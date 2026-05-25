Orbán Viktor személyesen tette közzé a nyílt levelet Orbán Anitához!

Lemondott Lázár János

Megszólalt a Mol a légi közlekedésről – kiderült, meddig lesz kerozin

A nyári szabadságok előtt tömegek figyelik az európai kerozinellátásról szóló híreket, és azt, miként érinti ez hazánkat. A sajtóban megjelent, a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekkel kapcsolatban a Mol szükségesnek tartotta jelezni, mi a helyzet jelenleg.
A vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozinmennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra nem kell számítani – közölte a MOL. A vállalat feltehetőleg a HungaroControl vezérigazgatójának hétvégi interjújára reagált, amelyben azt mondta, van bizonytalanság az európai kerozinellátásban, 20 százalék hiányozni fog a szokásos mennyiségből. 

A kerozinhiány a magyar ellátást nem érinti, közölte a MOL/Fotó: Unsplash

A Mol közleménye szerint az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, ami kiszámítható alapot biztosít a régió számára. Ezen túlmenően a Mol finomítói és logisztikai rendszerei megfelelő kapacitással működnek, így a vállalat képes kezelni a piaci kihívásokat és az esetleges nemzetközi ellátási nehézségeket – írják.

Azt is hangsúlyozták, hogy a Mol folyamatosan kapcsolatban áll a partnereivel, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatások továbbra is megbízhatóan működjenek. 

Európában több kerozin-forgatókönyv készül

Ahogy korábbi cikkünkben megírtuk, Európában készülnek a vészforgatókönyvek is, arra az esetre ha fennakadások lennének. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) is drámai csökkenésről számolt be, Európa kerozinimportja a Közel-Keletről áprilisban napi 330 000 hordóról mindössze napi 60 000 hordóra esett vissza. Bár az Egyesült Államokból és Nigériából további szállítmányok érkeznek, az IEA úgy véli, hogy ez még nem elég a hiány teljes kompenzálására.

 

