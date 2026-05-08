Túlélte a szankciókat a dömperek Ferrarija, a mindenen is átgázoló Kamaz

Az Avtostat Info adatai szerint a Kamaz eladásai 2025-ben 20,7 százalékkal estek vissza, összesen 18 300 járműre, miközben a vállalat az IFRS nemzetközi számviteli szabványok alapján 43 milliárd rubeles (kb. 174 milliárd forint) nettó veszteséget könyvelt el. A cég működése ezzel 2019 óta először fordult veszteségbe. A KamAZ saját közlése szerint ugyanakkor 38 400 teherautót értékesítettek. Elemzők szerint az eltérés oka, hogy a Védelmi Minisztériumnak szállított járművek nem jelennek meg a forgalomba helyezési statisztikákban. A márkánál idén ünnepelhették alapításának 50. évfordulóját.

Elvágták a Kamaz nemzetközi köldökzsinórjait, házon belül old meg mindent

„A 2022-es év komoly próbatételt jelentett számunkra, mert gyökeresen újra kellett gondolnunk céljainkat és feladatainkat” – mondta Szergej Kogogin vezérigazgató a Putyin elnökkel folytatott találkozón, melyet a Moscow Times cikke szerint egy televíziós csatornán közvetítettek „Biztosíthatom önöket, hogy a Kamaz egyetlen napra sem állt le” – állította a vezérigazgató. 2022-ben még arra készült a márka, hogy Magyarországon hoz létre elektromos meghajtású járművekkel foglalkozó kutatási-fejlesztési központot.

Az orosz autóipar továbbra is komoly nyomás alatt áll, több mint négy évvel azután, hogy a nyugati szankciók és a külföldi vállalatok kivonulása megzavarta az ellátási láncokat, valamint elvágta az iparágat a technológiához és a befektetésekhez való hozzáféréstől.

Az orosz gyártók egyre inkább állami támogatásokra, katonai megrendelésekre és az alkatrészek hazai gyártására támaszkodnak a túlélés érdekében, miközben a kereslet gyengül, a kínai versenytársak pedig folyamatosan növelik piaci részesedésüket.

Kogogin szerint a háború előtt a Kamaz „szorosan integrálódott a globális autóiparba”. Hozzátette: a vállalat „jobb időkre várva” megszakította kapcsolatait európai partnereivel, köztük a német Daimler Truckkal, amely korábban 15 százalékos részesedéssel rendelkezett a cégben.

A Kamaz ennek ellenére tovább működött, és sikerült megszerveznie a kieső alkatrészek helyettesítő gyártását – mondta a vezérigazgató. A nyilatkozat ugyanakkor a vállalat pénzügyi teljesítményének látványos romlása közepette hangzott el.