodás lenne a harmadik, több milliárd dolláros zenei üzlet az elmúlt néhány hónapban, a Concord és a BMG egyesülését, valamint a Kobalt Primary Wave Musicnak történő eladását követően.

Hozzá kell azonban tenni, hogy miközben dollármilliárdokat fektetnek a zenei katalógusokba, a globális zenei piac növekedése lelassult.

A Blackstone az elmúlt évtizedben jelentős zenei szerzői jogokat tartalmazó portfóliót halmozott fel, amelynek nagy részét korábban az Egyesült Királyságban működő Hipgnosis Songs Management birtokolta. A Hipgnosis több mint 200 millió dollárért vásárolta meg például Bieber katalógusát, és Justin Timberlake dalait is megszerezte egy állítólag több mint 100 millió dolláros üzlet keretében.

A három nagy zenei kiadóvállalat – a Universal Music Group, a Sony Music és a Warner Music Group – a pénzügyi befektetők, mint például a Blackstone, az Apollo Global Management Inc. és a KKR & Co. által támasztott kihívásokra úgy reagált, hogy közös vállalkozásokat hozott létre befektetőkkel katalógusok megszerzésére. A Sony idén év elején hozta létre a közös vállalkozást a GIC-vel.

Justin Bieber mellett más sztárok is a Sonyhoz kerültek

Arról is beszámoltunk, hogy a Sony 2024-ben végrehajtotta a zeneipar addigi legnagyobb felvásárlását, amikor rekordösszeget, egymilliárd fontot fizetett a Queen teljes katalógusáért.

A Queen katalógusa tartalmazta a zenekar összes dalát, logókat, klipeket, merchandise-termékeket és minden egyéb szellemi tulajdont.

De továbbra is a hasonló tranzakcióknál maradva: korábban Bruce Springsteen életművéért fizetett 500 millió dollárt a Sony, Michael Jackson katalógusának az 50 százalékát pedig körülbelül 600 millió dollárért adták el. A csomagban nemcsak a pop királyának zenéi, hanem olyan előadók anyagai is szerepeltek, mint Jerry Lee Lewis, Ray Charles, valamint más ismert zenészek felvételei.