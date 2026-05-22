Még idén meg kell felelni pár dolognak ahhoz, hogy jövőre érkezzen a 14. havi nyugdíj

Az Orbán-kormány döntése alapján a 14. havi nyugdíjat fokozatosan vezetik be, több részletben teljesítve a kifizetést, miként megírtuk, 2026-tal, azaz az idei évvel kezdődően. Idén a 14. havi nyugdíj összege a rendes havi ellátás 25 százalékának felelt meg, a juttatás a 13. havi nyugdíjjal együtt, automatikusan érkezett februárban. Semmilyen külön igénylést vagy kérvényt nem kellett benyújtani hozzá az állam felé. Az április 12-i választás után megalakult új országgyűlés és új kormány korábbi kampányígérete szerint mindkét juttatást megtartják, ezért érdemes a jelenlegi feltételrendszer alapján vizsgálni, hogy milyen feltételek mentén lehet számítani a 14. havi nyugdíjra a következő, 2027 februári kifizetési ciklusban.

A Tisza Párt kampányígérete szerint megtartják a 14. havi nyugdíjat, ha ez teljesül, februárban lesz az újabb kifizetés

Ezek a jogosultság, és így a kifizetés feltételei a nyugdíjasok oldalán

Miként a napokban megjelent cikkünkben bemutattuk, bár a nyugdíjba vonulás egész pontosan meghatározható naphoz kötött jogi értelemben, valójában inkább egy folyamat, melyre saját érdekünkben nem árt bizonyos kérdések mentén felkészülni. Ha pedig már nyugdíjasként rendelkezünk jogosultsággal, érdemes tisztában lenne a jövőbeni járandóságainkat érintő szabályokkal.

A 14. havi nyugdíjra való jogosultsághoz két fő, jelenlegi jogszabályi feltételnek kell együttesen teljesülnie: a tárgyévet megelőző évben már fennálló ellátás, valamint a kifizetés hónapjában (februárban) is aktív jogosultság. A Magyar Államkincstár által kezelt juttatás részletes feltételei és szabályai a következők:

Időbeli feltétel: a jogosultnak a kifizetési évet megelőző évben legalább egy napig részesülnie kellett a törvényben meghatározott ellátások valamelyikében (tehát a 2027-ben esedékes kifizetéshez idén, 2026-ban).

Aktív státusz: az érintettnek a kifizetés évének február hónapjában is jogosultnak kell lennie az ellátásra.

Fontos kitétel, hogy azok, akik 2026. január 1-jén vagy azt követően mentek nyugdíjba, az első évben még nem kaphatták meg ezt a plusz juttatást. Ők legkorábban 2027-ben válnak jogosulttá rá.