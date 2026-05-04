Sok a mosoly, kevés a tartalom – lebuktatta magát Kapitány István

A hosszú hétvége a Facebook-párbajok időszaka volt a Tisza Párt háza táján. Kapitány István idegen territóriumra merészkedett, meghirdette a szabad szülészválasztást, mire leendő minisztertársa, Hegedűs Zsolt gyorsan lesöpörte a partizánakciót, de kivívta az orvosi kamara nemtetszését is. Ennél azonban jóval érdekesebb, miről beszélt az elmúlt héten a leendő gazdasági miniszter, és főleg: mit mondott valójában a piacnak, a befektetőknek és a választóknak.

Kapitány István a gazdaságról a közhelyeken kívül semmit sem mond/Fotó: Facebook/Kapitány István

Kapitány István a mosolygó topmenedzser új politikusi típusát testesíti meg - írja a Magyar Nemzet. Úgy beszél, mint egy kötelező vállalati motivációs tréning záróelőadója: kellemesen, simán, konfliktusmentesen. Mondatai megnyugtatóak, csak éppen másnapra senki sem emlékszik, mit mondott a válságkezelésről.

Három nyelven beszél – de melyiken mond valamit



A költészet nyelvén

Szombati videójában így fogalmazott: a gazdaság nem vitorlás, hanem anyahajó. Első hallásra mélynek tűnik, lelki szemeink előtt feltűnik a 330 méteres USS Gerald R. Ford (CVN-78). Második hallásra azonban felmerül a kérdés: és ebből mégis mi következik? Lesz adóreform? Költségvetési kiigazítás? Munkahelyteremtés? Beruházási program? Inflációellenes lépések? A metafora hangzatos, csak éppen semmire sem kötelez.

A vállalati tréning nyelvén

Ez a nyelv ismerős lehet mindenkinek, aki ült már kötelező céges workshopon. Jól hangzó, pozitív töltetű kifejezések, amelyekből gondosan hiányzik minden számonkérhető részlet. Ilyeneket mond például:

„Felépítjük a működő Magyarországot.”

„Érezhető lesz az új irány.”

„Modern, fejlődőképes, válságálló gazdaság.”

Csúcsra járatva pedig így hangzik:

„Van, ahol látványos eredmények lesznek, valahol az első lépéseket tudjuk megtenni.”

„Magyarország gazdaságát a TISZA-kormány tudásra, kreativitásra és versenyképes ötletekre építi.”

Ezekkel a mondatokkal nehéz vitatkozni. Pontosan azért, mert semmit nem jelentenek.

A protokollfotók nyelvén

A heti program gondosan dokumentálva jelent meg a közösségi oldalon. Kapitány István tárgyalt a német és a francia nagykövetségen, a Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara képviselőivel, a hazai kereskedelmi szövetség vezetőivel, valamint a debreceni akkumulátorgyár, a CATL képviselőivel.