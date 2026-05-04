Még most érdemes klímát venni, de nem mindegy, hogy milyet

Aki nyáron szeretne hűvös lakást, annak most, május elején érdemes foglalkoznia a klímavásárlással. A tapasztalatok szerint, aki az utolsó pillanatra hagyja a telepítést, könnyen pórul járhat. A nyári csúcsidőszakban a várakozási idő akár hetekre is nyúlhat, az árak pedig a megnövekedett kereslet miatt érezhetően feljebb kúszhatnak. Aki most dönt, nemcsak nyugodtabban válogathat, de egy jó választással a téli fűtésköltségeken is rengeteget spórolhat.

Sok kellemetlenségtől óvhat meg minket klíma, de a nem jól választunk, sokat is okozhat./ Fotó: Everett Pachmann / Unsplash

Nem csak hűt, de fűthet is a klíma

Sokan nincsenek vele tisztában, de a mai modern klímák valójában hőszivattyúk, amik nemcsak hűteni, hanem rendkívül hatékonyan fűteni is képesek. A kormány rezsivédelmi politikájának köszönhetően a magyar családok védve vannak az egekbe szökő európai energiaáraktól. Egy jól kiválasztott, modern klímával a fűtéshez felhasznált áramot is bőven a kedvezményes sávon belül lehet tartani, ami komoly megtakarítást jelent a családi kasszának. Ehhez azonban tudni kell, melyik típusú készüléket érdemes választani.

A választásnál a legfontosabb, hogy milyen célra és hova kerül a klíma. Egy panellakásba, ahol főként a tavaszi és őszi átmeneti időszakban van szükség a fűtésre, egy alap, nem téliesített készülék is elég lehet.

Ezek a modellek telepítéssel együtt már 230-280 ezer forintért elérhetők, kényelmes és energiatakarékos megoldást nyújtanak.

Ha egy családi házban a meglévő fűtést szeretnénk kiváltani vagy kiegészíteni, akkor már egy téliesített klímára van szükség. Ezek a gépek erősebbek, nagyobb kültéri egységgel rendelkeznek, így egy jól szigetelt ingatlanban akár a teljes fűtést is el tudják látni. Az áruk 300-380 ezer forint között mozog, de a befektetés a fűtésszámlán gyorsan megtérülhet.

A csúcskategóriát a prémium klímák jelentik, amiket kifejezetten a tartós téli hidegekre terveztek. Egy ilyen, nagyjából 500 ezer forintos modell akár mínusz 15-20 fokos hidegben is hatékonyan és csendesen üzemel. Főleg olyan házakba javasolják, ahol a klíma az elsődleges fűtési megoldás. Ez a legnagyobb beruházás, de a rezsin ez hozza a legtöbbet.