Készpénz-korlátozás jöhet 2027-től

2027. július 10-től az Európai Unió 27 tagállamában életbe lép az Anti-Money Laundering Regulation (AMLR – Regulation (EU) 2024/1624), amely egységes, közvetlenül alkalmazandó szabályokat vezet be a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem jegyében. A rendelet leginkább vitatott eleme a 80 cikkely szerinti uniós szintű készpénzfizetési plafon: kereskedelmi vagy szakmai minőségben eljáró felek 10 ezer euró feletti készpénzes fizetést nem fogadhatnak el, és maguk sem teljesíthetnek ilyen módon – akár egyetlen, akár több, látszólag összekapcsolt műveletről van szó. A 3000 euró feletti készpénzes tranzakcióknál pedig kötelezővé válik az ügyfél-átvilágítás (CDD). A hivatalos narratíva szerint ez a lépés szükséges a korábbi tagállami különbségek felszámolására és a pénzmosás kockázatainak csökkentésére. Ám a rendelet bevezetése egybeesik az Európai Központi Bank (ECB) digitális euró pilotprojektjének elindításával (2027 második fele), és együttesen egy olyan rendszer felé mutatnak, ahol a készpénz – a pénzügyi magánélet utolsó anonim bástyája – drasztikusan háttérbe szorul, miközben minden jelentős tranzakció központilag nyomon követhetővé válik.
A cél a készpénz marginalizálása
A szabályozás nem tiltja a készpénzt teljesen, de gyakorlatilag ellehetetleníti a nagyobb értékű, legális üzleti ügyleteket (autókereskedelem, ingatlan, luxuscikkek, építőipar). A „splitting” (fizetésfelosztás) explicit tiltása pedig azt jelenti, hogy a szabályozók nem bíznak az állampolgárok és vállalkozások jóhiszeműségében. Ez a megközelítés egyértelműen a pénzügyi centralizáció irányába tolja a rendszert: a decentralizált, készpénzalapú tranzakciók helyét átveszik a banki, kártyás és digitális fizetések, amelyek teljes audit-traillel rendelkeznek.
Kritikusok szerint ez nem csupán adminisztratív egyszerűsítés, hanem stratégiai hatalomkoncentráció.
A készpénz korlátozásával a tranzakciók adatai koncentrálódnak a kereskedelmi bankoknál, fintech óriásoknál és végső soron az ECB-nél és az új EU-s AML-hatóságnál (AMLA).
Ez növeli a pénzügyi hatalom koncentrációját néhány központi szereplő kezében, akik így átfogó képet kapnak az állampolgárok és vállalkozások gazdasági életéről.
Indul a digitális euró tesztelése
Ugyanebben az időszakban indul a digitális euró tesztelése, amely egy központi bank által kibocsátott, programozható digitális fizetőeszköz. Bár az ECB hangsúlyozza a privacy-by-design elvet, a szakértők szerint a CBDC-k (central bank digital currencies) inherens kockázata a tömeges adatgyűjtés és viselkedéskövetés.
Egy központi főkönyvben tárolt pénz esetében a jegybank közvetlen rálátást szerezhet a tranzakciókra, ráadásul lehetőség nyílik „programozható pénzre”: lejárati dátum, célzott felhasználás vagy akár negatív kamat bevezetésére válsághelyzetben.
Ez a fejlemény drámai módon erősíti a centralizációt: a monetáris politika eszközei (amelyek eddig közvetett hatásúak voltak a kereskedelmi bankokon keresztül) közvetlenné válnak. Az ECB és a nemzeti jegybankok hatalma megnő a lakosság és a gazdaság felett, miközben a kereskedelmi bankok diszintermediációja (betétkivonás) paradox módon még inkább függővé teheti őket a központi intézményektől. A kritikusok szerint ez egy lépés a digitális felügyeleti állam felé, ahol a pénzügyi adatok alapján profilozható, szankcionálható vagy akár „kikapcsolható” lehet az állampolgár vagy vállalkozás – anélkül, hogy hagyományos bírósági eljárás történne.
2027 után kevesebb lesz a készpénz, és jelentősen több a központi kontroll
A kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára az új azonosítási és nyilvántartási kötelezettségek jelentősen növelik az adminisztratív terheket és a megfelelés költségeit, miközben a nagy nemzetközi bankok és tech-cégek (akik már amúgy is hatalmas adatvagyonnal rendelkeznek) tovább erősödhetnek.
A készpénz korlátozása különösen a készpénzintenzív szektorokat sújtja, és marginalizálhatja azokat a rétegeket, akiknek nincs vagy korlátozott a banki hozzáférésük.
Ráadásul a történelem azt mutatja, hogy a pénzmosás elleni harc gyakran csak áthelyezi a problémát: a bűnözők áttérnek más, nehezebben nyomon követhető eszközökre (pl. kripto mixing szolgáltatások, offshore struktúrák vagy akár fizikai javak). A valódi nyertesek tehát nem feltétlenül a társadalom biztonsága, hanem azok a központi intézmények, amelyek mostantól még nagyobb beleszólást kapnak a pénzügyi élet minden részletébe.
A rendelet és a digitális euró együttes hatása tehát nem csupán technikai szabályozás, hanem egy paradigmaváltás: a decentralizált, anonim pénzügyi szabadságtól a központosított, átlátható – és ezáltal ellenőrizhető – rendszer felé. Hogy ez valóban a bűnözés elleni hatékony eszköz lesz-e, vagy inkább a magánélet és gazdasági autonómia eróziójának eszköze, azt majd a gyakorlat mutatja.