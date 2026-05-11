Elképesztő olajötlettel állt elő Trump, mindenki csak pislogni tud – ízig-vérig katonai játszma kezdődhet

Négy éven belül immár másodszor szabadít fel az amerikai kormányzat kőolajat a stratégiai tartalékból, hogy mérsékelje az olajárak emelkedését és segítsen stabilizálni az ellátását. A döntésnek – miként megírtuk –, külön színezetet ad, az amerikai tartalékból felszabaduló mennyiség legnagyobb vásárlói közé Európa lépett. Az idei évben 172 millió hordónyi olaj kerül piacra az SPR-ből, ami része annak a 400 millió hordós globális sürgősségi készletfelszabadításnak, amelyet a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinál. Most Donald Trump és kormánya szokatlan, de releváns ötlettel állt elő: a katonai bázisok területén kitermelt kőolajjal gyorsabbá válhat az SPR visszatöltése.

Donald Trump és kormánya az amerikai katonai bázisok alatti területről termelne ki olajat

Katonai bázisok alatti területen is fúrnának

A Bloombergnek egy, bizalmas információkat ismerő forrás azt mondta, hogy az egyik lehetséges megoldás az lehet, hogy az Egyesült Államok katonai bázisai vagy más,

a hadügyhöz tartozó területek alatt található olajkészleteket kezdik el kitermelni az SPR feltöltése érdekében.

Donald Trump amerikai elnök még a második elnöki ciklusának kezdete előtt ígéretet tett arra, hogy teljesen feltölti az amerikai tartalékokat. Ez az ígéret most még relevánsabb a geopolitikai feszültségek árnyékában. Ám az SPR készletszintje most némileg megcsappant: május 1-jére 392 millió hordóra csökkent. Ez ugyan magasabb a Joe Biden elnöksége idején, 2023 júniusában mért 347 millió hordós mélypontnál, de továbbra is a stratégiai tartalék legalacsonyabb szintjei közé tartozik az 1980-as évek óta.

Az idei készletfelszabadítások során az amerikai kormányzat úgy állapodott meg, hogy a kivont 172 millió hordónál nagyobb mennyiséget, mintegy 200 millió hordót pótol vissza a következő egy évben – vagyis 20 százalékkal többet, mint amennyit most kiengednek.

A Trump-adminisztráció nemcsak csereügyletek formájában próbálja kezelni a készletcsökkenést – amelyek során az olajvállalatoknak később olajkamattal együtt kell visszaszolgáltatniuk a kölcsönzött nyersolajat –, hanem új, kreatív megoldásokat is mérlegel az SPR feltöltésére. Ezek közé tartozik az is, hogy katonai területeken kitermelt kőolajjal töltsék fel a tartalékokat.

Az elképzelés egyik nagy előnye az lenne a kormányzat számára, hogy az így kitermelt nyersolaj közvetlenül állami tulajdonba kerülne, anélkül hogy magáncégektől kellene megvásárolni.

Ráadásul a katonai bázisok alatti olajkitermelés nem példa nélküli az Egyesült Államokban. Louisiana államban például évtizedek óta engedélyezett az olajfúrás a Bossier Citytől keletre található Barksdale légibázison. 2025 szeptemberében a Belügyminisztérium alá tartozó Bureau of Land Management (BLM), vagyis a szövetségi közterületek kezeléséért felelős állami szerv két, összesen 1922 hektáros területet értékesített a Barksdale légibázison belül.

2025 szeptemberében a Trump-adminisztráció eladta az olaj- és gázfúrási jogokat a louisianai Barksdale légibázison található közel 2000 hektáros földterületen, amely az Egyesült Államok két B-52-es bombázókat állomásozó légibázisának egyike.

