Tippel, hogy melyik konténerben van a Kínából rendelt csomagja? Mutatjuk a világ kikötő-nagyhatalmait!

A tengeri kikötők jelentik a globális kereskedelem gerincét: ezeken keresztül mozognak azok a konténerek, amelyek elektronikai cikkeket, ruházati termékeket és ipari árukat szállítanak világszerte. Egy friss rangsor a világ legforgalmasabb konténerkikötőit mutatja be az összes árumozgatás alapján, a témában egyik referenciának számító Lloyd’s List One Hundred Ports 2025 nevű adatbázis legfrissebb adatai szerint. A kikötői forgalmat TEU-ban mérik, amely a globális hajózás és logisztika szabványos konténer-mértékegysége.
2024-ben a világ kikötői összesen 743 millió szabványos szállítókonténernek megfelelő árumennyiséget kezeltek, és ennek a forgalomnak több mint a fele mindössze 20 kikötőn haladt keresztül – derül ki a Lloyd's List legutoljára közzétett adataiból. Miként a Visual Capitalist az adatokra támaszkodva részletezi, Kína egyedül a globális konténerforgalom több mint 40 százalékát adja, ami jól tükrözi az ország központi szerepét a világ gyártási és exportellátási láncaiban. A világ hat legforgalmasabb kikötője közül öt Kínában található, élükön Sanghajjal.

A kínai Hsziamen városának konténer terminálja (illusztráció)
Kína a világ kikötői nagyhatalma

A sanghaji kikötő 2024-ben több mint 51,5 millió TEU forgalmat bonyolított le, amivel messze a világ legforgalmasabb kikötőjének számított. A második helyezett Szingapúr ugyanebben az évben több mint 10 millióval kevesebb TEU-t kezelt.

Az 1 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) a konténeres áruszállítás alapmértékegysége. Egy darab szabványos, 20 láb hosszú tengeri konténer (külső méretei: 6,1 m hosszúság, 2,44 m szélesség, 2,59 m magasság) felel meg 1 TEU-nak. Ez a kikötői forgalom, valamint a konténerszállító hajók kapaciátásának is alapvető mértékegysége.

Az alábbi adatok a világ 20 legforgalmasabb kikötőjét és azok 2024-es árumozgatási volumenét mutatják be. Az adatokból jól látható a kínai kikötők dominanciája:

HelyezésKikötőOrszágTEU (millió)
1.SanghajKína51,5
2.SzingapúrSzingapúr41,1
3.Ningpo-CsousanKína39,3
4.SencsenKína33,4
5.CsingtaoKína30,9
6.Kuangcsou (Kanton)Kína26,1
7.PuszanDél-Korea24,4
8.TiencsinKína23,3
9.Dzsabal Ali (Dubaj)Egyesült Arab Emírségek15,5
10.Port KlangMalajzia14,6
11.RotterdamHollandia13,8
12.HongkongKína13,7
13.Antwerpen-BruggeBelgium13,5
14.HsziamenKína12,3
15.Tanjung PelepasMalajzia12,3
16.Los AngelesEgyesült Államok10,3
17.Tanger MedMarokkó10,2
18.Tajcang (Szucsou)Kína9,7
19.Long BeachEgyesült Államok9,6
20.Laem ChabangThaiföld9,6

Kína kikötői ereje messze túlmutat Sanghajon. Ningpo-Csousan (39,3 millió TEU), Sencsen (33,4 millió), Csingtao (30,9 millió) és Kuangcsou (26,1 millió) mind nagyobb forgalmat bonyolítanak le, mint bármely nem kínai kikötő – Szingapúr kivételével.

Mai jelentőségük nemcsak Kína gazdasági felemelkedését és „a világ gyáraként” betöltött szerepét tükrözi, hanem történelmi hagyományokra is épül. 1757 és 1842 között Kuangcsou volt az egyetlen kikötő, ahol a nyugati kereskedők üzletelhettek Kínával, abban az időben, amikor a várost még Kantonnak nevezték.

Drágább lesz a Kínából (az EU-n kívülről) rendelés?

Amikor a Temu, a Shein és más hasonló webáruházakról illetve online piacterekről rendelünk árut, egyre gyakrabban európai raktárbázisokról teljesítik a kiszállítást, s ismert az is, hogy a Temu korábban a veszteséget is vállalva, az alapvetően a vízinél jóval drágább légi teherfuvarozással küldte (s küldi is) a rendelt csomagokat. Emellett számos rendelt áru továbbra is vízi úton érkezik Európába és Magyarországra is, így a fenti kikötőkben látható óriási mennyiségű konténerben olykor az általunk, vagy kereskedőnk által rendelt áru is ott van. Alapvető újdonságot jelent az, hogy idén júliustól megszűnik az EU-n kívül érkező, kisértékű csomagok vámmentessége, így a Kínából rendelt áruké is, akár konténerben, akár más módon érkeznek. A részleteket az Origón ide kattintva olvashatja el.

Kínán túl: Ázsia tengeri fölénye

Bár a rangsort a kínai kikötők uralják, Ázsia más országai is meghatározó szereplők a globális hajózásban. A kontinens ad otthont a világ legforgalmasabb kikötői háromnegyedének, köztük Szingapúrnak, Puszannak (24,4 millió TEU) és Port Klangnak (14,6 millió).

E kikötők közül sok stratégiai tengeri szűkületek közelében helyezkedik el. Szingapúr és Port Klang egyaránt a Malaka-szoros mellett található, amely a világ legforgalmasabb hajózási útvonala: a globális árukereskedelem mintegy 25–30 százaléka halad át rajta.

Nyugatabbra található Dubaj Jebel Ali kikötője (15,5 millió TEU), amely Kelet-Ázsián kívül a legforgalmasabb kikötőnek számít.

A Perzsa-öbölben fekvő létesítmény a világ legnagyobb mesterséges kikötője, tulajdonosa pedig az emírségekbeli logisztikai óriásvállalat, a DP World.

A dubaji Jebel Ali kikötőjének egy részlete
Az ázsiai kikötők mellett Európa és az Egyesült Államok továbbra is fontos kereskedelmi központok, ám legforgalmasabb kikötőik a forgalmat tekintve ma már jelentősen elmaradnak Ázsia legnagyobb konténerkapuitól. Rotterdam (13,8 millió TEU) a világ legforgalmasabb nem ázsiai kikötője, amelyet a közeli Antwerpen-Brugge követ 13,5 millió TEU-val.

Az Egyesült Államok két legforgalmasabb kikötője Kalifornia nyugati partján található:

  • a Los Angeles-i kikötő (10,3 millió TEU), amelyet gyakran „Amerika kikötőjeként” emlegetnek, a 16. helyen áll a világon,
  • míg a szomszédos Long Beach kikötője (9,5 millió TEU) a 19. helyet foglalja el.

Figyelemre méltó, hogy Afrikából mindössze egyetlen kikötő került be a világ húsz legforgalmasabb kikötője közé: a marokkói Tanger-Med (10,2 millió TEU). Közép- és Dél-Amerikából egyetlen kikötő sem szerepel a ranglistán. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy a Container News szerint 2024-ben globálisan egy afrikai kikötő, Dzsibuti forgalma nőtt a legnagyobb, közel 46 százalékos mértékben – igaz, abszolút értéken a többihez képest kisebb számokat látni, a 0,9 millió TEU kezelt konténerszám 1,3 millióra nőtt.

 

