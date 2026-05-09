Megjött a letaglózó jelentés: áprilisban összeomlott a kerozinexport – ennyit a repülős nyaralásról?

Áprilisban szezonális mélypontra esett a tengeri úton szállított globális repülőgép-üzemanyag export mennyisége, mivel az olajszállítmányok és késztermékek továbbra is a Közel-Keleten rekedtek, az ázsiai finomítók pedig a csökkenő kőolajkínálat miatt visszafogták termelésüket – derül ki a Vortexa energiapiaci elemzőcég friss jelentéséből. Ez megerősíti azokat a várakozásokat, ami szerint az európai repülőtereken már nyáron időszakos hiányok léphetnek fel kerozinból – a témával kapcsolatos előzményeket ebben a cikkünkben olvashatja –, és bár az Egyesült Államokat saját termelése révén kevésbé érintett a problémával, az olajtermékek ára ott is emelkedik.

Tíz éve nem látott mélypontra zuhant az áprilisi kerozinexport a Vortexa adatai szerint

Kevés híján összeomlott áprilisban a kerozinexport

A Vortexa megállapítása szerint a repülőgép-üzemanyag exportjának összeomlása – amely a jelenlegi ellátási sokk leginkább érintett terméke – a kedvezőtlen adatok mellett nem érte váratlanul a piacot. Az előzmények ugyanis nyilvánvalók az iráni háború árnyékába: a Közel-Keletről származó olajszállítmányok nem tudnak áthaladni a Hormuzi-szoroson. Eközben az ázsiai finomítók csökkentették exportjukat

a visszavágott feldolgozási kapacitás, valamint

a hazai piacok ellátásának előnyben részesítése miatt.

Délkelet-Ázsia a világ leginkább kitett része a közel-keleti termelésű olajnak.

A fent említett okok miatt Északkelet-Ázsia és India nyugati partvidékére tekintve azt látni, hogy drasztikusan visszaesett a repülőgépüzemanyag-kínálat,

ami annyira megszorította a globális piacot, hogy kormányzati tisztviselők és légitársasági vezetők már néhány héten belüli régiós üzemanyaghiányról kezdtek beszélni.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója április közepén arra figyelmeztetett, hogy Európának „nagyjából hat hétre elegendő” repülőgép-üzemanyag-készlete maradhatott.

Májusban és júniusban ismét emelkedhet az export

Ugyanakkor van legalább részben pozitívnak tekinthető fejlemény is, ami miatt ugyan a reptereke szánt üzemanyagok nem lesznek olcsóbbak, de legalább a finomítók jól járhatnak.

A Vortexa szerint az áprilisi globális visszaesést követően májusban és júniusban ismét emelkedhet az export, mivel néhány ázsiai ország és finomító a magas árrések miatt növelheti kivitelét

– idézi az Oilprice portál Ivan Mathews kommentárját, a vállalat ázsiai-csendes-óceáni térségért felelős elemzési vezetője.