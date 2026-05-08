Veszélyes készételeket hív vissza polcairól az egyik áruházlánc; ha ilyen terméket vásárolt, ne egyen belőle!

A Penny-Market Kft. PENNY TO GO készételek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékek mikrobiológiai nem megfelelősége miatt – közölte pénteken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A közleményben kiemelték, a Penny A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A megtett intézkedéseket az NKFH nyomonköveti.
Az érintett készételek adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye
- Kiszerelés: 330g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.Termék megnevezése:
Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával
- Kiszerelés: 330g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
- Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.
- Magyar forgalmazó: Penny
- Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség
Tájékoztató jellegű kép a termékről:
A hatóság kéri a vásárlókat, hogy
amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!