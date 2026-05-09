Ezt az „örökséget” veszi át ma az új kormány

Nem lehet panasza a Tisza Párt vezetésének, jelentős összeget „kapnak örökségbe”. Csúcsra emelkedett ugyanis Magyarország devizatartaléka, örülhet az új kormány. Ha a részleteket is megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) nemzetközi tartalékainak összege április végére meghaladta a 60 milliárd eurót (mintegy 24 000 milliárd forintot). Az állomány egyetlen hónap alatt közel 2 milliárd euróval (nagyjából 790 milliárd forinttal) nőtt, miközben éves összevetésben már több mint 14 milliárd eurós bővülés mutatkozik. Ki lehet jelenteni: ez minden korábbinál magasabb szintet jelent a magyar jegybank történetében.

Varga Mihály, a jegybank elnöke. Hatalmas deviaztartalékot vehet át az új kormány

Fotó: Ladóczki Balázs

Erős gazdaságot örököl az új kormány

Sőt, az elmúlt napokban több kedvező gazdasági mutató is arra világított rá, hogy nem egy tönkretett országot ad át az Orbán-kormány. A statisztikai hivatal tegnap közölte, hogy áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4 százalékos az emelkedés. A zelemzők egyértelműen kellemes meglepetésnek nevezték a hírt, miután a piaci konszenzusnál valamivel kisebb mértékű árnyomásra utal. Sőt:

úgy tűnik, hogy érdemi esély van arra, hogy az Magyar Nemzeti Bank által márciusban felvázolt inflációs pályánál kedvezőbben alakuljon idén a pénzromlás üteme.

Az Origo is megírta, hogy Magyarország 2026 első negyedévét a várakozásokat meghaladó gazdasági teljesítménnyel zárta: az Eurostat legfrissebb gyorsbecslése alapján a hazai GDP-növekedés az uniós élmezőnybe emelte az országot. Míg az Európai Unió egészében mindössze 1 százalékos bővülést mértek, addig a magyar gazdaság 1,7 százalékkal nőtt éves alapon, az év hátralévő szakaszára pedig ennél is magasabb, éves szinten pedig bőven 2 százalék feletti növekedés valószínűsíthető.

Szintén jó hír, hogy mind havi, mind éves alapon kirobbanó növekedést produkált a kiskereskedelmi forgalom. Márciusban a mutató a nyers adat szerint 10,6 százalékkal, naptárhatástól (és húsvéthatástól) megtisztítva 8,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ebben szerepet játszik a reálbérek erőteljes növekedése, de ide sorolható

a családi adókedvezmény növelése,

a többgyermekes anyák fokozatos szja-mentessége,

a 14. havi nyugdíj,

és a fegyverpénz is.

Az sem mellékes, hogy 2026 márciusában az ipari termelés 6,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. Azaz: korábbi nagyberuházások beindulása már kezd látszódni az ipari termelési adatokon.