Kiderült, hová utaznak idén nyáron belföldön a magyarok

Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással: míg a tavaszi hónapokban a kedvelt úti célok között a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést – jelezte legfrissebb összesítésére hivatkozva a Szallas.hu.
Így alakultak tavasszal a kedvelt úti célok
A tavaszi időszakban a belföldi utazók első számú kedvence a főváros volt, amelyet Eger és Pécs követett a népszerűségi listán.
A top tízbe emellett
- Szeged,
- Siófok,
- Gyula,
- Miskolc,
- Nyíregyháza,
- Hajdúszoboszló
- és Balatonfüred tudott bekerülni.
A tavaszi utazások során a magyarok harmada hotelt választott, míg az apartmanok 27, a vendégházak 22, a panziók pedig 13 százalékos részesedést értek el.
Erre a szezonra a rövid, 1-2 éjszakás villámlátogatások voltak a jellemzőek, amelyek a foglalások nyolcvan százalékát tették ki.
A tavaszi utak pénztárcabarát jellegét mutatja, hogy a kosárértékek közel kétharmada nem haladta meg a 70 ezer forintot, és mindössze a foglalások 8 százalékánál költöttek 170 ezer forint feletti összeget.
A turisztikai piac motorja továbbra is a SZÉP-kártya: a Szallas.hu eddigi idei online fizetései összértékének több mint 26 százalékát annak felhasználásával egyenlítették ki. Ez az arány még a hó végéig tovább nőhet, hiszen május 31-éig tudják felhasználni levonás nélkül a 2024-ben utalt összegeket a kártyatulajdonosok – mutatott rá Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője, utalva a közelgő határidő élénkítő hatására.
Nyárra átrendeződés jött
A nyári szünet közeledtével – amely a szokásosnál egy héttel később, június 22-én indul – a Balaton és a fürdővárosok alaposan átírják a rangsort. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az élre, a dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el.
Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A végleges sorrend azonban még változhat.
Az elmúlt évek mintájára idén is erős trend az utolsó pillanatos foglalás. Ez azt jelenti, hogy a vendégek kivárnak, és az utazás előtti napokban vagy az utazást megelőző héten foglalják le a szállásukat
– magyarázta Kelemen Lili.
A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik: a foglalások közel negyede, 22 százaléknyi, már öt, hat vagy ennél is több éjszakás, klasszikus nyaralásra szól. A legnépszerűbb etapnak – 25 százalékos részesedéssel – a három éjszaka számít, míg a kétgyermekes vagy rövidebb turnusokat tervezők közül 22 százalék a két-, 19 százalék pedig a négy éjszakás pihenést választotta.
Az egy éjszakás, átutazó jellegű üdülés nyári előfoglalások során kevésbé jellemző, mindössze 12 százalékot tesz ki. Kelemen Lili szerint ugyanakkor a szezonhoz érve és abban előrehaladva a tartózkodási idő aránya még módosulhat, a last minute foglalások felfutásával várhatóan nőni fog a rövidebb tartózkodások súlya. A szállástípusok terén a nyári hónapokra az apartmanok iránt a legnagyobb a kereslet, amelyet a vendégházak és a hotelek követnek.
Ennyit költünk nyáron belföldön
A hosszabb időtartam a költéseken is megmutatkozik:
a nyári foglalások negyede, 25 százaléka legfeljebb 70 ezer forintba kerül, míg a többség, pontosan a tervezett utak 40 százaléka a 70 és 170 ezer forint közötti sávba esik. A 170 ezer forint feletti, magasabb kosárértékek aránya eléri a 34 százalékot.
A szakértő szerint a hotelek és a magánszálláshelyek közötti olló a főszezonhoz közeledve zárulni fog. Ennek egyrészt a non-hotel kínálat fogyása az oka, másrészt a foglalási dinamika sajátosságai.
Előre jellemzően inkább a családosok, esetleg nagyobb létszámú társaságok foglalnak, akik egy konkrét szálláshelyhez kötik a nyaralást, a párok viszont általában rugalmasabbak, nagyobb a hajlandóság náluk, hogy hotelszoba foglalást illetően – tette hozzá a Szallas.hu sajtószóvivője.