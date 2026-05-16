Tippel, hogy melyik konténerben van a Kínából rendelt csomagja? Mutatjuk a világ kikötő-nagyhatalmait!

2024-ben a világ kikötői összesen 743 millió szabványos szállítókonténernek megfelelő árumennyiséget kezeltek, és ennek a forgalomnak több mint a fele mindössze 20 kikötőn haladt keresztül – derül ki a Lloyd's List legutoljára közzétett adataiból. Miként a Visual Capitalist az adatokra támaszkodva részletezi, Kína egyedül a globális konténerforgalom több mint 40 százalékát adja, ami jól tükrözi az ország központi szerepét a világ gyártási és exportellátási láncaiban. A világ hat legforgalmasabb kikötője közül öt Kínában található, élükön Sanghajjal.

A kínai Hsziamen városának konténer terminálja (illusztráció)

Kína a világ kikötői nagyhatalma

A sanghaji kikötő 2024-ben több mint 51,5 millió TEU forgalmat bonyolított le, amivel messze a világ legforgalmasabb kikötőjének számított. A második helyezett Szingapúr ugyanebben az évben több mint 10 millióval kevesebb TEU-t kezelt.

Az alábbi adatok a világ 20 legforgalmasabb kikötőjét és azok 2024-es árumozgatási volumenét mutatják be. Az adatokból jól látható a kínai kikötők dominanciája:

Helyezés Kikötő Ország TEU (millió) 1. Sanghaj Kína 51,5 2. Szingapúr Szingapúr 41,1 3. Ningpo-Csousan Kína 39,3 4. Sencsen Kína 33,4 5. Csingtao Kína 30,9 6. Kuangcsou (Kanton) Kína 26,1 7. Puszan Dél-Korea 24,4 8. Tiencsin Kína 23,3 9. Dzsabal Ali (Dubaj) Egyesült Arab Emírségek 15,5 10. Port Klang Malajzia 14,6 11. Rotterdam Hollandia 13,8 12. Hongkong Kína 13,7 13. Antwerpen-Brugge Belgium 13,5 14. Hsziamen Kína 12,3 15. Tanjung Pelepas Malajzia 12,3 16. Los Angeles Egyesült Államok 10,3 17. Tanger Med Marokkó 10,2 18. Tajcang (Szucsou) Kína 9,7 19. Long Beach Egyesült Államok 9,6 20. Laem Chabang Thaiföld 9,6

Kína kikötői ereje messze túlmutat Sanghajon. Ningpo-Csousan (39,3 millió TEU), Sencsen (33,4 millió), Csingtao (30,9 millió) és Kuangcsou (26,1 millió) mind nagyobb forgalmat bonyolítanak le, mint bármely nem kínai kikötő – Szingapúr kivételével.

Mai jelentőségük nemcsak Kína gazdasági felemelkedését és „a világ gyáraként” betöltött szerepét tükrözi, hanem történelmi hagyományokra is épül. 1757 és 1842 között Kuangcsou volt az egyetlen kikötő, ahol a nyugati kereskedők üzletelhettek Kínával, abban az időben, amikor a várost még Kantonnak nevezték.

Kínán túl: Ázsia tengeri fölénye

Bár a rangsort a kínai kikötők uralják, Ázsia más országai is meghatározó szereplők a globális hajózásban. A kontinens ad otthont a világ legforgalmasabb kikötői háromnegyedének, köztük Szingapúrnak, Puszannak (24,4 millió TEU) és Port Klangnak (14,6 millió).