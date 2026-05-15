Készpénz-korlátozás jöhet 2027-től

2027. július 10-től az Európai Unió 27 tagállamában életbe lép az Anti-Money Laundering Regulation (AMLR – Regulation (EU) 2024/1624), amely egységes, közvetlenül alkalmazandó szabályokat vezet be a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem jegyében. A rendelet leginkább vitatott eleme a 80 cikkely szerinti uniós szintű készpénzfizetési plafon: kereskedelmi vagy szakmai minőségben eljáró felek 10 ezer euró feletti készpénzes fizetést nem fogadhatnak el, és maguk sem teljesíthetnek ilyen módon – akár egyetlen, akár több, látszólag összekapcsolt műveletről van szó. A 3000 euró feletti készpénzes tranzakcióknál pedig kötelezővé válik az ügyfél-átvilágítás (CDD). A hivatalos narratíva szerint ez a lépés szükséges a korábbi tagállami különbségek felszámolására és a pénzmosás kockázatainak csökkentésére. Ám a rendelet bevezetése egybeesik az Európai Központi Bank (ECB) digitális euró pilotprojektjének elindításával (2027 második fele), és együttesen egy olyan rendszer felé mutatnak, ahol a készpénz – a pénzügyi magánélet utolsó anonim bástyája – drasztikusan háttérbe szorul, miközben minden jelentős tranzakció központilag nyomon követhetővé válik.

A cél a készpénz marginalizálása

A szabályozás nem tiltja a készpénzt teljesen, de gyakorlatilag ellehetetleníti a nagyobb értékű, legális üzleti ügyleteket (autókereskedelem, ingatlan, luxuscikkek, építőipar). A „splitting” (fizetésfelosztás) explicit tiltása pedig azt jelenti, hogy a szabályozók nem bíznak az állampolgárok és vállalkozások jóhiszeműségében. Ez a megközelítés egyértelműen a pénzügyi centralizáció irányába tolja a rendszert: a decentralizált, készpénzalapú tranzakciók helyét átveszik a banki, kártyás és digitális fizetések, amelyek teljes audit-traillel rendelkeznek.

Kritikusok szerint ez nem csupán adminisztratív egyszerűsítés, hanem stratégiai hatalomkoncentráció.

A készpénz korlátozásával a tranzakciók adatai koncentrálódnak a kereskedelmi bankoknál, fintech óriásoknál és végső soron az ECB-nél és az új EU-s AML-hatóságnál (AMLA).

Ez növeli a pénzügyi hatalom koncentrációját néhány központi szereplő kezében, akik így átfogó képet kapnak az állampolgárok és vállalkozások gazdasági életéről.