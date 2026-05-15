Sztrájkolnak a kiskereskedelemben – egyre nagyobb bajban a németek

A német kiskereskedelmi szektorban zajló bérvita kapcsán a Verdi szakszervezet országos figyelmeztető sztrájkot hirdetett. A nagy- és kiskereskedelemben péntek és szombaton több nagy üzletláncban is leállhat a munka pénteken és szombaton. A munkabeszüntetések a kiskereskedelmet, az élelmiszer-kereskedelmet, egyes áruházláncokat és a nagykereskedelmet is érinthetik, de a német munkáltatói oldal szerint országos, tömeges üzletbezárásra egyelőre nem számítanak – közölte Deutschlandfunk.de portál.

Sztrájkolnak a német kiskereskedelemben dolgozók Fotó: Alexander Fedosov / Shutterstock

A Verdi szakszervezet szerint sztrájktüntetéseket terveznek Frankfurt am Mainban, Hamburgban, Stuttgartban és Dortmundban. A Bild.de cikke szerint, az érintettek között olyan üzletek vannak, mint a H&M, a Zara, az IKEA, az Obi és a Primark, valamint olyan élelmiszerboltok, mint a Rewe, a Kaufland és a Metro, illetve a Penny és a Lekkerland raktárai is. Az élelmiszerek természetesen továbbra is kaphatók lesznek más szupermarketekben és diszkontokban. A gyógyszer-nagykereskedők alkalmazottait is felkérik a részvételre – a gyógyszerek ellátását azonban garantálni kell. Mivel a sztrájkokat regionális szinten szervezik, az érintett üzletek köre államonként változik. Hessenben például Douglas is érintett a sztrájkban.

Miért sztrájkolnak a kiskereskedelemben?

A háttérben a 2026-os kiskereskedelmi bértárgyalások állnak. A Verdi szerint a munkaadói ajánlatok nem elegendők, ezért „első bundesweite Streiks”, vagyis első országos sztrájkakciók indultak. A szakszervezet fő követelései:

7 százalékos béremelés,

legalább 222–225 euró havi emelés, tartománytól függően,

az alsó bércsoportoknál 14,90 eurós órabér,

a tanulók juttatásának 150 eurós emelése.

A munkaadói oldal egyes tartományokban ennél jóval alacsonyabb ajánlatot tett: például 2 százalékos emelést 2026 novemberétől, majd további 1,5 százalékot 2027 augusztusától. Ezt a Verdi elutasította. A Verdi szakszervezet hét százalékos, de legalább havi 225 eurós béremelést követel. A munkáltatók két szakaszban 3,5 százalékot ajánlanak. Daniela Milutin, a Verdi szóvivője a Bildnek elmondta: „A kiskereskedelmi dolgozók túlnyomórészt nők, gyakran részmunkaidőben. A jelenlegi áremelésekkel a bérük gyakran még a hónap végéig sem elég.”