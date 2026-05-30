Kiderült, hová utaznak idén nyáron belföldön a magyarok

Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással: míg a tavaszi hónapokban a kedvelt úti célok között a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést – jelezte legfrissebb összesítésére hivatkozva a Szallas.hu.

Így alakultak tavasszal a kedvelt úti célok

A tavaszi időszakban a belföldi utazók első számú kedvence a főváros volt, amelyet Eger és Pécs követett a népszerűségi listán.

A top tízbe emellett

Szeged,

Siófok,

Gyula,

Miskolc,

Nyíregyháza,

Hajdúszoboszló

és Balatonfüred tudott bekerülni.

A tavaszi utazások során a magyarok harmada hotelt választott, míg az apartmanok 27, a vendégházak 22, a panziók pedig 13 százalékos részesedést értek el.

Erre a szezonra a rövid, 1-2 éjszakás villámlátogatások voltak a jellemzőek, amelyek a foglalások nyolcvan százalékát tették ki.

A tavaszi utak pénztárcabarát jellegét mutatja, hogy a kosárértékek közel kétharmada nem haladta meg a 70 ezer forintot, és mindössze a foglalások 8 százalékánál költöttek 170 ezer forint feletti összeget.

A turisztikai piac motorja továbbra is a SZÉP-kártya: a Szallas.hu eddigi idei online fizetései összértékének több mint 26 százalékát annak felhasználásával egyenlítették ki. Ez az arány még a hó végéig tovább nőhet, hiszen május 31-éig tudják felhasználni levonás nélkül a 2024-ben utalt összegeket a kártyatulajdonosok – mutatott rá Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője, utalva a közelgő határidő élénkítő hatására.

Nyárra átrendeződés jött

A nyári szünet közeledtével – amely a szokásosnál egy héttel később, június 22-én indul – a Balaton és a fürdővárosok alaposan átírják a rangsort. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az élre, a dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el.

Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A végleges sorrend azonban még változhat.

Az elmúlt évek mintájára idén is erős trend az utolsó pillanatos foglalás. Ez azt jelenti, hogy a vendégek kivárnak, és az utazás előtti napokban vagy az utazást megelőző héten foglalják le a szállásukat

– magyarázta Kelemen Lili.