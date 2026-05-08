Túlélte a szankciókat a dömperek Ferrarija, a mindenen is átgázoló Kamaz

Az Avtostat Info adatai szerint a Kamaz eladásai 2025-ben 20,7 százalékkal estek vissza, összesen 18 300 járműre, miközben a vállalat az IFRS nemzetközi számviteli szabványok alapján 43 milliárd rubeles (kb. 174 milliárd forint) nettó veszteséget könyvelt el. A cég működése ezzel 2019 óta először fordult veszteségbe. A KamAZ saját közlése szerint ugyanakkor 38 400 teherautót értékesítettek. Elemzők szerint az eltérés oka, hogy a Védelmi Minisztériumnak szállított járművek nem jelennek meg a forgalomba helyezési statisztikákban. A márkánál idén ünnepelhették alapításának 50. évfordulóját.
Elvágták a Kamaz nemzetközi köldökzsinórjait, házon belül old meg mindent
„A 2022-es év komoly próbatételt jelentett számunkra, mert gyökeresen újra kellett gondolnunk céljainkat és feladatainkat” – mondta Szergej Kogogin vezérigazgató a Putyin elnökkel folytatott találkozón, melyet a Moscow Times cikke szerint egy televíziós csatornán közvetítettek „Biztosíthatom önöket, hogy a Kamaz egyetlen napra sem állt le” – állította a vezérigazgató. 2022-ben még arra készült a márka, hogy Magyarországon hoz létre elektromos meghajtású járművekkel foglalkozó kutatási-fejlesztési központot.
Az orosz autóipar továbbra is komoly nyomás alatt áll, több mint négy évvel azután, hogy a nyugati szankciók és a külföldi vállalatok kivonulása megzavarta az ellátási láncokat, valamint elvágta az iparágat a technológiához és a befektetésekhez való hozzáféréstől.
Az orosz gyártók egyre inkább állami támogatásokra, katonai megrendelésekre és az alkatrészek hazai gyártására támaszkodnak a túlélés érdekében, miközben a kereslet gyengül, a kínai versenytársak pedig folyamatosan növelik piaci részesedésüket.
Kogogin szerint a háború előtt a Kamaz „szorosan integrálódott a globális autóiparba”. Hozzátette: a vállalat „jobb időkre várva” megszakította kapcsolatait európai partnereivel, köztük a német Daimler Truckkal, amely korábban 15 százalékos részesedéssel rendelkezett a cégben.
A Kamaz ennek ellenére tovább működött, és sikerült megszerveznie a kieső alkatrészek helyettesítő gyártását – mondta a vezérigazgató. A nyilatkozat ugyanakkor a vállalat pénzügyi teljesítményének látványos romlása közepette hangzott el.
Beszakadtak az eladások
A Kamaz nehézteherautóinak értékesítésének csökkenése 2026 elején is folytatódott: az iparági és vállalati adatok szerint az eladások újabb 15 százalékkal estek vissza. Kogogin korábban már jelezte, hogy a Kamaz 2026-ban sem számít nyereségre, és legfeljebb a veszteségek elkerülésében reménykedik.
Áprilisban a vállalat bejelentette, hogy június 1-jétől ismét négynapos munkahétre tér át, valamint csökkenti a termelést.
Indoklásuk szerint ennek oka a „piac gyenge növekedési kilátása és az importált kínai járművek készletei által jelentett nyomás”.
A KamAZ már 2025 augusztusában is bevezetett négynapos munkahetet, miután az orosz haszongépjármű-piac az év első felében közel 60 százalékkal zsugorodott.
A vállalat novemberben visszatért a normál termelési rendre egy jelentős orosz biztonsági megrendelésnek köszönhetően, ám azóta ismét romlott a helyzet.
Kogogin szerint a teherautópiacot súlyos válság sújtja, amelyet
- a magas kamatlábak,
- az infláció,
- a 2023-as túlkínálat és a 2024-ben felhalmozódott túlzott készletek okoznak.
Úgy fogalmazott: semmi nem utal javulásra, és arra számít, hogy az oroszországi teherautó-eladások 2026-ban további 20 százalékkal csökkennek majd.
Az Avtostat adatai alapján az idei év első 13 hetében körülbelül 9000 teherautót helyeztek forgalomba Oroszországban, ami 28 százalékos visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.