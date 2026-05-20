bank

Holnaptól leállások lesznek az egyik legnagyobb hazai banknál

Fejlesztéseket hajt végre digitális rendszerein a K&H Bank, ezért ebben a hónapban még két alkalommal is sor kerül leállásokra a pénzintézetnél, az elsőre mindjárt holnap estétől kell számítani. Ezekben az időszakokban a K&H Bank számos szolgáltatása nem, vagy csak részlegesen lesz elérhető.
Előre tervezett bankszünnapok lesznek még ebben a hónapban a K&H Banknál, a honlapjukon található tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Az alábbi időszakokban lesznek leállások a K&H Banknál

Azt írják, hogy 2026. május 21-én 22:00 órától 2026. május 22-én 02:00 óráig tervezett karbantartás miatt átmeneti szünetelést, lassulást tapasztalhatnak ügyfeleik 

  • a K&H e-bank, 
  • K&H mobilbank, 
  • K&H e-portfólió, 
  • K&H e-posta, 
  • K&H Electra szolgáltatásaikban és az azokon elérhető pénzügyi-, kiegészítő pénzügyi-, befektetési és kiegészítő szolgáltatásaiban, 
  • valamint a kh.hu weboldalon és aloldalain. 

Az ezzel járó szolgáltatáskiesés a jelenlegi szabályozás értelmében üzemszünetnek minősül.

2026. május 30-án 23:00 órától 2026. május 31-én 8:30-ig a banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt 

  • az elektronikus csatornáik (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési és kiegészítő szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatások szünetelnek,
  • az azonnali átutalási megbízások indítása és a fizetési kérelem fogadása szünetelni fog,
  • a bejövő azonnali átutalások visszautasításra kerülnek, azokat a szolgáltatás szünetelését követően szükséges újra benyújtani. 

A fenti szolgáltatások szünetelése a hatályos jogszabály értelmében bankszünnapnak minősül.

A bankszünnap alatt a megszokott módon elérhetőek lesznek az alábbi szolgáltatások:

  • ATM kifizetés, 
  • bankkártyás műveletek (online fizetés és bolti vásárlás) bankkártya tiltás K&H Telecenteren keresztül.

A közleményben hozzáteszik: a betét- és hitelkártyák használatára a bankszünnap alatt a 2026. május 30-án 23 órakor elérhető egyenleg erejéig lesz lehetőség. A zökkenőmentes bankkártya-használat érdekében, kérik ügyfeleiket, biztosítsanan megfelelő fedezetet bankszámlájukon a bankszünnapra, valamint gondoskodjanan a megfelelő kártyalimitek beállításáról, mert a jelzett időszakokban a kártyaegyenleg feltöltésére és a kártyalimitek módosítására nem lesz lehetőség a telefonos ügyfélszolgálaton sem. 

Az online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetéseknél fennakadás, a tranzakciókhoz kapcsolódó SMS üzenetek és az online vásárlást megerősítő SMS üzenetek érkezésénél akadozás vagy leállás fordulhat elő.

A fentiek tekintetében kérik ügyfeleiket, hogy tekintsék át a bankszünnapon esedékes fizetéseiket – különös tekintettel a határidős teljesítésekre, számlák kiegyenlítésére, közterhek fizetésére – és amennyiben szükséges, javasolják, hogy a bankszünnap előtti munkanapon rendezzék azokat. 

A bankszünnapra eső előre megadott határidős, vagy rendszeres megbízásokat, csoportos beszedéseket automatikusan, a bankszünnapot követő első munkanapon teljesítik. 

A bankszünnapot megelőzően az elektronikus csatornákon előrögzített és még nem aláírt megbízásokat javasolják a bankszünnapot követően újra rögzíteni és aláírni.

 

