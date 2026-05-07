Szélesre nyíltak a magyar pénztárcák, rég nem látott lendületben a kiskereskedelem

Idén márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 8,2 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint.

Hazai kiskereskedelem/Fotó: Központi Statisztikai Hivatal

Erősödött a hazai kiskereskedelem

Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,9 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. 2026. január–márciusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.

Februárban tovább erősödött a hazai kiskereskedelem: a forgalom volumene éves alapon 3,8 százalékkal nőtt, havi alapon is emelkedést mértek. A bővülést elsősorban a nem élelmiszer-kategóriák és az üzemanyag-eladások hajtották, miközben az online kereskedelem is lendületes maradt. Az év első két hónapjában összességében 3,6 százalékos növekedést regisztráltak.

2026. márciusában az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 8,4 százalékkal bővült. Az eladások volumene

az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10,

a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 9,1 százalékkal,

a bútor-, műszakicikk-üzletekben 7,3 százalékkal,

a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 6,5 százalékkal,

a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,5 százalékkal,

a használtcikk-üzletekben 4,4 százalékkal nőtt.

Helyreállt a fogyasztói bizalom

Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint az üzemanyag-pánikvásárlások miatt is kiugró emelkedést mutatott a kiskereskedelmi forgalom márciusban, a volumen éves szinten 8,2, míg havi alapon 1,9 százalékkal nőtt. A kiskereskedelmi forgalom immár 8 hónapja bővül folyamatosan havi bázison, amire a koronavírus-járvány kitörése óta nem volt példa. Az első negyedév egészét tekintve 2,0 százalékkal emelkedett a forgalom, vagyis a vártnál kedvezőbb GDP-adatban is nagy szerepe lehetett a fogyasztás alakulásának.