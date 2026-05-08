Veszélyes készételeket hív vissza polcairól az egyik áruházlánc; ha ilyen terméket vásárolt, ne egyen belőle!

A Penny-Market Kft. PENNY TO GO készételek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékek mikrobiológiai nem megfelelősége miatt – közölte pénteken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A közleményben kiemelték, a Penny A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A megtett intézkedéseket az NKFH nyomonköveti.

Az érintett készételek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye

Kiszerelés: 330g

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.Termék megnevezése:

Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával

Kiszerelés: 330g

Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.

Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.

Magyar forgalmazó: Penny

Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség

Brassói aprópecsenye és csirkepaprikás orsótésztával: ezeket a termékeket hívta vissza a polcairól a Penny/Fotó: NKFH

A hatóság kéri a vásárlókat, hogy