Veszélyes készételeket hív vissza polcairól az egyik áruházlánc; ha ilyen terméket vásárolt, ne egyen belőle!

Kórokozóval szennyezett készételeket hív vissza polcairól a Penny Market. Penny-Market Kft. A fogyasztóvédelmi hatóság közlése szerint az áruházlánc kétféle készétel visszahívását kezdeményezte. A hatóság felhívja a figyelmet, hogy aki esetleg vásárolt az érintett termékekből, semmiképpen ne fogyassza el azokat.
A Penny-Market Kft. PENNY TO GO készételek fogyasztói visszahívását kezdeményezte, a termékek mikrobiológiai nem megfelelősége miatt – közölte pénteken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). A közleményben kiemelték, a Penny A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A megtett intézkedéseket az NKFH nyomonköveti.

Készételeket hív vissza polcairól a Penny Market (képünk illusztráció)/Fotó: ANDRAPETI

Az érintett készételek adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: PENNY TO GO brassói aprópecsenye

  • Kiszerelés: 330g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09. 

Termék megnevezése: PENNY TO GO csirkepaprikás orsótésztával

  • Kiszerelés: 330g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.05.09.
  • Gyártó: Thallo-Food Élelmiszeripari Kft.
  • Magyar forgalmazó: Penny
  • Termékvisszahívás oka: Mikrobiológiai nem megfelelőség

Tájékoztató jellegű kép a termékről:

Brassói aprópecsenye és csirkepaprikás orsótésztával: ezeket a termékeket hívta vissza a polcairól a Penny/Fotó: NKFH

A hatóság kéri a vásárlókat, hogy 

amennyiben a fenti tételazonosító adatokkal rendelkező termékből vásároltak és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!

 

