Kitört a járvány: 65 áldozat van eddig, tízből kilencen belehalhatnak a kórba – ennek brutális lesz a költsége

Újabb ebolajárvány kitörését erősítették meg a KDK-ben, Ituri tartományban, amely több mint ezer kilométerre található a fővárostól, Kinshasától. A helyzet súlyossága miatt az afrikai járványügyi központ sürgős egyeztetést hívott össze Kongó, Uganda és Dél-Szudán képviselőivel, valamint a nemzetközi partnerekkel. A találkozó célja a határokon átnyúló ellenőrzés szigorítása és a járványügyi védekezés azonnali összehangolása. A kongói hatóságok öt hónappal ezelőtt nyilvánították hivatalosan lezártnak az előző, 43 halálos áldozattal járó járványt. Minden egyes ebola-pandémia rettenetes emberi és anyagi áldozatokkal jár.
Kitörés: elindult egy újabb veszedelmes ebolajárvány
Az ebola okkal korunk egyik legrettegettebb, akár 80-90 százalékos halálozási aránnyal járó fertőzés, melynek – szerencsésre – egyelőre nem ismert olyan változata vagy mutációja, mely képes a levegő útján való terjedésre. Miként a tavaly őszi kitöréskor az Origón megírtuk, a fertőzés nem csak az emberek között szedi áldozatait: a gyilkos betegség (noha nem csak Kongóban fordul elő, de felbukkanása ott gyakori) mély eret vág a százmilliós ország gazdasági teljesítményén is, valamint régiós, sőt, nemzetközi szinten is mérhető gazdasági károkkal illetve kieséssel jár. A régiós, valamint a globális járványok gazdasági kárai óriásiak, s bár mint az Origo arról beszámolt, az ebolától védő vakcina mellett néhány éve komoly áttörést értek el egy kísérleti gyógyszerrel a fertőzés okozta vérzéses láz kezelésében, egyáltalán nem magától értetődő az, hogy nagy fontosságú készítmények tömeggyártásának azonnal megteremtsék a pénzügyi hátterét is.
Az ebola elleni küzdelem – és más halálos járványok megfékezése – nem pusztán humanitárius megfontolásokból igényel nemzetközi összefogást, hanem azért is, mert ha még sikerül is a rettegett kórokozó terjedését lokalizálni és megállítani, számos gazdasági szegmensben jelentkezhetnek annak következményei.
Miként ebben a cikkünkben megírtuk, a 2019-es kongói kitörésben területileg érintett volt több jelentős nyersanyag-bányászati terület, így aranybányák is, melyek kincseit nyugati technológiai cégek is használják termékgyártásuknál.
Az ebola gazdasági és társadalmi következményeit leginkább a 2014 és 2016 között lezajlott, eddigi legsúlyosabb, több mint 10 000 halálos áldozattal járó ebolajárvány példája szemlélteti.
A Nyugat-Afrika több országát érintő járványt rendkívül nehéz volt megfékezni, miközben az érintett államokban olyan válsághelyzeteket idézett elő, amelyek inkább egy posztapokaliptikus film jeleneteire emlékeztetnek, ahol a társadalmi rend összeomlása látható. Libériában például a kormány karantén alá vonta Monrovia egyik szegénynegyedét, amire hosszan elhúzódó, erőszakos zavargások reagáltak, amelyeket a rendfenntartó erők a tömegbe való lövéssel próbáltak kezelni.
A járvány az Egyesült Államoknak is jelentős, több mint 2 milliárd dolláros közvetlen kiadást okozott, miközben több mint 10 ezer, exporthoz kapcsolódó munkahely szűnt meg közvetett módon egy olyan járvány következtében, amely földrajzilag távol zajlott.
A 2014–2016-os ebolajárvány összesített gazdasági kára 53 milliárd dollárra tehető, amelyet az érintett nyugat-afrikai országok viseltek.
Összehasonlításképpen:
- a 2003-as SARS-járvány 40 milliárd dollárnyi, míg
- a 2015–2016-os Zika-vírus pandémia mintegy 20 milliárd dollárnyi többletkiadást okozott.
A nagy járványok közül a legköltségesebb az első világháború végétől kezdődően pusztító spanyolnátha volt, amely az első világháború után söpört végig a világon, és mai értéken számolva körülbelül 490 milliárd dolláros gazdasági veszteséggel járt.
Jelentős a terjedés kockázata
A Reuters az Africa CDC közlését idézve azt írja, hogy a kezdeti vizsgálati eredmények a vírus egy, nem a Zaire-i törzséhez tartozó variáns jelenlétére utalnak, amelynek szekvenálása folyamatban van.
„Az Africa CDC aggódik a további terjedés kockázata miatt Bunia és Rwampara városi környezete, az intenzív népességmozgás és a Mongwaluban zajló bányászattal kapcsolatos mobilitás miatt” – tette hozzá a tudósítás.
Az ebolavírus súlyos és gyakran halálos betegség. A fertőzött személyek testnedveivel, szennyezett anyagokkal vagy a betegségben elhunyt személyek testnedveivel való közvetlen érintkezés útján terjed – közölte az Africa CDC.
Az ebolajárványok gazdasági hatásait tekintve a korábbi pandémiák tapasztalataiból lehet kiindulni. Ezek között a 2014-es kitörés hatásait meglehetősen alaposan felmérték.
A 2014-es járvány kitörése becslések szerint 2015-ben a három leginkább érintett ország számára 2,2 milliárd dollár GDP-kiesést okozott.
Egyes becslések szerint a regionális gazdasági veszteség két év alatt akár 32,6 milliárd dollár is lehetett a gazdasági lassulás miatt. A mezőgazdaság és a bányászat – a növekedés motorjai – súlyosan érintettek voltak a munkaerőhiány miatt, mivel a dolgozók megbetegedtek vagy elmenekültek, valamint a közlekedési korlátozások megszakították az ellátási láncokat.
A kockázatkerülés hatására határzárak és járattörlések léptek életbe, ami csökkentette a külföldi működőtőke-befektetéseket és a turisztikai tevékenységet.
A kormányok kettős válsággal szembesültek: csökkenő adóbevételekkel (például Sierra Leone bevételei 2014-ben 14,9 százalékkal estek vissza), valamint az egészségügyi kiadások drasztikus növekedésével a vírus megfékezése érdekében.
Az emberélet-veszteség és az oktatás megszakadása (iskolabezárások) tartós kárt okozott a humán fejlődésben, egyes országokban – például Szenegálban – a szegénységi ráta 2014-ben akár 1,8 százalékkal is emelkedett a járvány következtében.
A betegséget 1976-ban, a kongói Ebola folyó melletti településeken észlelték először. A vírus természetes hordozói egyelőre nem ismertek, a legvalószínűbb, hogy denevérek. A kór fertőzött ember vagy állat testnedvével történő közvetlen érintkezés által terjed. A betegség súlyos vérzéssel jár, a halálozási arány egyes esetekben akár 90 százalékos is lehet.