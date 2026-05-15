A vállalkozók már most számolnak: ez jöhet az új katával

A kata adózási forma 2013. január 1-jén lépett hatályba Magyarországon. Célja az volt, hogy egyszerű és kiszámítható adózást adjon, csökkentse a feketegazdaságot, támogassa az önfoglalkoztatókat és mikrovállalkozásokat, kiváltsa a bonyolult járulék- és társaságiadó-rendszert kis szereplőknél - olvasható a Magyar Nemzet cikkében.

A kata adózási forma a fodrászokat is érintette/Fotó: Pexels

Bevezetése után átalakult a kata

A klasszikus kata lényege az volt, hogy havi fix összeg (jellemzően 50 ezer Ft, később választhatóan 75 ezer Ft) befizetésével sok más adó és járulék kiváltható volt.

A régi, széles körben használható kata-rendszert a 2022-es kata-törvény módosítás során alakították át. Formálisan nem teljesen szüntették meg, hanem szűkítették a használhatóságát, ennek egyik fő oka a bújtatott foglalkoztatás kiszűrése volt. A kata adózási formát eredetileg például fodrászoknak, taxisoknak, mikrovállalkozóknak szánták, azonban a munkaadók egy része számolni kezdett, és rájöttek, hogy egy bizonyos bérszint felett sokkal jobban járnak, ha a dolgozókat ráveszik, hogy indítsanak kisvállalkozási formát a munkaviszony helyett, és számlázzanak volt munkaadójuknak. Könnyen kiszámítható, hogy mekkora az a bér, ahol már megéri ez az egyébként törvénytelen váltás.

Sok volt a visszaélés

A lehetőséggel sok munkaadó vissza is élt, az alkalmazottak sokszor nem is választhattak:

vagy vállalkozóként dolgoznak

vagy nem kapják meg az állást.

Az így kényszervállalkozóvá válók sokkal rosszabb helyzetbe kerültek például a nyugdíjat vagy a fizetett éves szabadságot illetően, az államot pedig jelentős kár érte a be nem fizetett adók és járulékok miatt.

Ennek kiküszöbölésére találták ki azt az új szabályt, mely szerint egy kifizetőnek maximum hárommillió forint összegben számlázhat egy vállalkozó évente. Ez havi 250 ezer forintot jelent, ami, ahogy a számítás is mutatta, nagyjából az a határ, ahol még nem túl nagy az eltérés a két forma között, a munkaadónak nem érdemes az illegális útra lépnie. Ha mégis nagyobb az összeg, negyvenszázalékos különadót kell majd fizetni rá, ráadásul ezt a megbízónak, azaz a számla befogadójának kell megtennie.