Megjött a letaglózó jelentés: áprilisban összeomlott a kerozinexport – ennyit a repülős nyaralásról?

A világ tengeri úton exportált repülőgép-üzemanyag (a dugattyúmotoros gépekbe való benzin) és kerozinkivitele áprilisban napi 1,1 millió hordóra zuhant, ami 630 ezer hordóval alacsonyabb az egy évvel korábbi szintnél. A Vortexa technológiai kereskedelmi szállításkövető adatai szerint ez egyben a 2016 és 2025 közötti tízéves időszak legalacsonyabb szezonális értéke is. A várható kerozinhiány és árának emelkedése egyre fenyegetőbb árnyékot vet a közelgő nyaralási szezonra.
Áprilisban szezonális mélypontra esett a tengeri úton szállított globális repülőgép-üzemanyag export mennyisége, mivel az olajszállítmányok és késztermékek továbbra is a Közel-Keleten rekedtek, az ázsiai finomítók pedig a csökkenő kőolajkínálat miatt visszafogták termelésüket – derül ki a Vortexa energiapiaci elemzőcég friss jelentéséből. Ez megerősíti azokat a várakozásokat, ami szerint az európai repülőtereken már nyáron időszakos hiányok léphetnek fel kerozinból – a témával kapcsolatos előzményeket ebben a cikkünkben olvashatja –, és bár az Egyesült Államokat saját termelése révén kevésbé érintett a problémával, az olajtermékek ára ott is emelkedik.

Tíz éve nem látott mélypontra zuhant az áprilisi kerozinexport a Vortexa adatai szerint (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Kevés híján összeomlott áprilisban a kerozinexport

A Vortexa megállapítása szerint a repülőgép-üzemanyag exportjának összeomlása – amely a jelenlegi ellátási sokk leginkább érintett terméke – a kedvezőtlen adatok mellett nem érte váratlanul a piacot. Az előzmények ugyanis nyilvánvalók az iráni háború árnyékába: a Közel-Keletről származó olajszállítmányok nem tudnak áthaladni a Hormuzi-szoroson. Eközben az ázsiai finomítók csökkentették exportjukat 

  • a visszavágott feldolgozási kapacitás, valamint 
  • a hazai piacok ellátásának előnyben részesítése miatt. 

Délkelet-Ázsia a világ leginkább kitett része a közel-keleti termelésű olajnak.

A fent említett okok miatt Északkelet-Ázsia és India nyugati partvidékére tekintve azt látni, hogy drasztikusan visszaesett a repülőgépüzemanyag-kínálat,

ami annyira megszorította a globális piacot, hogy kormányzati tisztviselők és légitársasági vezetők már néhány héten belüli régiós üzemanyaghiányról kezdtek beszélni.

Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója április közepén arra figyelmeztetett, hogy Európának „nagyjából hat hétre elegendő” repülőgép-üzemanyag-készlete maradhatott. 

Májusban és júniusban ismét emelkedhet az export

Ugyanakkor van legalább részben pozitívnak tekinthető fejlemény is, ami miatt ugyan a reptereke szánt üzemanyagok nem lesznek olcsóbbak, de legalább a finomítók jól járhatnak.

A Vortexa szerint az áprilisi globális visszaesést követően májusban és júniusban ismét emelkedhet az export, mivel néhány ázsiai ország és finomító a magas árrések miatt növelheti kivitelét 

– idézi az Oilprice portál Ivan Mathews kommentárját, a vállalat ázsiai-csendes-óceáni térségért felelős elemzési vezetője.

Mathews szerint Északkelet-Ázsia exportjának élénkülését elsősorban Dél-Korea vezetheti, ahol a finomítók növelhetik kihasználtságukat, mivel az országba érkező nyersolaj-szállítmányok májusban várhatóan visszatérnek a háború előtti szintek mintegy 80 százalékára.

Az elemző hozzátette: az ázsiai repülőgépüzemanyag-kínálat májusra várt növekedése arbitrázs jellegű szállításokat indíthat el az Egyesült Államok nyugati partvidéke és Északnyugat-Európa felé (azaz a kereskedők a különböző piacokon egyidőben fennálló árkülönbségeket használhatják ki, ami motiválja őket a szállításokra).

Bár az ázsiai kínálat bővülése mérsékelt javulást hozhat a globális exportban a következő hónapokban, az onnan érkező többletszállítmányok rövid távon várhatóan nem lesznek képesek teljes mértékben ellensúlyozni a Közel-Keletről kieső mennyiségeket 

– hangsúlyozta Mathews.

Az elemző szerint amíg a tengeri szállítási útvonalak nem normalizálódnak, a repülőgép-üzemanyag és a kerozin finomítói árrése várhatóan magasabb marad más finomított termékekéhez képest, ami arra ösztönzi a finomítókat, hogy lehetőség szerint maximalizálják a repülőgép-üzemanyag kihozatalát.

Májusban és júniusban nőhet a kerozinexport, de az ellátási válság ettől nem fog megszünni
Fotó: Unsplash

Érintheti a magyarok nyaralási terveit is a kerozoinválság

A gazdasági vonatkozású, elsősorban az ellátási láncokat és az árakat érintő kérdéseken, valamint a májusra várt kedvezőbb adatokon túlmenően érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a kerozinválság hamarosan nem pusztán elvont, a gazdasági témájú rovatokban tárgyalt problémát, hanem - a mostani jelek szerint – nagyon is kézzelfogható tapasztalatot jelenthet a nyaralni, vagy akár üzleti útra repülővel indulóknak. 

A repülőgépekbe való üzemanyag ára az elérhetőségének korlátai miatt minden várakozás szerint a jelenlegi szintjénél is magasabb szintre fog emelkedni. A kialakult helyzetre a légitársaságok a jegyárak várható emelése mellett járattörlésekkel, összevonásokkal reagálnak, és ahogy megírtuk, iparági kommentárok szerint a csődök is reális forgatókönyvnek tűnnek. Minderre lényegében minden európai országban, így Magyarországon is érdemes készülni az utazóknak és a pihenni vágyóknak nyaralási terveik összeállításakor.

Miként ebben az összeállításunkban bemutattuk, Európának kevés egyszerű lehetősége marad arra, hogy pótolja a Közel-Keletről érkező repülőgépüzemanyag-szállítmányokat. Miközben az ázsiai piacok kelet felé szívják el a rakományokat, és az exportkorlátozások is szűkítik az üzemanyag kínálatot, a pótlás miatti figyelem egyre inkább az Atlanti-óceáni térségre – különösen a Mexikói-öböl partvidékére és Nyugat-Afrikára – terelődik. A rendelkezésre álló mennyiségek azonban várhatóan nem lesznek elegendők a kieső volumen teljes pótlására. 

Egyre biztosabban kijelenthető: a kerozinhiány és megoldása is egyre kevésbé logisztikai, inkább egyre markánsabban geopolitikai kérdés.

 

