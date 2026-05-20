Lépések jöhetnek az EU-ban a repülőgép-üzemanyagok biztosításáért, csak azt titkolják, mik

Az EU továbbra is figyelemmel kíséri az olajpiaci helyzetet, és összehangolt válaszlépéseket készít elő a repülőgép-üzemanyag ellátásának biztosítására – áll az OCG legutóbbi üléséről kiadott összefoglalóban. A testület szerint jelenleg az Európai Unióban nincs üzemanyaghiány, ugyanakkor regionális ellátási korlátok alakulhatnak ki a következő hetekben, amennyiben a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások akadályoztatása továbbra is fennáll. A legnagyobb aggodalom továbbra is a repülőgép-üzemanyag (kerozin) ellátását érinti.
Van EU-s tartalék kerozinból is
A csoport áttekintette az EU kilátásait, valamint az uniós szintű összehangolt fellépés lehetőségeit arra az esetre, ha a helyzet júniusban is fennmaradna. Bár szükség esetén az EU stratégiai vésztartalékai felszabadíthatók, az OCG szakértői hangsúlyozták:
amennyiben a válsághelyzet tartósnak bizonyul, a készletek felhasználását üzemanyag-megtakarítási intézkedésekkel kell párosítani annak érdekében, hogy a tartalékok hosszabb ideig és hatékonyabban legyenek kezelhetők.
Az Európai Bizottság nemrég iránymutatást adott ki a légi közlekedési ágazat számára, amely többek között a résidőkre (slotokra) vonatkozó szabályozási rugalmasságot tisztázza, valamint bemutatta az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének (EASA) biztonsági tájékoztatóját a „Jet A” típusú repülőgép-üzemanyag európai biztonságos használatáról.
Kérdés, mire lesz mindez elég a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss olajpiaci jelentésének tükrében. A jelentés szerint a globális olajtartalékok csökkennek, miközben az Atlanti-medence térségéből érkező import a vártnál nagyobb mértékben nőtt, azonban ez továbbra sem ellensúlyozza a Perzsa-öböl térségéből kieső szállításokat.
Az OCG válaszai egyelőre főként arról szólnak, hogy a csoport „a jövőben is rendszeresen és gyakori időközönként ülésezik annak érdekében, hogy összehangolt választ tudjon adni az EU repülőgépüzemanyag-ellátását érintő fejleményekre”. Az EU pedig szükség esetén koordinált intézkedéseket támogat. Kérdés persze itt is ezek elégséges volta, mivel bár a jelenlegi állásfoglalások szerint az európai nyaralási szezont alapvetően felborító reptéri kerozinhiányra nem kell számítani, az időszakos vagy regionális hiány az áremelkedés mellett reális forgatókönyv.
Több lábra állt az EU-s repülőgépüzemanyag-import
Az mindenképpen adhat némi biztonságérzetet a nyaralásukat tervezőknek, hogy egyelőre úgy tűnik, az EU ért el sikereket a repülőgép-üzemanyag importszerkezetének átalakításában úgy, hogy a beszerzési forrásokat kibővítette. Az EU korábban kerozinszükségletének mintegy 30-40 százalékát importból fedezte, amelynek fele a Közel-Keletről érkezett.
A Hormuzi-szoros blokádja miatt kieső mennyiséget az EU-s tagállamok és a légitársaságok gyors alternatív beszerzési forrásokkal pótolták. Így megugrott a kerozinimport az Amerikai Egyesült Államokból, Nyugat-Afrikából (főként Nigériából) és Norvégiából is. Emellett az Európai Bizottság engedélyezte az amerikai szabványú repülőgép-üzemanyag használatát az európai járatokon a kínálat gyors bővítése érdekében.
Az importszabályok mellett az európai finomítókban kapacitásokat csoportosították át a kerozintermelésre, amivel ugyan más származékok előállítása háttérbe szorul, de a kerozinellátás ilyen módon való támogatása segíti azt, hogy a nyaralási szezon nagyjából a várakozások szerinti gazdasági teljesítményt hozza (ennek elmaradása, a turizmus megborulása ugyanis sokkal mélyebb és költségesebb következményekkel járhat).
Érdemes arra is figyelni, hogy míg a légitársaságok korábban a jegyárak emelkedését és járattörléseket vetítettek előre, addig május közepére számos jelentősnek tekinthető európai légi cégnek enyhült a válságot valószínűsítő kommunikációja. Miként megírtuk, bár vészhelyzeti terve is van, de a Ryanair alapvetően nyugodtan kezdi a nyári szezont, azt állítva, hogy szükségleteik 80 százalékát előre levédték. Más légitársaságok (például a korábban járatokat törlő KLM) szintén kezelték az ellátási kockázatokat, így a Politico szerint a nyári főszezon ellátásbiztonsági szempontból stabilnak tekinthető.
Ugyanakkor érdemes megemlíteni: míg a fizikai hiányt sikerült elhárítani, a háború gazdasági hatásait az utasok közvetlenül megérzik. Ezt a következő főbb megállapítások mutatják:
- a háború kitörése után a kerozin világpiaci ára Európában átmenetileg csaknem megduplázódott, s mivel az alternatív szállítási útvonalak hosszabbak és költségesebbek, a magasabb üzemanyagárak miatt a repülőjegyek árai elkerülhetetlenül emelkednek a nyári és őszi időszakban;
- a fogyasztói bizonytalanság miatt az európai utasok a szokásosnál később foglalják le nyaralásaikat, ami némileg mérsékeli a keresletet.
Az utasok fogyasztói magatartásnak változásai pedig óhatatlanul hatással lesznek a turisztikai ágazat nyári teljesítményére is, még ha olyan jellegű beszakadástól nem is kell tartani, mint az a Covid-19 világjárvány idején történt.