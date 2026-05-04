Sok a mosoly, kevés a tartalom – lebuktatta magát Kapitány István

A hosszú hétvége a Facebook-párbajok időszaka volt a Tisza Párt háza táján. Kapitány István idegen territóriumra merészkedett, meghirdette a szabad szülészválasztást, mire leendő minisztertársa, Hegedűs Zsolt gyorsan lesöpörte a partizánakciót, de kivívta az orvosi kamara nemtetszését is. Ennél azonban jóval érdekesebb, miről beszélt az elmúlt héten a leendő gazdasági miniszter, és főleg: mit mondott valójában a piacnak, a befektetőknek és a választóknak.
Kapitány István a mosolygó topmenedzser új politikusi típusát testesíti meg - írja a Magyar Nemzet. Úgy beszél, mint egy kötelező vállalati motivációs tréning záróelőadója: kellemesen, simán, konfliktusmentesen. Mondatai megnyugtatóak, csak éppen másnapra senki sem emlékszik, mit mondott a válságkezelésről.
Három nyelven beszél – de melyiken mond valamit
A költészet nyelvén
Szombati videójában így fogalmazott: a gazdaság nem vitorlás, hanem anyahajó. Első hallásra mélynek tűnik, lelki szemeink előtt feltűnik a 330 méteres USS Gerald R. Ford (CVN-78). Második hallásra azonban felmerül a kérdés: és ebből mégis mi következik? Lesz adóreform? Költségvetési kiigazítás? Munkahelyteremtés? Beruházási program? Inflációellenes lépések? A metafora hangzatos, csak éppen semmire sem kötelez.
A vállalati tréning nyelvén
Ez a nyelv ismerős lehet mindenkinek, aki ült már kötelező céges workshopon. Jól hangzó, pozitív töltetű kifejezések, amelyekből gondosan hiányzik minden számonkérhető részlet. Ilyeneket mond például:
„Felépítjük a működő Magyarországot.”
„Érezhető lesz az új irány.”
„Modern, fejlődőképes, válságálló gazdaság.”
Csúcsra járatva pedig így hangzik:
„Van, ahol látványos eredmények lesznek, valahol az első lépéseket tudjuk megtenni.”
„Magyarország gazdaságát a TISZA-kormány tudásra, kreativitásra és versenyképes ötletekre építi.”
Ezekkel a mondatokkal nehéz vitatkozni. Pontosan azért, mert semmit nem jelentenek.
A protokollfotók nyelvén
A heti program gondosan dokumentálva jelent meg a közösségi oldalon. Kapitány István tárgyalt a német és a francia nagykövetségen, a Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara képviselőivel, a hazai kereskedelmi szövetség vezetőivel, valamint a debreceni akkumulátorgyár, a CATL képviselőivel.
Egyeztetések, megbeszélések, konstruktív találkozók - így fogalmaz. A követők azt láthatják: Kapitány folyamatosan tárgyal. Hogy miről, arról azonban semmiféle konkrétum nem derül ki.
Mit ígér Kapitány István?
Legutóbbi, közösségépítésen túlmutatni kívánó videójában a következőket mondta:
„Azt nem ígérhetjük, hogy száz nap alatt minden hibát kijavítunk.”
„Az első három hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak.”
„Van, ahol látványos eredmények lesznek, valahol az első lépéseket tudjuk megtenni.”
„Egyet viszont garantálhatok: minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni.”
A konkrétumok itt is elmaradnak, a magabiztosság viszont hibátlan, és ez sok kérdést felvet.
Transzparencia meg átláthatóság
Kapitány István – és általában a Tisza politikusai – visszatérő kulcsszava a transzparencia. Szinte minden megszólalásukban hangsúlyozzák, hogy kormányzásuk alatt minden átlátható lesz, mindent elmagyaráznak, tiszta viszonyokat teremtenek. Csakhogy az elmúlt hét Facebook-posztjai alapján ennek épp az ellenkezője látszik. A nyilvánosság megtudhatta, hogy fontos tárgyalások zajlottak külföldi és magyar gazdasági szereplőkkel. Azt viszont már nem, hogy:
- milyen konkrét kérések hangzottak el,
- milyen vállalásokat tettek,
- miben volt vita,
- milyen gazdaságpolitikai irány rajzolódik ki,
- kik lesznek a nyertesek és a vesztesek,
- milyen döntések előkészítése zajlik.
A „találkoztunk”, „egyeztettünk”, „konstruktív megbeszélést folytattunk” típusú közlemények nem az átláthatóság dokumentumai, hanem a politikai PR megszokott sablonjai. Kapitány tehát sokat beszél a transzparenciáról, de eddig leginkább annak marketingjét mutatta be. Maga az információ továbbra is zárt ajtók mögött maradt. Ha ez már most a meghirdetett nyíltság időszaka, érdemes feltenni a kérdést: milyen lesz majd a titkolózás?
Gazdaságpolitika a marketingen túl
A posztokból és videókból nem világos, részleteiben kidolgozott gazdaságpolitika rajzolódik ki, hanem egy tudatosan homályos, sok irányba egyszerre kommunikáló stratégia. Egyszerre próbál megnyugtató jelzéseket küldeni a piacoknak és a külföldi befektetőknek azzal, hogy francia, német és amerikai gazdasági szereplőkkel egyeztet, miközben a hazai választóknak a multikkal kötött alkuk felülvizsgálatát, a vendégmunkások behozatalának leállítását és a magyar KKV-k támogatását ígéri – részletek nélkül.
Visszatérő elem a technokrata menedzserszemlélet is: transzparencia, hatékonyság, számokra épülő döntéshozatal, közpénzek ellenőrzése. Vagyis az az üzenet, hogy nem politikusok, hanem hozzáértő vezetők vennék át az ország irányítását.
A Tisza politikusai azt sugallják, hogy az állam vezetése elsősorban menedzseri feladat. Mintha az ország működtetése egyszerűen megfeleltethető lenne egy multinacionális vállalat vagy akár egy nagy intézmény irányításának.
Kapitány István a növekedés egyik fő forrásaként továbbra is az uniós pénzek hazahozatalát emlegeti, ami arra utal: rövid távon nincs számottevő új gondolat a gazdaság élénkítésére.
Ami viszont feltűnően hiányzik, az minden valódi konfliktusos kérdés: adópolitika, infláció, költségvetési hiány, bérek, lakhatás, nyugdíjak, iparstratégia vagy a forint helyzete. Csakhogy a kampánynak egyszer vége lesz. Jönnek a hivatali napok, amikor már nem metaforákat, hanem döntéseket kell hozni. Naponta. Sokszor valakinek a rovására. Ott derül majd ki, mire elég a permanens mosoly.