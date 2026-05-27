Több száz milliárd magyar forint a tét – spórolást hozhatna az eurózonához való csatlakozás

Május 22-én az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) csökkentette az újonnan kibocsátott állampapírok kamatait: a FixMÁP 7 százalékról 6,5 százalékra, a MÁP Plusz sávja 6,5-7,5 százalékról 6-7 százalékra mérséklődött (a lakosság pedig a csökkentés előtt még utoljára bevásárolt a magasabb kamatot ígérő papírokból). Az indoklás hivatalosan a megváltozott hozamkörnyezet, de a háttérben ennél több áll. A választás után a piac elkezdte árazni a gazdaságpolitikai stabilizáció és az euróbevezetés ígéretét: május közepére a hazai 10 éves hozamok a lengyel szint alá mérséklődtek. A GKI legfrissebb elemzése azt vizsgálja, mit jelenthet mindez hosszabb távon a költségvetés kamatterheire nézve – a régiós precedensek alapján a tét több száz milliárd forint évente.
Alacsony kamatszintről jutottunk el a magasba
Magyarországon – a globális és európai folyamatoknak megfelelően – a 2010-es évek második felében alacsonyak voltak a kamatok. A 10 éves államkötvényhozamok évről évre mérséklődtek, az évtized végére elérték a 2-2,5 százalékos szintet. A költségvetési külső forrásbevonás bár kedvező áron történt, azonban ez még így is meghaladta a 0 százalék körüli kamattal rendelkező eurózónás országokét.
A 2020-as években a kamatszintek megugrása globális problémává vált:
- a magasabb infláció, és
- a bizonytalan, kockázatokkal terhelt geopolitikai környezet (a kockázati prémium emelkedésén keresztül) a kötvényhozamok emelkedéséhez vezetett.
Más szóval: a befektetők csak magasabb kamatok mellett voltak hajlandóak kölcsönadni pénzüket, miközben az államok a megugró hiányszintek finanszírozása miatt nagyobb mértékben szorultak külső forrásbevonásra.
A kamatszintek emelkedése a közép-kelet-európai államokat is érintette, különösen Magyarországot és Romániát: 2026 áprilisáig e két országban voltak a legmagasabbak a 10 éves államkötvényhozamok a régióban (6,5-7,5 százalék).
Az eurózóna régiós országaiban kedvezőbb a helyzet. Itt a monetáris politikát egy nagyobb, mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezet központi bankja irányítja, ami általában alacsonyabb kamatkörnyezetet jelent. Ezt jól szemlélteti, hogy Bulgáriában 0,8 százalékponttal kisebb a 10 éves államkötvényhozam, mint a gazdaságilag jóval fejlettebb Csehországban. Ennek több oka lehet, melyek közül kiemelkedik, hogy ha egy ország saját, kisebb és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el.
Így alakultak a kamatkiadások
A korábbi évtizedhez képest magasabb jelenlegi kamatszint Magyarországon különösen jelentős probléma: a költségvetés tavaly mintegy 4 000 milliárd forintot költött kamatkiadásra, 2023-2025 között GDP-arányosan a három legnagyobb kamatkiadással rendelkező EU-s ország között voltunk (3,8-4,9 százalék).
A választás után viszont a piac elkezdte árazni a gazdaságpolitikai stabilizáció és az euróbevezetés ígéretét: május közepére a hazai 10 éves hozamok a lengyel szint (5,7-6 százalék) alá mérséklődtek.
Amennyiben hazánk a monetáris unió tagja lesz, akkor a kamatok – és így a költségvetés finanszírozási terhei – várhatóan tovább fognak mérséklődni
– áll az elemzésben.
2025-ben a hazai államadósság-állomány után fizetett súlyozott átlagkamat 4,6 százalék volt. Ha a teljes adósságállomány átlagos kamatterhe hosszabb távon 3,9 százalékra – a jelenlegi bolgár 10 éves kötvényhozam szintjére – mérséklődne,
az évente legalább 600 milliárd forinttal csökkentené a költségvetés kamatterheit [egyéb körülmények állandósága mellett - a szerk.].
Az alacsony kamatok az államkasszát más oldalról is támogatják: a kedvezményes, államilag támogatott hitelek (Otthon Start, Demján Sándor Program) finanszírozási költsége jelentősen csökkenne, ha a piaci kamat közelítene az eurózónás 3-4 százalékhoz.
Mindemellett egy javuló kamatkörnyezetben nemcsak az állam kamatkiadásai, hanem a vállalatok és a háztartások hitelköltségei is alacsonyabbak lennének. Előbbi a beruházások élénkülésén, utóbbi a fogyasztás emelkedésén keresztül támogatná a magyar gazdaságot.