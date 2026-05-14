Megtelik a tiltott sziget, kivérezhet Irán – teljesülhet Trump mesterterve

Érdekes elemzést közölt a Bloomberg: az általuk összegyűjtött európai műholdképek szerint május 8-án, 9-én és 11-én egyetlen, óceáni közlekedésre alkalmas olajtankert sem lehetett megfigyelni a Kharg-szigetnél. Bár a Közel-Keleten zajló konfliktus kezdete óta korábban is előfordult, hogy egy-egy napra kiürültek a rakpartok, ilyen hosszú időszakra még egyszer sem tűntek el teljesen a tankhajók. Irán a háború alatt is folyamatosan rakodott a létesítményben: a hajókat továbbra is feltöltötték, majd úszó tárolóként használták őket, miután az amerikai haditengerészet blokkolta kijutásukat a Perzsa-öbölből. A Kharg-szigethez köthető olajműveletek leállítása figyelmet érdemlő fejlemény, hiszen a korallsziget nem pusztán otthona bizonyos olajinfrastruktúráknak, hanem az iráni olajexport szíve-lelke.

A Kharg-szigetről 2026 márciusában készített felvétel

Fotó: AFP/Planet Labs PBC

A Kharg-sziget nélkül nincs iráni olajexport

A Kharg-sziget iráni olajiparban, valamint a globális gazdaságban áttételesen betöltött jelentőségét ebben az összeállításban mutattuk be az Origón. A szigetet Iránban „tiltott szigetnek” is tekintik, mivel olajipari jelentősége miatt erős katonai védelem alatt áll – igaz, bizonyos katonai jellegű infrastruktúrákat a mostani háborúban megsemmisítettek az amerikai csapások. Ebben a cikkben pedig azt mutattuk be, miért lenne kemény kihívás még az amerikai katonai alakulatoknak is a sziget feletti kontroll megszerzése, és azt, hogy ennek megtörténte milyen olajpiaci hatásokkal járna. Az, hogy a jelek szerint leállt az olajtankerek töltése a szigeten, szintén messzire mutató következményekkel járna az egyékbént kb. napi 1 millió hordós iráni olajexporton túlmutatóan is.

Ha a Kharg-sziget tartósan leállna, az tovább növelné a nyomást az ország megmaradt tárolókapacitásán, amelyek a műholdképek alapján gyorsan telnek.

Más szóval: Irán egyre nehezebben tudja elhelyezni a kitermelt, de piacokra nem juttatható olajat.

A becslések eltérnek arról, mennyi szabad kapacitása maradt Iránnak, de ha az olajtárolók teljesen megtelnének, Teherán kénytelen lehet még nagyobb kitermeléscsökkentést végrehajtani. Az ország mostanra már visszafogta bizonyos olajmezők termelését.