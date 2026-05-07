Szélesre nyíltak a magyar pénztárcák, rég nem látott lendületben a kiskereskedelem

Idén márciusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 8,2 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint.
Erősödött a hazai kiskereskedelem
Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 8,4, az üzemanyag-kiskereskedelemben 20,6 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 1,9 százalékkal nagyobb volt az előző havinál. 2026. január–márciusban a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 5,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Februárban tovább erősödött a hazai kiskereskedelem: a forgalom volumene éves alapon 3,8 százalékkal nőtt, havi alapon is emelkedést mértek. A bővülést elsősorban a nem élelmiszer-kategóriák és az üzemanyag-eladások hajtották, miközben az online kereskedelem is lendületes maradt. Az év első két hónapjában összességében 3,6 százalékos növekedést regisztráltak.
2026. márciusában az előző év azonos időszakához képest, naptárhatástól megtisztítva a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 8,4 százalékkal bővült. Az eladások volumene
- az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 10,
- a könyv-, számítástechnika-, egyéb iparcikk-üzletekben 9,1 százalékkal,
- a bútor-, műszakicikk-üzletekben 7,3 százalékkal,
- a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 6,5 százalékkal,
- a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 4,5 százalékkal,
- a használtcikk-üzletekben 4,4 százalékkal nőtt.
Helyreállt a fogyasztói bizalom
Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője szerint az üzemanyag-pánikvásárlások miatt is kiugró emelkedést mutatott a kiskereskedelmi forgalom márciusban, a volumen éves szinten 8,2, míg havi alapon 1,9 százalékkal nőtt. A kiskereskedelmi forgalom immár 8 hónapja bővül folyamatosan havi bázison, amire a koronavírus-járvány kitörése óta nem volt példa. Az első negyedév egészét tekintve 2,0 százalékkal emelkedett a forgalom, vagyis a vártnál kedvezőbb GDP-adatban is nagy szerepe lehetett a fogyasztás alakulásának.
Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma 2,6 százalékkal nőtt márciusban éves alapon, ami nagyságrendileg megfelel az elmúlt hónapok ütemének, a havi adatok is csak visszafogott bővülésről árulkodnak, miközben a negyedéves emelkedés is csupán 0,5 százalék volt.
A forgalmat a jövedelmi helyzet javulása és a fogyasztói bizalom helyreállása is támogatja, ami ugyanakkor nagyobb mértékben a nem élelmiszer jellegű forgalomban csapódik le. Itt az éves volumennövekedés 8,4 százalékot, a havi 1,9, míg a negyedéves 1,8 százalékot tett ki a legfrissebb adatok szerint.
A bővülés több lábon állt: a könyv, újság, papíráru üzletek kivételével mindenhol számottevő emelkedést regisztrált a KSH, amelynek mértéke az iparcikk jellegű vegyes, a drogériák vagy az internetes forgalom esetében kétszámjegyű ütemet ért el.
A kedvező kiskereskedelmi adatban azonban a pánikvásárlások is jelentős szerepet játszottak, az éves alapú emelkedés több mint negyven százalékáért az üzemanyag-forgalom volt felelős, ahol ötödével nőtt a vásárlási volumen a tavalyi év azonos időszakához képest. Az iráni háború kitörése, illetve a Barátság kőolajvezeték körüli fennakadások nyomán jelentős pánikvásárlás alakult ki Magyarországon is, ami felhajtotta a forgalmat. Ez a hatás ugyanakkor a következő hónapokban kifuthat, ez pedig számottevően lassíthatja a kiskereskedelmi dinamikát – fogalmazott Molnár Dániel.
Az elemző szerint a kiskereskedelmi forgalom folytatódó emelkedésére számíthatunk az idei évben. A családtámogatások bővítése, a kormányzati juttatások (14. havi nyugdíj, fegyverpénz, otthonteremtési támogatás), továbbá a reálbérek dinamikus növekedése nyomán javuló jövedelmi helyzet stabil alapot biztosít a fogyasztási dinamikának. Ezzel párhuzamosan a konjunktúraindexek alapján a fogyasztói bizalom is az orosz-ukrán háború kitörése óta nem látott szintre emelkedett, vagyis az óvatossági motívum szerepe is egyre kisebb lehet. Kockázatot a fogyasztásra és így a kiskereskedelem bővülési ütemére az inflációs folyamatok jelentenek, az iráni háború energiapiacra gyakorolt hatása várhatóan fokozatosan begyűrűzik majd a gazdaságba, miközben az árszabályozások (árrésstop, védett üzemanyagárak) jövője is bizonytalanságot jelent.