200 milliárd forintos pénzeső zúdul a lakosságra – mi lesz így az ingatlanpiaccal?

A DH Group cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája közleményében felidézte: az elmúlt években az inflációkövető konstrukciók kiemelkedő hozamai miatt nőtt az állampapírokban tartott lakossági megtakarítás, ez a környezet azonban változóban van, a hozamok mérséklődésével a folytatás nem annyira egyértelmű. Ez azt jelenti, hogy az állampapírhoz köthető kifizetések formájában a lakossághoz érkező pénztömeg (egy része) más célra hasznosulhat, például ingatlanba való befektetés formájában.

Mintegy 200 milliárd forint összegben indulnak kifizetések az állampapírokhoz kapcsolódóan

Nem várható robbanásszerű keresletnövekedés az ingatlanpiacon a kifizetések hatására

Nem a mostani időszak az első alkalom, amikor jelentős pénztömeg érkezik a lakossághoz állampapírokhoz kapcsolódó kifizetések formájában. Miként arról beszámoltunk, bő egy évvel ezelőtt, 2025 elejétől összesen mintegy 1700 milliárd forint jelent meg kifizetésként a lakosság és az intézmények oldalán, főként a lejáró állampapírok kifizetéseihez kapcsolódóan. Akkor a kiáramló pénzek egy része szintén az ingatlanpiacot fűtötte.

Erre utalnak a Credipass szakértői is. Felidézik, hogy korábban volt példa arra, hogy egy jelentősebb állampapír-kifizetési hullám után érezhetően fellendült a lakáscélú kereslet. Adódik a kérdés, hogy most is várható a lakáscélú kereslet ebből az okból fakadó fellendülése?

A Credipass szerint most

reálisabb forgatókönyv egy fokozatos, szegmensenként eltérő élénkülés.

Várható az is, hogy a kifizetett összegek egy része visszaforog az állampapír-piacra, mert a biztonság és az egyszerűség sok befektető számára továbbra is fontos szempont még úgy is, hogy mérsékeltebb a hozamkörnyezet.

Fülöp Krisztián, a DH Group pénzügyi tanácsadó vállalatának magyarországi vezetője szerint

újra felértékelődhet a lakástakarékpénztár szerepe is, stabilitásának köszönhetően a 30 százalékos kamatbónusz vonzó alternatíva lehet egy változó kamatkörnyezetben.

Különösen azért, mert a hazai használt ingatlanállomány jelentős része korszerűtlen, sok esetben gyenge energetikai állapotú, ami nemcsak a fenntartási költségeket növeli, hanem az ingatlanok piaci értékét is korlátozza. Ebben a környezetben a lakástakarék életszerű megoldást jelenthet, mert egyszerre támogatja a felújításokat, az életminőség javítását és az ingatlan értékének növelését – jelezték.