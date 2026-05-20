Lépések jöhetnek az EU-ban a repülőgép-üzemanyagok biztosításáért, csak azt titkolják, mik

Az EU továbbra is figyelemmel kíséri az olajpiaci helyzetet, és összehangolt válaszlépéseket készít elő a repülőgép-üzemanyag ellátásának biztosítására – áll az OCG legutóbbi üléséről kiadott összefoglalóban. A testület szerint jelenleg az Európai Unióban nincs üzemanyaghiány, ugyanakkor regionális ellátási korlátok alakulhatnak ki a következő hetekben, amennyiben a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállítások akadályoztatása továbbra is fennáll. A legnagyobb aggodalom továbbra is a repülőgép-üzemanyag (kerozin) ellátását érinti.

A magas kerozinárakra válaszul a Lufthansa járattörlésekkel válaszolt

Van EU-s tartalék kerozinból is

A csoport áttekintette az EU kilátásait, valamint az uniós szintű összehangolt fellépés lehetőségeit arra az esetre, ha a helyzet júniusban is fennmaradna. Bár szükség esetén az EU stratégiai vésztartalékai felszabadíthatók, az OCG szakértői hangsúlyozták:

amennyiben a válsághelyzet tartósnak bizonyul, a készletek felhasználását üzemanyag-megtakarítási intézkedésekkel kell párosítani annak érdekében, hogy a tartalékok hosszabb ideig és hatékonyabban legyenek kezelhetők.

Az Európai Bizottság nemrég iránymutatást adott ki a légi közlekedési ágazat számára, amely többek között a résidőkre (slotokra) vonatkozó szabályozási rugalmasságot tisztázza, valamint bemutatta az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének (EASA) biztonsági tájékoztatóját a „Jet A” típusú repülőgép-üzemanyag európai biztonságos használatáról.

Kérdés, mire lesz mindez elég a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss olajpiaci jelentésének tükrében. A jelentés szerint a globális olajtartalékok csökkennek, miközben az Atlanti-medence térségéből érkező import a vártnál nagyobb mértékben nőtt, azonban ez továbbra sem ellensúlyozza a Perzsa-öböl térségéből kieső szállításokat.

Az OCG válaszai egyelőre főként arról szólnak, hogy a csoport „a jövőben is rendszeresen és gyakori időközönként ülésezik annak érdekében, hogy összehangolt választ tudjon adni az EU repülőgépüzemanyag-ellátását érintő fejleményekre”. Az EU pedig szükség esetén koordinált intézkedéseket támogat. Kérdés persze itt is ezek elégséges volta, mivel bár a jelenlegi állásfoglalások szerint az európai nyaralási szezont alapvetően felborító reptéri kerozinhiányra nem kell számítani, az időszakos vagy regionális hiány az áremelkedés mellett reális forgatókönyv.