Holnaptól leállások lesznek az egyik legnagyobb hazai banknál

Előre tervezett bankszünnapok lesznek még ebben a hónapban a K&H Banknál, a honlapjukon található tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.
Az alábbi időszakokban lesznek leállások a K&H Banknál
Azt írják, hogy 2026. május 21-én 22:00 órától 2026. május 22-én 02:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik
- a K&H e-bank,
- K&H mobilbank,
- K&H e-portfólió,
- K&H e-posta,
- K&H Electra szolgáltatásaikban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban,
- valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain.
Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.
2026. május 30-án 23:00 órától 2026. május 31-én 8:30-ig a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt
- az elektronikus csatornáik (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek,
- az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog,
- a bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelését követően szükséges újra benyújtani.
A fenti szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.
A bankszünnap alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások:
- ATM kifizetés,
- bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás) bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül.
A közleményben hozzáteszik: a betét- és hitelkártyák használatára a bankszünnap alatt a 2026. május 30-án 23 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség. A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében, kérik ügyfeleiket, biztosítsanan megfelelő fedezetet bankszámlájukon a bankszünnapra, valamint gondoskodjanan a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem.
Az online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő.
A fentiek tekintetében kérik ügyfeleiket, hogy tekintsék át a bankszünnapon esedékes fizetéseiket – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére – és amennyiben szükséges, javasolják, hogy a bankszünnap előtti munkanapon rendezzék azokat.
A bankszünnapra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapot követő első munkanapon teljesítik.
A bankszünnapot megelőzően az elektronikus csatornákon előrögzített és még nem aláírt megbízásokat javasolják a bankszünnapot követően újra rögzíteni és aláírni.