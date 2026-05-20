Holnaptól leállások lesznek az egyik legnagyobb hazai banknál

Előre tervezett bankszünnapok lesznek még ebben a hónapban a K&H Banknál, a honlapjukon található tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Bankszünnapok lesznek még ebben a hónapban a K&H Banknál

Fotó: Pexels

Az alábbi időszakokban lesznek leállások a K&H Banknál

Azt írják, hogy 2026. május 21-én 22:00 órától 2026. május 22-én 02:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik

a K&H e-bank,

K&H mobilbank,

K&H e-portfólió,

K&H e-posta,

K&H Electra szolgáltatásaikban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban,

valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.

Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

2026. május 30-án 23:00 órától 2026. május 31-én 8:30-ig a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt

az elektronikus csatornáik (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek,

az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog,

a bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelését követően szükséges újra benyújtani.

A fenti szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.

A bankszünnap alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások:

ATM kifizetés,

bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás) bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül.

A közleményben hozzáteszik: a betét- és hitelkártyák használatára a bankszünnap alatt a 2026. május 30-án 23 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség. A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében, kérik ügyfeleiket, biztosítsanan megfelelő fedezetet bankszámlájukon a bankszünnapra, valamint gondoskodjanan a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem.