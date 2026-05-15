Kitört a járvány: 65 áldozat van eddig, tízből kilencen belehalhatnak a kórba – ennek brutális lesz a költsége

Újabb ebolajárvány kitörését erősítették meg a KDK-ben, Ituri tartományban, amely több mint ezer kilométerre található a fővárostól, Kinshasától. A helyzet súlyossága miatt az afrikai járványügyi központ sürgős egyeztetést hívott össze Kongó, Uganda és Dél-Szudán képviselőivel, valamint a nemzetközi partnerekkel. A találkozó célja a határokon átnyúló ellenőrzés szigorítása és a járványügyi védekezés azonnali összehangolása. A kongói hatóságok öt hónappal ezelőtt nyilvánították hivatalosan lezártnak az előző, 43 halálos áldozattal járó járványt. Minden egyes ebola-pandémia rettenetes emberi és anyagi áldozatokkal jár.

Kitörés: újabb ebolajárvány kezdődött a KDK-ban (illusztráció)

Fotó: Pexels

Kitörés: elindult egy újabb veszedelmes ebolajárvány

Az ebola okkal korunk egyik legrettegettebb, akár 80-90 százalékos halálozási aránnyal járó fertőzés, melynek – szerencsésre – egyelőre nem ismert olyan változata vagy mutációja, mely képes a levegő útján való terjedésre. Miként a tavaly őszi kitöréskor az Origón megírtuk, a fertőzés nem csak az emberek között szedi áldozatait: a gyilkos betegség (noha nem csak Kongóban fordul elő, de felbukkanása ott gyakori) mély eret vág a százmilliós ország gazdasági teljesítményén is, valamint régiós, sőt, nemzetközi szinten is mérhető gazdasági károkkal illetve kieséssel jár. A régiós, valamint a globális járványok gazdasági kárai óriásiak, s bár mint az Origo arról beszámolt, az ebolától védő vakcina mellett néhány éve komoly áttörést értek el egy kísérleti gyógyszerrel a fertőzés okozta vérzéses láz kezelésében, egyáltalán nem magától értetődő az, hogy nagy fontosságú készítmények tömeggyártásának azonnal megteremtsék a pénzügyi hátterét is.

Az ebola elleni küzdelem – és más halálos járványok megfékezése – nem pusztán humanitárius megfontolásokból igényel nemzetközi összefogást, hanem azért is, mert ha még sikerül is a rettegett kórokozó terjedését lokalizálni és megállítani, számos gazdasági szegmensben jelentkezhetnek annak következményei.

Miként ebben a cikkünkben megírtuk, a 2019-es kongói kitörésben területileg érintett volt több jelentős nyersanyag-bányászati terület, így aranybányák is, melyek kincseit nyugati technológiai cégek is használják termékgyártásuknál.

Az ebola gazdasági és társadalmi következményeit leginkább a 2014 és 2016 között lezajlott, eddigi legsúlyosabb, több mint 10 000 halálos áldozattal járó ebolajárvány példája szemlélteti.