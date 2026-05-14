Megtelik a tiltott sziget, kivérezhet Irán – teljesülhet Trump mesterterve

Érdekes elemzést közölt a Bloomberg: az általuk összegyűjtött európai műholdképek szerint május 8-án, 9-én és 11-én egyetlen, óceáni közlekedésre alkalmas olajtankert sem lehetett megfigyelni a Kharg-szigetnél. Bár a Közel-Keleten zajló konfliktus kezdete óta korábban is előfordult, hogy egy-egy napra kiürültek a rakpartok, ilyen hosszú időszakra még egyszer sem tűntek el teljesen a tankhajók. Irán a háború alatt is folyamatosan rakodott a létesítményben: a hajókat továbbra is feltöltötték, majd úszó tárolóként használták őket, miután az amerikai haditengerészet blokkolta kijutásukat a Perzsa-öbölből. A Kharg-szigethez köthető olajműveletek leállítása figyelmet érdemlő fejlemény, hiszen a korallsziget nem pusztán otthona bizonyos olajinfrastruktúráknak, hanem az iráni olajexport szíve-lelke.
A Kharg-sziget nélkül nincs iráni olajexport
A Kharg-sziget iráni olajiparban, valamint a globális gazdaságban áttételesen betöltött jelentőségét ebben az összeállításban mutattuk be az Origón. A szigetet Iránban „tiltott szigetnek” is tekintik, mivel olajipari jelentősége miatt erős katonai védelem alatt áll – igaz, bizonyos katonai jellegű infrastruktúrákat a mostani háborúban megsemmisítettek az amerikai csapások. Ebben a cikkben pedig azt mutattuk be, miért lenne kemény kihívás még az amerikai katonai alakulatoknak is a sziget feletti kontroll megszerzése, és azt, hogy ennek megtörténte milyen olajpiaci hatásokkal járna. Az, hogy a jelek szerint leállt az olajtankerek töltése a szigeten, szintén messzire mutató következményekkel járna az egyékbént kb. napi 1 millió hordós iráni olajexporton túlmutatóan is.
Ha a Kharg-sziget tartósan leállna, az tovább növelné a nyomást az ország megmaradt tárolókapacitásán, amelyek a műholdképek alapján gyorsan telnek.
Más szóval: Irán egyre nehezebben tudja elhelyezni a kitermelt, de piacokra nem juttatható olajat.
A becslések eltérnek arról, mennyi szabad kapacitása maradt Iránnak, de ha az olajtárolók teljesen megtelnének, Teherán kénytelen lehet még nagyobb kitermeléscsökkentést végrehajtani. Az ország mostanra már visszafogta bizonyos olajmezők termelését.
Az elsődleges kérdés persze az, mi lehet a rakodás leállításának oka. A The New York Times korábban egy 3000 hordós szivárgásról számolt be a Kharg-sziget egyik létesítményben egy május 6-i műholdkép alapján, ami befolyásolhatta a rakodást.
Irán azonban tagadta, hogy olajömlés történt volna, a későbbi felvételeken pedig – amikor a rakodás már leállt – nem látható egyértelműen szivárgás nyoma.
Az Európai Unió Sentinel-2 műholdja által május 11-én készített képeken a Kharg-sziget összes kikötőhelye üresen áll. A néhány nappal korábban készült felvételeken szintén nem láthatók óceánjáró olajtankerek a terminálnál, erről a Bloomberg energetikai újságírója meg is osztotta a felvételeket:
A terminál a háború kezdete óta korábban soha nem maradt egyetlen napnál tovább teljesen üres. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-i támadásai óta eltelt 73 napból 33 napról állnak rendelkezésre műholdfelvételek a Kharg-sziget rakpartjairól. Ezek közül mindössze két korábbi képen nem volt tankerhajó:
- egy március eleji, és
- egy április közepi felvételen.
Az adatsorban azért vannak hiányok, mert a Sentinel-1 és Sentinel-2 műholdak Föld körüli pályájuk miatt a bolygó teljes felszíne nem monitorozzák minden napon.
Úszó tárolókká váltak a tankerek
Mivel április közepe óta az iráni hajók az amerikai haditengerészet célkeresztjében vannak, és nem tudják elhagyni a Perzsa-öblöt annak kockázata nélkül, hogy az amerikaiak megtámadnák vagy lefoglalnák a hajót, az olajtankereket úszó tárolóként használják az irániak.
Az elmúlt hetekben egész flottilla gyűlt össze a Kharg-szigettől keletre. A nagyon nagy nyersolajszállító hajók (VLCC) száma április 11-én még csak három volt – két nappal Washington blokádjának bevezetése előtt –, május 11-re azonban legalább 18 különböző méretű tanker tartózkodott a térségben.
További hajók csoportosultak az iráni Chabahar kikötőjénél, Pakisztán közelében, a Hormuzi-szoros másik oldalán, nyilvánvalóan azért, mert tartanak a szoroson való áthaladás kockázatától.
Nem világos, hogy ezek közül hány tanker van tele és hány üres, de feltételezhető, hogy azok a hajók, amelyek korábban megfordultak a Kharg-szigetnél, majd a közelben horgonyoztak le, rakományt szállítanak.
A Perzsa-öböl bejáratától keletebbre tartózkodó hajók között ugyanakkor lehetnek olyan, megrakott tankerek is, amelyeket az Egyesült Államok akadályoz meg a távozásban, illetve olyan üres hajók, amelyek éppen új rakomány felvételére tartottak volna az öbölbe. Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) április 30-i adatai szerint 41 olajszállító tartályhajó van 69 millió hordó olajjal, amelyeket az iráni kormány nem tud eladni. A mennyiség a május 9-i műholdképekig nőhetett.
Mivel a tankerhajók rakodása láthatóan szünetel, a műholdfelvételek elemzése szerint a Kharg-sziget tárolótartályai egyre inkább megtelnek.
Ezt a TankerTrackers adatai is megerősítik. A sziget teljes olajtároló kapacitása 30 millió hordó körül lehet.
A tárolók lebegő tetős kialakításúak: a tető az olajszint emelkedésével együtt emelkedik, így csökken a tárolófal teteje és a tető közötti távolság. Emiatt kisebb lesz az a vetett árnyék, amelyet a tartály oldala a tetőre vetít. Az azonos napszakban, különböző napokon készült képek összehasonlításával így megállapítható, hogyan változott a tárolt olaj mennyisége.
A képek arra utalnak, hogy a Kharg-sziget szabad tárolókapacitása gyorsan közelít a nullához.
Ha Irán kifogyna a tárolóhelyekből, kénytelen lehet csökkenteni egyes olajmezők kitermelését, ami szimbolikus győzelmet jelentene az Egyesült Államok számára.
A blokád kezdete óta Donald Trump amerikai elnök és kormányzatának tisztviselői többször is azt jósolták, hogy Irán hamarosan kénytelen lesz leállítani egyes olajkutakat. Más elemzők – köztük a Kpler elemzőcég – ugyanakkor úgy becsülik, hogy Teherán akár május végéig is fenntarthatja a termelést, mielőtt teljesen kifutna a tárolókapacitásból. Bárhogy is, az olajexport elmaradása Teherán bevételeinek jelentős mértékű csökkenéséhez vezetne, így az iszlám állam pozíciója meggyengülne Washingtonnal szemben, de régiós vetélytársai felé is.