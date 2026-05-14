Ezt leshetik el a magyar kisbefektetők a milliárdosoktól piaci zűrzavar idején

A piaci zűrzavarok idején sok kisbefektetőt reflexszerű döntéseket hoz: elad, átvált, feleslegesen kivár, vagy éppen hirtelen beszáll valamibe, amit mások is vesznek. A milliárdosok és a nagy vagyonokat kezelő privátbanki ügyfelek azonban jellemzően másként reagálnak mint a kisbefektetők. Nem feltétlenül azért, mert mindig jobban látják előre a piacot, hanem mert van három nagy előnyük: likvid tartalékuk, hosszú időtávban gondolkodnak és szélesen megosztott portfólióval dolgoznak.

A kisbefektetők is sokat tanulhatnak válság idején a milliárdosoktól. Nem a konkrét lépések, a szemlélet a fontos

A GOBankingRates friss összeállítása szerint a leggazdagabb befektetők piaci viharban négy alapvető lépést követnek: likviditást tartanak fenn, hosszú távon gondolkodnak, nem csak részvényekben tartják a vagyonukat, és nemzetközileg is diverzifikálnak. A cikk példaként Warren Buffettet említi, akinek cége, a Berkshire Hathaway több mint 300 milliárd dolláros készpénzállománnyal rendelkezett, vagyis jelentős mozgástere maradt arra, hogy ezt a készpénzt alulértékelt eszközök felvásárlására használja, amint erre lehetőségek adódnak.

Magyar szempontból ez különösen érdekes, mert a hazai vagyonos réteg pénzügyi súlya is egyre nagyobb. A Portfolio privátbanki felmérése szerint 2025 végére a magyar privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon megközelítette a 13 ezer milliárd forintot, az egy privátbanki számlára jutó vagyon pedig már meghaladta a 200 millió forintot. Ez azt jelenti, hogy a magyar pénzügyi elit döntései nemcsak egy szűk kör szokásait mutatják, hanem azt is, milyen irányba mozdulnak a nagyobb hazai megtakarítások bizonytalan piaci környezetben.

A legfontosabb fegyver: a készpénz és a gyorsan mozgatható pénz

A milliárdosok egyik legfontosabb válságstratégiája nem az, hogy mindent eladnak, hanem az, hogy nem maradnak mozgástér nélkül. A készpénz, a pénzpiaci alap, a rövid lejáratú betét vagy más gyorsan hozzáférhető eszköz nem feltétlenül a legmagasabb hozamot adja, de piaci pánikban döntő előnyt jelenthet.

A GOBankingRates is arra hívja fel a figyelmet, hogy a leggazdagabbak a likviditást nem pusztán védekezésre használják, hanem lehetőségként kezelik: ha egy jó eszköz ára válságban lejjebb kerül, akkor van miből vásárolniuk.