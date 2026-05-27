Több száz milliárd magyar forint a tét – spórolást hozhatna az eurózonához való csatlakozás

Május 22-én az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) csökkentette az újonnan kibocsátott állampapírok kamatait: a FixMÁP 7 százalékról 6,5 százalékra, a MÁP Plusz sávja 6,5-7,5 százalékról 6-7 százalékra mérséklődött (a lakosság pedig a csökkentés előtt még utoljára bevásárolt a magasabb kamatot ígérő papírokból). Az indoklás hivatalosan a megváltozott hozamkörnyezet, de a háttérben ennél több áll. A választás után a piac elkezdte árazni a gazdaságpolitikai stabilizáció és az euróbevezetés ígéretét: május közepére a hazai 10 éves hozamok a lengyel szint alá mérséklődtek. A GKI legfrissebb elemzése azt vizsgálja, mit jelenthet mindez hosszabb távon a költségvetés kamatterheire nézve – a régiós precedensek alapján a tét több száz milliárd forint évente.

2010-ben még alacsony kamat mellett hitelezték az államot a befektetők, 2020-ra ez megváltozott (illusztráció)

Alacsony kamatszintről jutottunk el a magasba

Magyarországon – a globális és európai folyamatoknak megfelelően – a 2010-es évek második felében alacsonyak voltak a kamatok. A 10 éves államkötvényhozamok évről évre mérséklődtek, az évtized végére elérték a 2-2,5 százalékos szintet. A költségvetési külső forrásbevonás bár kedvező áron történt, azonban ez még így is meghaladta a 0 százalék körüli kamattal rendelkező eurózónás országokét.

A 2020-as években a kamatszintek megugrása globális problémává vált:

a magasabb infláció, és

a bizonytalan, kockázatokkal terhelt geopolitikai környezet (a kockázati prémium emelkedésén keresztül) a kötvényhozamok emelkedéséhez vezetett.

Más szóval: a befektetők csak magasabb kamatok mellett voltak hajlandóak kölcsönadni pénzüket, miközben az államok a megugró hiányszintek finanszírozása miatt nagyobb mértékben szorultak külső forrásbevonásra.

A kamatszintek emelkedése a közép-kelet-európai államokat is érintette, különösen Magyarországot és Romániát: 2026 áprilisáig e két országban voltak a legmagasabbak a 10 éves államkötvényhozamok a régióban (6,5-7,5 százalék).

Az eurózóna régiós országaiban kedvezőbb a helyzet. Itt a monetáris politikát egy nagyobb, mélyebb pénzügyi piaccal rendelkező valutaövezet központi bankja irányítja, ami általában alacsonyabb kamatkörnyezetet jelent. Ezt jól szemlélteti, hogy Bulgáriában 0,8 százalékponttal kisebb a 10 éves államkötvényhozam, mint a gazdaságilag jóval fejlettebb Csehországban. Ennek több oka lehet, melyek közül kiemelkedik, hogy ha egy ország saját, kisebb és sérülékenyebb devizával rendelkezik, a befektetők a bizonytalanabb környezet miatt többlethozamot várnak el.