Tippel, hogy melyik konténerben van a Kínából rendelt csomagja? Mutatjuk a világ kikötő-nagyhatalmait!

2024-ben a világ kikötői összesen 743 millió szabványos szállítókonténernek megfelelő árumennyiséget kezeltek, és ennek a forgalomnak több mint a fele mindössze 20 kikötőn haladt keresztül – derül ki a Lloyd's List legutoljára közzétett adataiból. Miként a Visual Capitalist az adatokra támaszkodva részletezi, Kína egyedül a globális konténerforgalom több mint 40 százalékát adja, ami jól tükrözi az ország központi szerepét a világ gyártási és exportellátási láncaiban. A világ hat legforgalmasabb kikötője közül öt Kínában található, élükön Sanghajjal.
Kína a világ kikötői nagyhatalma
A sanghaji kikötő 2024-ben több mint 51,5 millió TEU forgalmat bonyolított le, amivel messze a világ legforgalmasabb kikötőjének számított. A második helyezett Szingapúr ugyanebben az évben több mint 10 millióval kevesebb TEU-t kezelt.
Az alábbi adatok a világ 20 legforgalmasabb kikötőjét és azok 2024-es árumozgatási volumenét mutatják be. Az adatokból jól látható a kínai kikötők dominanciája:
|Helyezés
|Kikötő
|Ország
|TEU (millió)
|1.
|Sanghaj
|Kína
|51,5
|2.
|Szingapúr
|Szingapúr
|41,1
|3.
|Ningpo-Csousan
|Kína
|39,3
|4.
|Sencsen
|Kína
|33,4
|5.
|Csingtao
|Kína
|30,9
|6.
|Kuangcsou (Kanton)
|Kína
|26,1
|7.
|Puszan
|Dél-Korea
|24,4
|8.
|Tiencsin
|Kína
|23,3
|9.
|Dzsabal Ali (Dubaj)
|Egyesült Arab Emírségek
|15,5
|10.
|Port Klang
|Malajzia
|14,6
|11.
|Rotterdam
|Hollandia
|13,8
|12.
|Hongkong
|Kína
|13,7
|13.
|Antwerpen-Brugge
|Belgium
|13,5
|14.
|Hsziamen
|Kína
|12,3
|15.
|Tanjung Pelepas
|Malajzia
|12,3
|16.
|Los Angeles
|Egyesült Államok
|10,3
|17.
|Tanger Med
|Marokkó
|10,2
|18.
|Tajcang (Szucsou)
|Kína
|9,7
|19.
|Long Beach
|Egyesült Államok
|9,6
|20.
|Laem Chabang
|Thaiföld
|9,6
Kína kikötői ereje messze túlmutat Sanghajon. Ningpo-Csousan (39,3 millió TEU), Sencsen (33,4 millió), Csingtao (30,9 millió) és Kuangcsou (26,1 millió) mind nagyobb forgalmat bonyolítanak le, mint bármely nem kínai kikötő – Szingapúr kivételével.
Mai jelentőségük nemcsak Kína gazdasági felemelkedését és „a világ gyáraként” betöltött szerepét tükrözi, hanem történelmi hagyományokra is épül. 1757 és 1842 között Kuangcsou volt az egyetlen kikötő, ahol a nyugati kereskedők üzletelhettek Kínával, abban az időben, amikor a várost még Kantonnak nevezték.
Drágább lesz a Kínából (az EU-n kívülről) rendelés?
Amikor a Temu, a Shein és más hasonló webáruházakról illetve online piacterekről rendelünk árut, egyre gyakrabban európai raktárbázisokról teljesítik a kiszállítást, s ismert az is, hogy a Temu korábban a veszteséget is vállalva, az alapvetően a vízinél jóval drágább légi teherfuvarozással küldte (s küldi is) a rendelt csomagokat. Emellett számos rendelt áru továbbra is vízi úton érkezik Európába és Magyarországra is, így a fenti kikötőkben látható óriási mennyiségű konténerben olykor az általunk, vagy kereskedőnk által rendelt áru is ott van. Alapvető újdonságot jelent az, hogy idén júliustól megszűnik az EU-n kívül érkező, kisértékű csomagok vámmentessége, így a Kínából rendelt áruké is, akár konténerben, akár más módon érkeznek. A részleteket az Origón ide kattintva olvashatja el.
Kínán túl: Ázsia tengeri fölénye
Bár a rangsort a kínai kikötők uralják, Ázsia más országai is meghatározó szereplők a globális hajózásban. A kontinens ad otthont a világ legforgalmasabb kikötői háromnegyedének, köztük Szingapúrnak, Puszannak (24,4 millió TEU) és Port Klangnak (14,6 millió).
E kikötők közül sok stratégiai tengeri szűkületek közelében helyezkedik el. Szingapúr és Port Klang egyaránt a Malaka-szoros mellett található, amely a világ legforgalmasabb hajózási útvonala: a globális árukereskedelem mintegy 25–30 százaléka halad át rajta.
Nyugatabbra található Dubaj Jebel Ali kikötője (15,5 millió TEU), amely Kelet-Ázsián kívül a legforgalmasabb kikötőnek számít.
A Perzsa-öbölben fekvő létesítmény a világ legnagyobb mesterséges kikötője, tulajdonosa pedig az emírségekbeli logisztikai óriásvállalat, a DP World.
Az ázsiai kikötők mellett Európa és az Egyesült Államok továbbra is fontos kereskedelmi központok, ám legforgalmasabb kikötőik a forgalmat tekintve ma már jelentősen elmaradnak Ázsia legnagyobb konténerkapuitól. Rotterdam (13,8 millió TEU) a világ legforgalmasabb nem ázsiai kikötője, amelyet a közeli Antwerpen-Brugge követ 13,5 millió TEU-val.
Az Egyesült Államok két legforgalmasabb kikötője Kalifornia nyugati partján található:
- a Los Angeles-i kikötő (10,3 millió TEU), amelyet gyakran „Amerika kikötőjeként” emlegetnek, a 16. helyen áll a világon,
- míg a szomszédos Long Beach kikötője (9,5 millió TEU) a 19. helyet foglalja el.
Figyelemre méltó, hogy Afrikából mindössze egyetlen kikötő került be a világ húsz legforgalmasabb kikötője közé: a marokkói Tanger-Med (10,2 millió TEU). Közép- és Dél-Amerikából egyetlen kikötő sem szerepel a ranglistán. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy a Container News szerint 2024-ben globálisan egy afrikai kikötő, Dzsibuti forgalma nőtt a legnagyobb, közel 46 százalékos mértékben – igaz, abszolút értéken a többihez képest kisebb számokat látni, a 0,9 millió TEU kezelt konténerszám 1,3 millióra nőtt.
Az 1 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) a konténeres áruszállítás alapmértékegysége. Egy darab szabványos, 20 láb hosszú tengeri konténer (külső méretei: 6,1 m hosszúság, 2,44 m szélesség, 2,59 m magasság) felel meg 1 TEU-nak. Ez a kikötői forgalom, valamint a konténerszállító hajók kapaciátásának is alapvető mértékegysége.