Kapitány István meghallgatása: maradnak a különadók, és kiderült néhány fontos részlet

Felül kell vizsgálni Paks II szerződését – mondta Kapitány István a parlamenti meghallgatásán. A miniszterjelölt ezzel együtt elismerte, hogy a nukleáris energia fontos marad az energiamixben - tudósított a Világgazdaság.

– Az elmúlt években a magyar gazdaság stagnált, nem azért, mert az emberek rosszul dolgoztak volna, hanem mert rosszul használta fel az előző gazdasági vezetés az erőforrásokat – mondta meghallgatásán Kapitány István, aki szerint a növekedés helyreállításának kulcsa a bizalom. – Azon dolgozunk folyamatosan, hogy ezeket a forrásokat a magyar közlekedés, energiaipar szolgálatába állítsuk – mondta az uniós források hazahozásáról, amelyekről úgy vélekedett, hogy nem engedi meg az ország, hogy ezekről lemondjon.



A gyárakat összeszerelőüzemnek nevezte a jelölt

A Világgazdaság tudósítása szerint jelezte: senki nem szeretné, hogy Magyarország összeszerelő üzemmé váljon. A probléma, hogy nagyon alacsony a magyar hozzáadott értéke ezeknek a gyáraknak. A Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program fontos eleme az innováció Kapitány szerint. Észt és cseh példákat emlegetett, ahol képzési formákat, és start up-okat támogattak.

Hangsúlyozta, fel kell készíteni a kisebb cégeket, hogy meg tudják állni a helyüket, ezért fontos a versenyhelyzet helyreállítása. Lobbizás helyett olyan gazdaságot szeretnénk, ahol a tehetség a döntő tényező a fiatalok és a vállalatok számára.

Kapitány István azt is elmondta, hogy változás lesz a turizmuson belül, jelenleg nincs államtitkári szinten képviselve, ezen szeretnének változtatni. A külgazdaságról elmondta, hogy Magyarország exportorientált gazdaság, fontos a beruházások vonzása, de minőségi változást szeretnének.

– Nem hatalmas összeszerelő üzemeket akarunk ide csábítani – hangsúlyozta, hozzátéve, szerinte az a beruházás jó, ami technológiát hoz, magyar beszállítókat vonz be és amelyekben a magyar tudás is hasznosul. Jelezte, hogy az európai piac meghatározó marad a magyar gazdaság számára.



Több lábon álló energiapolitika

Felülvizsgálják Paks II szerződésétKapitány István szerint több lábon álló energiabeszerzésben gondolkodnak, sajnálatosnak nevezte, hogy a beruházások nem érintették az energetika területét az elmúlt években. Hangsúlyozta, felül kell vizsgálni Paks II szerződését. Ezzel együtt elismerte, hogy a nukleáris energia fontos marad az energiamixben.

Problémának nevezte az energiaszegénységet Magyarországon, ezért megduplázzák a szociális tűzifa programot és csökkentik öt százalékra az áfát. Azt is jelezte, hogy a rendszerhasználati díjakat is szeretnék felülvizsgálni, hogy a magyar vállalatok olcsóbban jussanak energiához.