Kapitány István meghallgatása: maradnak a különadók, és kiderült néhány fontos részlet

Felül kell vizsgálni Paks II szerződését – mondta Kapitány István a parlamenti meghallgatásán. A miniszterjelölt ezzel együtt elismerte, hogy a nukleáris energia fontos marad az energiamixben - tudósított a Világgazdaság.
– Az elmúlt években a magyar gazdaság stagnált, nem azért, mert az emberek rosszul dolgoztak volna, hanem mert rosszul használta fel az előző gazdasági vezetés az erőforrásokat – mondta meghallgatásán Kapitány István, aki szerint a növekedés helyreállításának kulcsa a bizalom. – Azon dolgozunk folyamatosan, hogy ezeket a forrásokat a magyar közlekedés, energiaipar szolgálatába állítsuk – mondta az uniós források hazahozásáról, amelyekről úgy vélekedett, hogy nem engedi meg az ország, hogy ezekről lemondjon.
A gyárakat összeszerelőüzemnek nevezte a jelölt
A Világgazdaság tudósítása szerint jelezte: senki nem szeretné, hogy Magyarország összeszerelő üzemmé váljon. A probléma, hogy nagyon alacsony a magyar hozzáadott értéke ezeknek a gyáraknak. A Ganz Ábrahám gazdaságfejlesztési program fontos eleme az innováció Kapitány szerint. Észt és cseh példákat emlegetett, ahol képzési formákat, és start up-okat támogattak.
Hangsúlyozta, fel kell készíteni a kisebb cégeket, hogy meg tudják állni a helyüket, ezért fontos a versenyhelyzet helyreállítása. Lobbizás helyett olyan gazdaságot szeretnénk, ahol a tehetség a döntő tényező a fiatalok és a vállalatok számára.
Kapitány István azt is elmondta, hogy változás lesz a turizmuson belül, jelenleg nincs államtitkári szinten képviselve, ezen szeretnének változtatni. A külgazdaságról elmondta, hogy Magyarország exportorientált gazdaság, fontos a beruházások vonzása, de minőségi változást szeretnének.
– Nem hatalmas összeszerelő üzemeket akarunk ide csábítani – hangsúlyozta, hozzátéve, szerinte az a beruházás jó, ami technológiát hoz, magyar beszállítókat vonz be és amelyekben a magyar tudás is hasznosul. Jelezte, hogy az európai piac meghatározó marad a magyar gazdaság számára.
Több lábon álló energiapolitika
Felülvizsgálják Paks II szerződésétKapitány István szerint több lábon álló energiabeszerzésben gondolkodnak, sajnálatosnak nevezte, hogy a beruházások nem érintették az energetika területét az elmúlt években. Hangsúlyozta, felül kell vizsgálni Paks II szerződését. Ezzel együtt elismerte, hogy a nukleáris energia fontos marad az energiamixben.
Problémának nevezte az energiaszegénységet Magyarországon, ezért megduplázzák a szociális tűzifa programot és csökkentik öt százalékra az áfát. Azt is jelezte, hogy a rendszerhasználati díjakat is szeretnék felülvizsgálni, hogy a magyar vállalatok olcsóbban jussanak energiához.
Honnan lesz pénz a tervekhez?
Hogy honnan lesz mindenre pénz, arra úgy felelt Kapitány, hogy a korrupció megszüntetéséből. Úgy számolt, hogy 3000-4000 milliárd forintot tesz ki ez a pénz, ami részben a túlárazott szerződésekből kifolyt a magyar költségvetésből.
Hangsúlyozta, nem politikai elszigeteltségre van szükség az unióban. Fontosnak nevezte, hogy a szuverén magyar érdekeket képviselve az uniós forrásokat hazahozzák.
Szerinte több száz milliárd forinttal növeli az állam kiadásait a magas kockázati prémium. Az üzleti pályáján is megtanulta, hogy a helyi vállalatok adják a sikert, az ő feladatuk a magyar gazdaság érdekeit képviselni az EU-ban. Az a célja, hogy tudja Magyarország érdekét szolgálja azzal a tapasztalattal, amivel rendelkezik.
Kapitány István a kérdésekre válaszolva ismét a bizalom és a kiszámíthatóság fontosságát emelte ki. Úgy fogalmazott, hogy az ország is egyfajta brand, amelyben vagy bízik a vásárló, vagy sem. A miniszterjelölt szerint a bizalom a gazdaság egyik alapfeltétele, és ez minden kontinensen ugyanígy működik. De a fő cél ezért a kiszámíthatóság megteremtése. Kapitány arról is beszélt, hogy Magyarország legnagyobb erőforrása a magyar emberek képessége, vagyis a humán erőforrás.
A legfontosabb területek között említette, amelyeket első körben kezelni kell, a közlekedést, a lakhatást és az energetikát.
Hangsúlyozta, hogy a zöld energia és a digitális átállás kerülhet fókuszba, hogy Magyarország felkészüljön az új gazdasági korszakra.
Egyelőre maradnak a különadók és az árrésstopok
Beszélt a különadók pótlásáról is, ha szó esne a kivezetésükről. Jelezte: ebben az időszakban megmaradnak, de szerinte nemzetközi összehasonlítások alapján jóval több különadó terheli a nagyobb cégeket. Az árrésstop kapcsán úgy fogalmazott: akkor működik jól a piac, ha minél kevesebb a beavatkozás. Hozzátette ugyanakkor, hogy a folyamatosság elve alapján az árrésstop- és különadók kivezetésének most még nincs itt az ideje. Szerinte erre már csak azért sincs lehetőség egyelőre, mert „ez egy olyan gazdaság, ahol mindent titkosítottak”. Szerinte a többi európai országhoz képest is rengeteg ilyen szerződés van Magyarországon, ezeket alaposan meg kell vizsgálni és utána hoznak döntést. – Ez egy nagyon szomorú helyzet, ezt örököltük meg – fogalmazott Kapitány István.
A GDP-növekedés kapcsán azt mondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy hasznosan költsék el az uniós forrásokat. Úgy látja, a forint erősödése a magyar gazdaságba vetett bizalom erősödését mutatja.
Olcsó olaj kell Kapitány István szerint is
Kapitány István fontosnak tartja, hogy diverzifikálni kell a magyar energiaellátást, mindig a legolcsóbb, a legmegbízhatóbb és a legfenntarthatóbb forrást kell választani. Szerinte nem volt sikeres megoldás, hogy 65 százalékról 90 százalékra ment fel az orosz olaj aránya 2022 és 2025 között. – Ez nem azt jelenti, hogy Magyarország a több lábon álló, praktikus megoldást választotta volna – emelte ki.
Az orosz olajról azt mondta, semmiről nem szeretnének leválni, hanem opciókat szeretnénk kapni.
A jelölt arra is felhívta a figyelmet, miszerint nem az állam feladata, hogy a Mol tevékenységét bármilyen szinten is befolyás alá vonja, minden döntés a tulajdonosoké és részvényeseké. A magyar olajtársaság szerinte egy jelentős, jólműködő regionális energiavállalat, a céljuk pedig, hogy ez továbbra is így legyen. Úgy vélte Kapitány, hogy hatékonyan fognak tudni együttműködni. Paks II kapcsán pedig azt mondta, hogy szeretnék látni a szerződéseket, túl sok információjuk nincsen.