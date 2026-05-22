Még idén meg kell felelni pár dolognak ahhoz, hogy jövőre érkezzen a 14. havi nyugdíj

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Idén feburárban, a 13. havi nyugdíj kifizetésével együtt érkezett a nyugdíjasokhoz a 14. havi nyugdíj, melyet az Orbán-kormány döntése alapján vezettek be a jogosultak számára. A nemrég megalakult kormány mögött álló Tisza Párt választási kampányígérete szerint megtartják mindkét juttatást. Bár a következő kifizetés esedékességére abban az esetben várni kell, ha a kifizetés ütemezése a mostani marad, érdemes már most tisztában lenni azzal, mi a jogosultság előfeltétele.
Az Orbán-kormány döntése alapján a 14. havi nyugdíjat fokozatosan vezetik be, több részletben teljesítve a kifizetést, miként megírtuk, 2026-tal, azaz az idei évvel kezdődően. Idén a 14. havi nyugdíj összege a rendes havi ellátás 25 százalékának felelt meg, a juttatás a 13. havi nyugdíjjal együtt, automatikusan érkezett februárban. Semmilyen külön igénylést vagy kérvényt nem kellett benyújtani hozzá az állam felé. Az április 12-i választás után megalakult új országgyűlés és új kormány korábbi kampányígérete szerint mindkét juttatást megtartják, ezért érdemes a jelenlegi feltételrendszer alapján vizsgálni, hogy milyen feltételek mentén lehet számítani a 14. havi nyugdíjra a következő, 2027 februári kifizetési ciklusban.

Ezek a jogosultság, és így a kifizetés feltételei a nyugdíjasok oldalán

Miként a napokban megjelent cikkünkben bemutattuk, bár a nyugdíjba vonulás egész pontosan meghatározható naphoz kötött jogi értelemben, valójában inkább egy folyamat, melyre saját érdekünkben nem árt bizonyos kérdések mentén felkészülni. Ha pedig már nyugdíjasként rendelkezünk jogosultsággal, érdemes tisztában lenne a jövőbeni járandóságainkat érintő szabályokkal.

A 14. havi nyugdíjra való jogosultsághoz két fő, jelenlegi jogszabályi feltételnek kell együttesen teljesülnie: a tárgyévet megelőző évben már fennálló ellátás, valamint a kifizetés hónapjában (februárban) is aktív jogosultság. A Magyar Államkincstár által kezelt juttatás részletes feltételei és szabályai a következők:

A 14. havi nyugdíjjogosultság alapvető feltételei rendszerezetten a következők:

  • Időbeli feltétel: a jogosultnak a kifizetési évet megelőző évben legalább egy napig részesülnie kellett a törvényben meghatározott ellátások valamelyikében (tehát a 2027-ben esedékes kifizetéshez idén, 2026-ban).
  • Aktív státusz: az érintettnek a kifizetés évének február hónapjában is jogosultnak kell lennie az ellátásra.

Fontos kitétel, hogy azok, akik 2026. január 1-jén vagy azt követően mentek nyugdíjba, az első évben még nem kaphatták meg ezt a plusz juttatást. Ők legkorábban 2027-ben válnak jogosulttá rá. 

Nem csak az öregségi nyugdíjasok kaphatják meg

A juttatás nemcsak az öregségi nyugdíjasoknak jár. A jogszabály szerint a 14. havi nyugdíjra jogosultak

  • az öregségi nyugdíjasok;
  • a hozzátartozói nyugellátásban (például özvegyi nyugdíj, árvaellátás) részesülők;
  • a szövetkezeti járadékosok;
  • a törvényben nevesített egyéb, nyugdíjjal megegyező jellegű ellátásban részesülők.

Ugyanakkor érdemes rögzíteni, hogy még 2025-ben történt némi szigorítás a feltételekben: ha egy nyugdíjas januárban elhunyt, már nem minősül februárban jogosultnak, így sem a 13., sem a 14. havi nyugdíj nem jár(t) utána. Ebben az esetben a vele együtt élő hozzátartozó sem igényelheti az összeget. Korábban a januárban elhunyt nyugdíjas után még ki lehetett fizetni a 13. havi ellátást, ez a lehetőség azonban megszűnt. Ugyanez a szabály vonatkozik a 14. havi nyugdíjra is.

 

